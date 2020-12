Les membres de sa famille ont confirmé sa mort, mais n’ont donné aucune cause immédiate.

Dr. Steinberger, citoyen américain dont les travaux primés avaient été menés à l’Université Columbia à New York et au Brookhaven National Laboratory à Long Island, avait passé la dernière partie de sa vie au centre de recherche nucléaire du CERN en Suisse.

Tout au long d’une vie longue et productive, Dr. Steinberger a vécu et incarné certains des mouvements les plus importants de l’histoire de son temps. La montée des nazis l’envoya en Amérique avant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le cadre de la tentative de réconciliation de son Allemagne natale après la guerre, il a vu l’école qu’il a fréquentée portant son nom.

Après avoir été sauvé d’Europe par la générosité humaine et accueilli par une famille d’accueil américaine, il a à son tour fait preuve de générosité en donnant son prix Nobel au lycée public qu’il fréquentait en tant que réfugié dans la banlieue de Chicago.

Dans sa vie professionnelle, il est sorti d’un milieu humble, a servi dans l’armée américaine pendant la guerre et a atteint le plus haut niveau de physique, et a joué un rôle déterminant dans l’effort de comprendre les particules et les forces qui caractérisent la matière et l’univers. .

Lui et deux autres, Leon Lederman et Melvin Schwartz, a partagé le prix Nobel de 1988 en physique pour leur technique de production de faisceaux de neutrinos à haute énergie et pour la preuve de l’existence de deux types de neutrinos. Leurs expériences, menées en 1962, étaient considérées comme des jalons de la physique des particules.

Ils ont été conçus comme une incursion dans le monde incomplètement compris autour de l’une des quatre forces fondamentales de la nature. Ils ont réalisé ce qui a été décrit comme la première étude expérimentale à haute énergie des interactions impliquant la «force faible».

Deux des quatre forces fondamentales de la nature – la gravité et l’électromagnétisme – sont connues. Moins connues de nos observations du monde quotidien, deux forces vitales dans les réactions nucléaires et des particules élémentaires. Ce sont la force forte et la force faible.

Les lauréats ont étudié les interactions de force faible à haute énergie en créant un faisceau de neutrinos qui interagissent non pas par la force forte mais par la force faible. Dr. Steinberger et ses collègues ont obtenu leurs neutrinos à haute énergie grâce à un processus en plusieurs étapes qui a commencé par des collisions à haute énergie dans un accélérateur de particules.

Les protons d’un synchrotron ont été lancés contre une cible d’atomes de béryllium. Cette collision a produit des particules appelées pions. La désintégration de ces particules a donné les neutrinos souhaités. Il s’agissait ensuite de séparer les neutrinos des déchets nucléaires associés.

C’était l’impossibilité d’arrêter les neutrinos à travers tout ce qui apportait une solution à ce problème. L’armure d’un navire de guerre détruit a été assemblée sur une épaisseur de plus de 12 mètres. Cette barrière était impénétrable à toutes les particules à l’exception des neutrinos.

Ensuite, un détecteur de baril a été placé sur le trajet du faisceau, suffisamment massif pour garantir que même les neutrinos fantomatiques rampants frapperaient quelque chose, à condition que suffisamment d’entre eux soient dirigés vers lui.

Enfin, après avoir mené l’expérience pendant des mois et avoir dynamité un nombre essentiellement insondable de neutrinos (estimé à 100 millions de millions) sur la cible, les scientifiques ont observé moins de 60 des occurrences qu’ils espéraient trouver.

Celles-ci n’ont pas produit les électrons auxquels on aurait pu s’attendre, mais des muons, 200 fois plus lourds que les électrons. Il suffisait de démontrer l’existence de deux types de neutrinos, l’un associé à l’électron et l’autre au muon.

En montrant l’existence de deux formes de neutrinos, le travail dans le monde de la physique est devenu connu au moins comme « l’expérience avec deux neutrinos », ce qui a poussé Lederman à dire que « les deux neutrinos ». ressemblait à une équipe de danse italienne.

Mais les liens étaient une affaire sérieuse pour les créateurs de la théorie physique.

En donnant un neutrino propre à l’électron et au muon, le couplage a permis de montrer comment organiser et rendre compte de la table croissante des particules élémentaires. Ceux-ci semblaient émerger dans une pléthore ahurissante d’expériences avec des énergies toujours plus élevées.

Une manière systématique de les organiser et les forces qu’ils exercent semblait être une manière de décrire la structure et le comportement de base de l’univers. Les physiciens ont appelé ce système d’organisation le modèle standard. Le travail du Dr. Steinberger a fourni des informations précieuses sur le fonctionnement du modèle.

Hans Jakob Steinberger est né le 25 mai 1921 dans la ville bavaroise de Bad Kissingen. Le nom de la ville est devenu celui de l’un des ancêtres d’Henry Kissinger. Mais l’ancien secrétaire d’État américain est né ailleurs en Allemagne; un journal allemand a suggéré que le Dr. Steinberger est peut-être le fils le plus célèbre de Bad Kissingen.

Dr. Steinberger, un vétéran de la Première Guerre mondiale de l’armée allemande, était un chef de prière et un enseignant pour la petite communauté juive de Bad Kissingen. Mais avec la montée des nazis, il est devenu clair que les Steinbergers avaient peu d’avenir en Allemagne.

Une organisation américaine s’est portée volontaire pour amener 300 enfants juifs aux États-Unis. En 1934, le Dr. Steinberger et son frère aîné sont placés à bord d’un navire à destination de l’Amérique.

En quatre ans, le reste de la famille les a rejoints et il a été arrangé pour que les parents tiennent une épicerie fine.

Dr. Steinberger est diplômé du New Trier High School de Winnetka, dans l’Illinois, et a obtenu un diplôme en chimie de l’Université de Chicago en 1942. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée l’envoya au laboratoire de radiation du Massachusetts Institute of Technology, où le radar était en cours de développement. Il a obtenu son doctorat à Chicago en 1948.

Il a dit qu’il avait passé un an à l’Université de Californie à Berkeley et qu’il était parti parce que, bien qu’il n’était pas communiste, il avait fondamentalement refusé de signer un serment de loyauté pour le confirmer. Au lieu de cela, il a travaillé en Colombie de 1950 à 1971. De 1968 à 1986, y compris un bref chevauchement en Colombie, il a été physicien à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (connue sous le nom de CERN) à Genève.

En 1988, il était le porte-parole d’une collaboration d’environ 350 physiciens, qui a préparé un détecteur appelé ALEPH pour l’accélérateur de positons d’électrons du CERN alors en construction. Ses dimensions, essentielles et exactes, étaient une confirmation importante pour le modèle standard.

En tant que directeur, le Dr Steinberger a déclaré qu’il pourrait contribuer pendant un certain temps, non seulement par l’administration et les conseils, mais aussi par la conception et l’analyse de la physique impliquée.

Mais en 1995, a-t-il dit, cela a pris fin alors que les défis du travail devenaient de plus en plus techniques, en particulier avec l’utilisation des ordinateurs, et, a-t-il ajouté, « je ne pouvais pas rivaliser avec la jeune génération. » Au lieu de cela, il s’est tourné vers la cosmologie et l’astrophysique et la physique associée à ces disciplines.

En plus du prix Nobel, il a également reçu la médaille nationale américaine de la science.

Son premier mariage, avec Joan Beauregard, s’est soldé par un divorce. Les survivants comprennent sa femme, Cynthia Alff; deux fils de son premier mariage; et deux enfants de son deuxième mariage.

Dr. Steinberger a fréquenté son ancien lycée dans l’Illinois en 1997, où il a passé du temps avec des étudiants, des défauts et le département des sciences. Trois ans plus tard, un paquet de timbres étrangers est arrivé dans le coin, selon l’école.

À l’intérieur, enveloppé uniquement de papier, se trouvait le prix Nobel d’or du Dr. Steinberger.

«Le bon départ que j’ai eu à New Trier a été l’un des nombreux privilèges importants de ma vie, et c’est un plaisir de laisser cette marque entre de bonnes mains», écrivait-il à l’époque.