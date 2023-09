Jack Stanton de Downers Grove North s’engage à Princeton – Shaw Local

Le gardien senior de Downers Grove North, Jack Stanton, est sur une lancée.

Il y a un an, Stanton se préparait à disputer sa première saison en tant que membre de la classe supérieure des Trojans. Tout ce que Stanton a fait, c’est de jouer avec brio des deux côtés, de devenir un buteur incontournable, d’aider à mener une équipe talentueuse mais diversifiée à un trophée de quatrième place de classe 4A et une moyenne de 13,3 points, 6,5 rebonds et 1,6 passes décisives.

Depuis la fin de la saison dernière, le tireur d’élite de 6 pieds 2 pouces est devenu l’une des recrues les plus convoitées de l’État. La semaine dernière, Stanton a annoncé son engagement envers Princeton à mettre fin à son recrutement, qui comprenait plus de 21 offres.

Stanton a déclaré qu’il avait limité sa décision à Princeton, Fordham et Stanford avant de sélectionner les Tigers. Stanton a déclaré que l’entraîneur de Princeton, Mitch Henderson, avait adopté une approche unique pour le recruter.

« Les universitaires (de Princeton) sont excellents, tout comme la culture gagnante que l’équipe de basket-ball a apportée à Princeton », a déclaré Stanton. « L’entraîneur Henderson a été le premier entraîneur à ne pas me dire à quel point j’étais bon. La première fois que je l’ai rencontré, il a immédiatement commencé à me signaler des défauts, ce que j’ai adoré. Je cherche toujours à m’améliorer, donc entendre ce que je dois améliorer et comment je pourrais aussi signifier beaucoup.

Stanton a déclaré que le parcours captivant des Tigers dans le tournoi de la NCAA a joué un petit rôle en l’aidant à se pencher sur le programme. Princeton est devenu la quatrième et 15e tête de série de l’histoire du tournoi de la NCAA à atteindre le Sweet 16.

« Ils ont définitivement commencé à se démarquer davantage », a-t-il déclaré. « Leur style de jeu était très amusant à regarder et la façon dont ils se sont comportés tout au long de leur course était très élégante. Vers la fin du printemps et début juin, ils ont commencé à me recruter. Ma famille et moi avons adoré l’idée de faire partie de l’Ivy League, et savoir qu’ils étaient en tête de la conférence a définitivement suscité mon intérêt.

Stanton a déclaré que regarder Caden Pierce, diplômé de Glenbard West, et Blake Peters, ancien élève d’Evanston, jouer des rôles principaux dans le tournoi avaient eu un impact sur sa décision. Pierce, qui a joué dans l’équipe de championnat d’État de classe 4A de Glenbard West en 2022, a été l’étudiant de première année de l’Ivy League.

« Je n’ai vraiment pas pris en considération le fait que cette opportunité se présenterait, mais étant un enfant de Chicago, puis voir Caden Pierce et Blake Peters jouer dans la folie de mars ont rendu Princeton très attrayant à regarder », a déclaré Stanton. « Savoir qu’ils avaient un pipeline d’enfants de Chicago était très séduisant, d’autant plus que j’ai déjà joué avec deux de leurs joueurs au cours de ma carrière au lycée. »

Jack Stanton de Downers Grove North se jette à l’intérieur d’Owen Freeman de Moline pour marquer lors du match de demi-finale d’État de classe 4A en mars à Champaign. (Scott Anderson)

Stanton a déclaré que ses parents lui ont toujours souligné l’importance de réussir à un niveau élevé en classe, donc « aller dans une école secondaire était très important pour moi et ma famille ». Il a commencé à réaliser que Princeton était la bonne école pour lui fin août.

Son entraîneur de l’AAU, Greg Ktistou de Breakaway Basketball, a souligné que Stanton avait toujours eu « une concentration laser » lorsqu’il s’agissait d’attaquer ses exercices. Ktistou a déclaré qu’il avait rencontré Stanton en deuxième année et l’avait lentement vu évoluer au fil des années pour devenir un joueur d’élite.

« Cela a été des années de travail et de discipline pour Jack », a déclaré Ktistou. « Quand vous travaillez aussi dur que lui pendant des années, vous savez que ce n’est qu’une question de temps avant que ce grand boom n’ait lieu. Pour Jack, ce grand boom a eu lieu la saison dernière et il continue de s’améliorer.

« Certaines personnes aiment le basket, mais pour réussir au plus haut niveau, cela ne suffit pas. Il faut aimer le travail, le conditionnement supplémentaire, la salle de musculation, prendre des photos supplémentaires avant et après l’entraînement, regarder des films, bien manger et bien dormir. Toutes ces choses font la différence. Jack est un enfant très humble, mais il a une puce sur l’épaule. La meilleure version de Jack Stanton ne fait que commencer.