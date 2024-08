Jack Smith veut relancer l’affaire des documents classifiés contre Donald Trump

Le procureur spécial Jack Smith a exhorté lundi une cour d’appel fédérale à rétablir l’affaire pénale accusant l’ancien président Donald Trump d’avoir accumulé des documents classifiés et d’avoir entravé l’enquête fédérale sur leur présence dans son domaine en Floride.

Smith a soutenu que la juge de district américaine Aileen Cannon avait commis une série d’erreurs lorsqu’elle a rejeté l’affaire en juillet après avoir accepté les arguments des avocats de Trump selon lesquels la nomination du procureur spécial par le procureur général Merrick Garland était inconstitutionnelle.

La décision surprise du juge nommé par Trump a mis fin à l’affaire Smith le jour même où l’ancien président est arrivé à Milwaukee pour la Convention nationale républicaine et quelques jours seulement après avoir survécu à la balle d’un assassin potentiel. Il s’agit de la dernière d’une série de victoires juridiques qui ont largement mis de côté trois des quatre affaires pénales auxquelles Trump a été confronté – dont deux de Smith – au cours de la campagne de 2024.

Smith Dossier de 81 pages L’article reprend en grande partie les arguments avancés par les procureurs de Cannon, affirmant qu’elle s’est servie de détails sans importance pour différencier la décision de Smith des décisions prises depuis des décennies et qui ont confirmé ou soutenu la grande latitude du procureur général pour nommer des procureurs spéciaux. Il s’agit notamment d’une décision de la Cour suprême soutenant une assignation à comparaître émise par le procureur spécial qui a enquêté sur le scandale du Watergate de Richard Nixon.

« Le Congrès a accordé au procureur général non seulement le pouvoir de nommer des conseillers spéciaux, mais également le pouvoir discrétionnaire de déterminer le degré d’indépendance à leur accorder », ont écrit Smith et ses collègues dans un mémoire qui retrace l’histoire de ces nominations jusqu’aux années 1805.

Malgré signes récents de tension Entre Smith et Cannon, son mémoire utilisait un langage relativement modéré pour critiquer le raisonnement du juge.

« Le tribunal de district a accordé une importance excessive à plusieurs variations superficielles dans la pratique historique qui n’ont pas apporté d’éclairage sur la question en jeu », a écrit Smith.

Le procureur n’a pas non plus demandé à la cour d’appel d’ordonner que l’affaire soit attribuée à un autre juge de première instance, ce que de nombreux critiques de Trump ont demandé en raison d’une série de décisions inhabituelles et de retards de la part de Cannon qui ont favorisé l’ancien président.

Dans une interview le mois dernier, Garland lui-même a adopté un ton un peu plus agressif, suggérant que les motifs invoqués par Cannon pour rejeter l’affaire sortaient du courant juridique dominant.

« J’ai été juge fédéral pendant plus de 20 ans. Est-ce que je ressemble à quelqu’un qui commettrait cette erreur élémentaire à propos de la loi ? Je ne pense pas. » Garland a déclaré à NBC News« Notre position est que cette décision est constitutionnelle et valide. C’est pourquoi nous avons fait appel. »

« Je dirai que le processus de nomination d’un procureur spécial est le même que celui suivi par l’administration précédente », a ajouté le procureur général. « Jusqu’à présent, tous les tribunaux, y compris la Cour suprême, qui ont examiné la légalité d’une nomination de procureur spécial l’ont confirmée. »

Smith a déposé son mémoire un jour avant la date limite, ce qui a pour effet d’avancer d’un jour le délai imparti à Trump pour répondre. Cependant, le procureur spécial n’a pas demandé un traitement accéléré de l’appel, ce qui signifie qu’il faudra probablement des mois avant qu’il ne soit résolu par un panel de trois juges de la cour d’appel d’Atlanta. Après cela, d’autres recours devant l’ensemble du 11e circuit ou la Cour suprême sont possibles, voire peu probables.

Le calendrier garantit presque que l’affaire des documents classifiés restera en suspens pendant les dernières semaines de la campagne de 2024. Smith a séparément porté des accusations criminelles contre Trump à Washington, DC, pour sa tentative de subvertir l’élection de 2020 – et l’avenir de cette affaire est également incertain. incertain après une décision de la Cour suprême sur l’immunité présidentielleSi Trump remporte l’élection, il devrait clore les deux affaires.