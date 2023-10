Mark Meadows, chef de cabinet de la Maison Blanche, écoute le président américain Donald Trump, à gauche, s’adresser aux médias avant de monter à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 29 juillet 2020. .

“Certaines personnes seraient prêtes à conclure cet accord, mais ce sont des faibles et des lâches, et tant pis pour l’avenir de notre Failing Nation. Je ne pense pas que Mark Meadows soit l’un d’entre eux, mais qui sait vraiment ?” a écrit Trump.

Meadows aurait déclaré à l’équipe de Smith qu’il avait dit à plusieurs reprises à Trump après sa défaite électorale de 2020 face au président Joe Biden que les affirmations de Trump concernant la fraude électorale généralisée étaient sans fondement. L’acte d’accusation de Smith, composé de quatre chefs d’accusation, accuse Trump d’avoir conspiré illégalement pour annuler cette perte. Trump a plaidé non coupable.

Trump a « profité » de la suspension temporaire de son ordre de silence partiel pour « envoyer un message indubitable et menaçant à un témoin prévisible dans cette affaire », a écrit Smith dans un dossier déposé mercredi soir devant le tribunal de district américain de Washington.

Mark Meadows, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche sous l’administration Trump, s’exprime lors d’un forum intitulé Règles de la Chambre et changements de processus pour le 118e Congrès au siège de FreedowmWorks le 14 novembre 2022 à Washington, DC.

“À moins que la Cour ne lève la suspension administrative, l’accusé ne cessera pas ses attaques nuisibles et préjudiciables”, a écrit Smith.

Smith a exhorté le juge à lever la pause sur son ordonnance de silence et à rejeter la demande de Trump d’un sursis plus large en attendant l’appel.

Trump prétend qu’il est « réduit au silence » par l’ordre de Chutkan. Cette affirmation fait partie de sa théorie du complot plus large selon laquelle ses nombreuses inculpations font partie d’un effort de l’administration Biden pour saper sa campagne présidentielle de 2024.

L’ordre de silence interdit à Trump et aux autres parties à l’affaire de faire des déclarations publiques ciblant des témoins potentiels, ainsi que Smith, l’avocat de la défense, les membres du tribunal ou l’un de leurs collaborateurs.

Le procureur spécial a également demandé au juge de modifier les conditions de libération de Trump afin de l’empêcher d’envoyer des messages, même indirects, aux témoins.

“Dans la mesure où le message public de l’accusé – adressé au chef d’état-major, sachant qu’il lui parviendrait – n’est pas déjà couvert par ses conditions de libération, il s’agit d’une fuite intentionnelle autour d’elles”, a-t-il soutenu.

“En conséquence, la Cour devrait modifier les conditions de libération de l’accusé en faisant du respect de l’ordonnance une condition ou en précisant que la condition existante interdisant la communication avec les témoins sur les faits de l’affaire inclut les messages indirects adressés aux témoins publiquement sur les réseaux sociaux ou dans les discours. ,” il ajouta.

Cela donnerait à Chutkan les outils judiciaires appropriés pour faire respecter le respect ou imposer des sanctions en cas de violation de l’ordonnance, a écrit Smith. “Sinon, sans l’intervention de la Cour, l’accusé continuera de menacer l’intégrité de cette procédure et de mettre en danger les participants au procès.”

Trump fait face à une autre ordonnance de silence dans une affaire civile distincte à New York, dans laquelle lui et son entreprise sont accusés d’avoir faussement gonflé la valeur de ses propriétés immobilières et d’autres actifs pour obtenir des avantages financiers.

Trump a violé à deux reprises cette interdiction, qui lui interdit uniquement de faire des déclarations publiques sur le personnel du juge, depuis qu’elle a été imposée début octobre.