Jack Smith utilise les déclarations médiatiques de l’avocat de Trump contre lui dans le dernier dossier électoral de 2020

L’avocat principal de Donald Trump a fait une série d’apparitions à la télévision et dans les médias dans les jours qui ont suivi l’inculpation fédérale de l’ancien président pour trois complots criminels et l’obstruction à l’élection présidentielle de 2020.

John Lauro a déclaré que les actions présumées de son client étaient protégées par le premier amendement. Il a évoqué une éventuelle stratégie de défense lors d’un procès à venir. Et il a affirmé que l’ancien président, qui est accusé d’avoir commis des crimes pendant son mandat, est « à l’abri » de l’affaire que les procureurs fédéraux ont intentée contre lui.

Ces déclarations ont maintenant été citées par l’avocat spécial du ministère américain de la Justice, Jack Smith, dans son demande à un juge fédéral pour fixer une date de procès.

Une note de bas de page dans le dossier note qu' »il semble que [the] l’avocat de la défense planifie déjà les requêtes que le défendeur déposera », soulignant les remarques de M. Lauro sur CBS News le 6 août. (« [W]Nous allons identifier et plaider un certain nombre de requêtes que nous allons déposer sur la base du premier amendement, ou le fait que le président Trump est à l’abri en tant que président d’être poursuivi de cette manière », a déclaré M. Lauro à l’époque. )

Le dossier note également que M. Lauro a affirmé que les procureurs travaillaient sur l’affaire depuis « trois ans et demi» alors que la défense repart de zéro, une affirmation « non seulement impossible » mais « fallacieuse », selon les procureurs. Le 6 janvier – lorsqu’une session conjointe du Congrès a été interrompue de force par une foule de partisans de M. Trump – c’était il y a moins de trois ans.

Les procureurs ont informé M. Trump de l’enquête depuis au moins juin 2022, selon le dossier. C’est sans compter l’opération massive de collecte de preuves de l’enquête distincte du comité restreint de la Chambre sur les événements entourant le 6 janvier, qui est parvenue à des conclusions similaires.

M. Trump «a une compréhension plus grande et plus détaillée des preuves à l’appui des accusations portées contre lui au début de cette affaire pénale que la plupart des accusés, et est habilement conseillé par plusieurs avocats, dont certains qui l’ont représenté dans cette affaire au cours de la dernière année. », indique le dossier.

Le dossier cite également Les commentaires de M. Lauro à Fox News que le droit à un « procès rapide » appartient uniquement à l’accusé, une affirmation que les procureurs ont rejetée. « Le droit à un procès en temps opportun appartient au public, pas seulement à l’accusé », selon le dossier.

Les procureurs ont demandé que le procès commence le 2 janvier.

Cette date « justifierait le vif intérêt du public à un procès rapide – un intérêt garanti par la Constitution et la loi fédérale dans tous les cas, mais d’une importance particulière ici, où l’accusé, un ancien président, est accusé de complot pour annuler les résultats légitimes. de l’élection présidentielle de 2020, entraver la certification des résultats des élections et réduire le vote légitime des citoyens », indique le dossier.

Lors de ses apparitions à la télévision, M. Lauro a relancé bon nombre des mêmes affirmations qui constituent la base de la soi-disant théorie de la « législature d’État indépendante » rejetée par la Cour suprême des États-Unis plus tôt cette année. Il a également été critiqué pour avoir qualifié de « politique » un prétendu stratagème visant à annuler les résultats des élections et qualifié la pression de M. Trump pour que le vice-président de l’époque, Mike Pence, soutienne le stratagème comme une demande « aspirationnelle ».

M. Trump continue de se présenter comme une victime de persécution politique, accusant les procureurs et le président Joe Biden d’avoir monté une affaire à motivation politique contre lui pour « interférer » avec les élections de 2024 ; M. Trump, qui utilise régulièrement la projection comme défense rhétorique, a été accusé d’avoir monté sa propre « ingérence électorale » dans l’acte d’accusation détaillé contre lui.

« Nous connaissons la raison », a déclaré M. Lauro à Laura Ingraham, animatrice de Fox News.

« Je pense que tu es sur quelque chose, » dit-elle. « Ils veulent empêcher le peuple d’avoir son mot à dire l’année prochaine, quel qu’il soit. »