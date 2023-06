Jack Smith s’exprime après la levée des scellés sur l’acte d’accusation de Trump

[The stream is slated to start at 3 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

L’avocat spécial Jack Smith devrait faire une déclaration devant la caméra après la publication de l’acte d’accusation fédéral contre l’ancien président Donald Trump.

Smith a dirigé l’enquête du ministère de la Justice sur le transfert de documents classifiés au domicile de Trump, Mar-a-Lago.

Trump a annoncé jeudi qu’il avait été inculpé dans l’enquête criminelle sur sa gestion de dossiers classifiés après avoir quitté la présidence. L’affaire devant un tribunal fédéral du sud de la Floride était sous scellés jusqu’à environ 13 h 40 HE vendredi.

Trump doit comparaître devant le tribunal de Miami mardi après-midi.

Plus tôt vendredi, deux de ses avocats ont annoncé qu’ils ne le représenteraient plus dans l’affaire pénale ou dans le cadre d’une autre enquête pénale fédérale liée aux événements entourant l’émeute du 6 janvier au Capitole.

