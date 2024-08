Jack Smith pourrait gagner son appel, mais devra encore faire face au juge Cannon

Conseiller spécial Jack Smith a déposé lundi son mémoire auprès de la 11e Cour d’appel des États-Unis, exhortant la cour à annuler la décision de la juge de district américaine Aileen Cannon. rejet de l’affaire des documents classifiésLe ministère de la Justice a de bonnes chances de l’emporter, mais relancer l’affaire ne résoudra pas à lui seul un défi permanent auquel Smith devra toujours faire face : Cannon elle-même.

Dans son dernier geste avant-gardiste en faveur de l’ancien président, la personne nommée par Trump a abandonné l’affaire fédérale Le mois dernier, le procureur spécial a déclaré que Smith avait été nommé et financé illégalement. Dans son mémoire d’appel, il souligne à quel point la décision de Cannon était aberrante. Notant l’acceptation de longue date des procureurs spéciaux, le gouvernement a écrit « L’opinion contraire de Cannon est en contradiction avec une série de décisions par ailleurs ininterrompues, y compris de la Cour suprême, selon lesquelles le procureur général dispose d’une telle autorité, et elle est en contradiction avec les pratiques de nomination répandues et de longue date au sein du ministère de la Justice et dans l’ensemble du gouvernement. »

Rappelons qu’avant que l’ancien président ne soit inculpé dans cette affaire, le 11e circuit avait déjà critiqué la gestion excentrique et favorable à Trump par Cannon du litige découlant du mandat de perquisition de Mar-a-Lago en 2022Cela a soulevé des questions lorsque Cannon a été assigné au hasard à l’affaire criminelle l’année dernière à propos de si elle pouvait être retiréeLa réponse courte est que, comme je l’ai déjà écrit au cours de cette sagail est plus difficile de réaffecter un juge qu’on pourrait le penser, et nous ne devrions pas supposer que cela se produira ici, à moins que le juge ne fasse quelque chose d’encore plus extravagant que ce qu’il a fait jusqu’à présent.

Le mémoire de Smith n’indiquait pas son intention de chercher un nouveau juge. Cela ne signifie pas que la cour d’appel ne pourrait pas la révoquer tout en annulant sa décision, mais il y a des raisons de ne pas s’attendre à ce que cela se produise ici.

Il faut garder à l’esprit la manière dont Cannon est arrivée à sa décision. Elle a cité, entre autres, Opinion concordante du juge Clarence Thomas dans l’affaire de l’immunité de Trump, dans laquelle le candidat républicain a tout fait pour remettre en question la nomination de Smith. Ce n’était pas le problème l’affaire de l’immuniténous ne savons donc pas combien d’autres juges (le cas échéant) sont d’accord avec Thomas. Mais cela rendrait apparemment plus difficile de destituer un juge d’une affaire en partie pour avoir pris une décision citant le raisonnement d’un juge de la Cour suprême en exercice, aussi erroné soit-il. Bien sûr, si la Cour suprême confirme finalement la décision de Cannon si l’affaire parvient aux juges, cela rendrait sans objet toute question de réaffectation – tout comme le serait une victoire présidentielle de Trump en novembre, qui pourrait l’amener à éliminer complètement l’affaire.

Tout cela pour dire que même si Smith réussit dans sa tâche actuelle (ce dont nous ne saurons pas la réponse avant un certain temps), l’affaire restera sur un terrain instable tant que Cannon présidera. Et compte tenu du grand pouvoir discrétionnaire dont jouissent les juges des tribunaux de première instance, y compris dans le cadre de la gestion des procès eux-mêmes, il y aurait bien plus de possibilités de commettre des méfaits si l’affaire lui revenait. Mais pour le moment, cela pourrait être la meilleure issue réaliste pour Smith.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com