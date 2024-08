Jack Smith ne demanderait pas de « mini-procès » dans l’affaire Trump du 6 janvier

Conseiller spécial Jack Smith il semblerait qu’il n’ait pas l’intention de demander un soi-disant mini-procès L’affaire d’ingérence de Donald Trump dans les élections fédérales avant les élections de novembre. Je vais expliquer ce que cela signifie et pourquoi ce n’est pas la question cruciale dans le contexte plus large des poursuites et des affaires criminelles de Trump en général.

Le contexte qui a suscité des spéculations à propos d’une telle audience se trouve la décision de la Cour suprême du 1er juillet dans Trump contre les États-Unisqui a établi un test vague pour l’immunité présidentielle qui incombe désormais à La juge de district américaine Tanya Chutkan Il s’agit de voir quelle partie de l’acte d’accusation de Trump survivra à la décision de la Cour suprême (une question qui pourrait bien revenir devant les juges pour examen de sa décision avant qu’un procès puisse avoir lieu). La question est de savoir comment Chutkan cherchera à accomplir cette tâche complexe : avec seulement des mémoires écrits ? Avec des mémoires suivis d’une audience approfondie avec des témoignages de témoins ?

Ce n’est pas encore clair. Les parties doivent présenter un rapport conjoint à Chutkan vendredi sur la manière dont elles souhaitent procéder, après Smith a notamment demandé plus de temps pour finaliser la position du gouvernement, l’équipe de Trump ayant sans surprise accepté un nouveau délai.

En attendant la publication de ce rapport d’étape, Bloomberg News a rapporté Vendredi, Smith « a décidé de ne pas demander une audience majeure pour présenter des preuves dans l’affaire d’ingérence électorale contre Donald Trump avant que les électeurs ne se rendent aux urnes », et Le New York Times a également rapporté « Il semble peu probable que les procureurs fédéraux cherchent désormais à faire connaître publiquement leurs preuves dans une salle d’audience avant le jour du scrutin. » Ces informations, qui citent des personnes proches du dossier, n’ont pas été confirmées de manière indépendante par NBC News ou MSNBC.

Mais si c’est vrai, cette nouvelle n’est pas vraiment surprenante. Après la décision d’immunité, il est devenu encore plus clair qu’aucun procès du 6 janvier n’aurait lieu avant les élections. Comme l’a montré récemment Smith en demandant plus de temps pour déterminer sa position sur la manière de procéder, le gouvernement semble comprendre qu’il ne sert à rien de se précipiter maintenant.

Alors, que perd le public si une telle audience n’a pas lieu avant l’élection ? Une réponse semble être que les électeurs pourraient en apprendre encore plus sur les actions de Trump après l’élection présidentielle de 2020 qui a conduit à son inculpation. (Il a plaidé non coupable.)

Mais le 6 janvier ce n’est pas un polarQuoi qu’il arrive dans cette affaire criminelle, le comportement de Trump ce jour-là est bien documenté et a été diffusé pour que tout le monde puisse le comprendreUne audience devant un tribunal fédéral (qui ne serait d’ailleurs pas télévisée) pourrait apporter davantage de détails, mais quiconque est disposé à y prêter attention dispose depuis longtemps d’une abondante information qui devrait clarifier la question à des fins électorales, d’une manière ou d’une autre. Ce serait peut-être pire politiquement pour Trump si, dans les jours précédant l’élection de novembre, il y avait des rapports quotidiens supplémentaires sur son comportement antidémocratique sur ce sujet. Mais cette question politique n’est pas celle qui se pose devant le tribunal.

Le problème juridique le plus important est que si Trump remporte l’élection, ses affaires fédérales seront alors pratiquement terminées. (Smith est faisant appel séparément Les électeurs sont libres de considérer qu’élire à nouveau Trump signifierait qu’il ne serait jamais confronté à des procès pénaux fédéraux pour le 6 janvier ou à sa rétention illégale présumée de documents classifiés et à son obstruction. (Dans les affaires d’État, les présidents ne peuvent pas les rejeter ou accorder des grâces ; les avocats de Trump soutiennent que la décision d’immunité devrait faire annuler son verdict de culpabilité à New Yorktandis que son affaire dans l’État de Géorgie, dans laquelle il a plaidé non coupable, est bloquée appel préliminaire sans rapport avec l’immunité.)

Et la décision d’immunité n’est pas la seule décision récente de la Cour suprême qui implique la manière dont l’affaire Trump à Washington va évoluer. Une autre décision sur laquelle les avocats de Trump vont insister est Fischer c. États-Unisdans lequel le tribunal a réduit les accusations d’obstruction pour les accusés du 6 janvier. Deux des quatre accusations de Trump dans son Acte d’accusation du 6 janvier Les cas d’obstruction sont liés à des faits qui ne sont pas sans rapport avec les poursuites engagées contre Trump, et même si l’affaire Fischer ne bouleverse pas les poursuites engagées contre Trump dans la mesure où la décision d’immunité l’a fait et le fera, il s’agit là d’un autre problème susceptible de compliquer l’affaire. Encore une fois, l’affaire devient plus simple si Trump remporte les élections, car il serait alors en mesure de se débarrasser de l’affaire.

En attendant, bien sûr, ce n’est pas à Smith ou à Trump de décider de la suite des événements. C’est au juge de décider. Nous devrions en savoir plus sur la direction que prend l’affaire lorsque nous verrons le rapport vendredi, avec une conférence de mise en état prévue la semaine prochaine, le 5 septembre, qui pourrait nous éclairer davantage sur la suite des événements.

