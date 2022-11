Jack Smith, le nouveau conseiller spécial, est formé aux affaires de corruption

À l’époque, Melanie Sloan, alors directrice de Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, a déclaré que le ministère de la Justice méritait “d’être critiqué” pour avoir engagé une poursuite risquée contre M. Edwards qui s’appuyait sur une nouvelle interprétation des lois sur le financement des campagnes. , alors même qu’il se détournait des affaires de corruption plus traditionnelles.

“Les affaires qu’ils décident de poursuivre, et de ne pas poursuivre, reflètent une stratégie incohérente”, a-t-elle déclaré. “À certains moments, ils sont prêts à être incroyablement agressifs, comme avec John Edwards, et d’un autre côté, ils sont trop prudents en refusant de poursuivre des gens comme John Ensign et Don Young.”

Mais dans une interview avec le New York Times en 2012, M. Smith a noté que seuls quelques-uns des cas récents de l’unité avaient attiré l’attention nationale. Il a dit que ceux-ci ne reflétaient pas pleinement la façon dont l’unité se débrouillait sous ce qu’il décrivait comme un accent renouvelé sur les affaires plaidantes sous sa direction.

“Nous essayons plus de cas que jamais auparavant dans la section et gagnons plus que jamais”, a déclaré M. Smith. « Globalement, nous plaidons efficacement des affaires et allons davantage devant les tribunaux, ce que les gens attendent de notre section. Nous traitons des cas dans tout le pays.

La section de l’intégrité publique a prévalu dans d’autres enquêtes très médiatisées. En 2013, il a remporté une condamnation de l’ancien représentant Rick Renzi, républicain de l’Arizona, qui a passé environ deux ans en prison. L’affaire, dont les origines sont antérieures à l’arrivée de M. Smith, était centrée sur l’extorsion, la corruption et un échange illégal de terres fédérales. (M. Trump pardonnera plus tard à M. Renzi parmi une vague d’actions de clémence en janvier 2021, dans ses dernières heures en tant que président.)

M. Smith a également aidé à superviser la poursuite de Jeffrey A. Sterling, un ancien officier de la CIA qui a été reconnu coupable de mauvaise gestion des secrets de sécurité nationale et d’entrave à la justice. Il a été accusé d’avoir divulgué des informations sur une opération secrète prétendument bâclée pour saboter le programme nucléaire iranien à un journaliste du Times.

M. Sterling a été condamné en 2015 en vertu de la loi sur l’espionnage et d’une loi sur l’obstruction. Notamment, il s’agit de deux accusations potentielles au centre de l’enquête sur le traitement par M. Trump de documents gouvernementaux.