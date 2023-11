Jack Smith est sur le point de suspendre l’attaque du Capitole contre Trump

Beaucoup de choses se sont passées. Voici quelques-unes des choses. C’est le Morning Memo du TPM. S’inscrire pour la version email.

L’incitation est de retour sur la table, Sorta

Lorsque le conseiller spécial Jack Smith a dévoilé son acte d’accusation contre Donald Trump pour avoir tenté d’annuler les élections de 2020, il semblait que tout le monde avait adopté une approche prudente et prudente en esquivant la question juridique délicate de savoir si Trump était coupable d’avoir incité la foule qui a pris d’assaut. le Capitole.

Mais je veux attirer votre attention sur dépôt Lundi par Smith qui suggère que l’argumentaire principal du gouvernement n’évitera pas du tout l’émeute du Capitole, mais l’utilisera plutôt pour dresser le portrait d’une foule convoquée à Washington DC par Trump, exhortée à marcher sur le Capitole par Trump et comprise par les émeutiers. eux-mêmes à suivre les ordres de Trump.

Parmi les journalistes qui ont repris le dossier se trouve Kyle Cheney, qui a un look sophistiqué ce matin, sur ce que cela signifie et sur le contexte plus large dans lequel cela se produit.

Pour un look plus granulaire, Marcy Wheeler a a décortiqué les éléments clés du dépôt de lundi.

Un dernier point que je n’ai commencé à apprécier que ces derniers mois. Même si le ministère de la Justice a peut-être été plus lent que je ne l’aurais souhaité à lancer la phase Trump de l’enquête du 6 janvier, le résultat est que les poursuites contre Trump ressemblent et sont en fait une extension organique de l’enquête du 6 janvier. des centaines des autres affaires du 6 janvier déjà menées à bonne fin.

Les juges de Washington connaissent très bien les affaires, les questions qu’elles soulèvent et les paramètres juridiques. Les défenses ont été affirmées, testées et jugées d’innombrables fois, la plupart du temps sans succès. Il y a un parcelle de l’eau sous les ponts, et même si Trump est déterminé à situer son cas dans le contexte bidon de représailles politiques et d’ingérence électorale, il lui sera difficile d’échapper au contexte plus large où il n’est qu’un parmi plus de 1 000 personnes le 6 janvier. accusés.

Les dernières nouvelles dans l’affaire du 6 janvier contre Trump

En autre Décision salomonienne, la juge de district américaine Tanya Chutkan a simultanément accordé à Trump le délai plus généreux qu’il cherchait pour déclarer qu’il monterait une défense de type « avis d’avocat », mais lui a refusé un délai supplémentaire pour fournir une communication préalable au procureur spécial Jack Smith à l’appui de cette défense. Je ne vais pas en dire beaucoup plus ici car les chances que Trump soulève réellement cette défense sont assez faibles. Il y a peu ou pas de fondement factuel pour cela, et les risques (y compris la nécessaire renonciation au secret professionnel de l’avocat) sont trop importants pour le rendre viable.

Quant au silence imposé par Chutkan, Trump a déposé son mémoire d’appel auprès de la Cour d’appel du circuit de DC. Ne vous attendez pas non plus à ce que cela aboutisse à quelque chose.

La chasse à l’homme pour le suspect du 6 janvier se poursuit

Le FBI et les forces de l’ordre locales continuer à chercher centre du New Jersey pour un homme recherché en relation avec l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Gregory Yetman est un ancien sergent de la police militaire de la Garde nationale du New Jersey.

Trump peut rester sur le scrutin primaire du Minnesota

La Cour suprême du Minnesota s’est essentiellement penchée sur l’affaire de la clause de disqualification contre Donald Trump :

Trump peut rester présent aux élections primaires de 2024.

L’affaire est classée sans suite, mais le tribunal a laissé la porte grande ouverte à un nouveau dépôt ultérieur.

Le tribunal a pratiquement invité les plaignants à déposer à nouveau leur contestation pour les élections générales de l’année prochaine.

C’était bizarre mais pas scandaleux décision par le tribunal. Sans vouloir être trop pratique, cela a donné au tribunal une porte de sortie maintenant tout en préservant la possibilité de s’impliquer plus tard. Compte tenu de l’ambivalence dont les juges ont fait preuve lors des plaidoiries, je soupçonne qu’ils étaient heureux de sortir de cette voie et espèrent que d’autres tribunaux, en particulier la Cour suprême, s’impliqueront avant d’y être obligés.

Les enjeux

Ancien procureur américain Joyce Vance:

Il s’avère que les Américains aiment notre forme de démocratie : une république constitutionnelle. Jusqu’à présent, cela a perduré malgré Trump, mais il est essentiel que les gens soient conscients de ce qu’il a l’intention de faire s’il est réélu. Il constitue une menace maligne pour la démocratie, et cela doit être pris au sérieux. Le défi singulier des prochaines élections sera de maintenir la République face aux projets de Trump de prendre le pouvoir d’une manière qui laisse penser qu’il n’y renoncera jamais.

Éphémères 2024

Ce débat, vous tous. Ce n’est pas une façon d’élire un président. Je vous donne un laissez-passer gratuit pour l’ignorer. Mais si vous insistez, notre LiveBlog en souligne l’ennui.

Josh Marshall : Les républicains accepteront-ils non pour une réponse sur l’avortement ?

Molly Balle: Les Républicains ne savent toujours pas comment parler de l’avortement

La prochaine étape pour le mouvement anti-avortement

Un groupe anti-avortement intente une action en justice pour bloquer l’amendement constitutionnel du Michigan approuvé par les électeurs et consacrant le droit à l’avortement, affirmant l’avortement viole le 14e amendement.

Nos meilleurs et plus brillants

Je m’attends à une surabondance de couvertures passionnantes sur le «bordel haut de gamme» qui, selon le ministère de la Justice, opérait à proximité des couloirs du pouvoir à Washington DC et dans le Massachusetts. La course est lancée pour identifier qui figurait parmi les principaux mécènes, selon un procureur fédéral de Boston. décrit de cette façon lors d’une conférence de presse :

Ce sont des médecins, des avocats, des comptables, des élus, des dirigeants d’entreprises de haute technologie et de sociétés pharmaceutiques, des officiers militaires, des entrepreneurs gouvernementaux, des professeurs, des scientifiques. Ce sont eux qui alimentent ce réseau sexuel commercial.

Mais je reste coincé sur cette partie des allégations (c’est moi qui souligne) : « Les acheteurs potentiels de services sexuels dans ce programme devaient d’abord répondre à une enquête et fournir des informations en ligne, y compris les photos de leur permis de conduire, les informations sur leur employeur, les informations sur leur carte de créditet ils payaient souvent des frais mensuels pour en faire partie.

Pour de vrai?

Donner un sens à l’insensé

BE’ERI, ISRAËL – 13 OCTOBRE : Une balançoire est restée intacte alors que la majeure partie de la maison Gat, et tout l’intérieur, est laissée en ruines, après que cinq membres de la famille ont été kidnappés et trois sont toujours portés disparus, après que des militants du Hamas ont attaqué ce kibboutz. près de la frontière avec Gaza (Photo par Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Le journaliste et historien Gershom Gorenberg s’est rendu au kibboutz Be’eri trois semaines et demie après l’attaque du Hamas du 7 octobre. Son expédition est sinistrement spécifique dans ses détails et extrêmement réfléchi malgré la scène horrible :

J’ai entendu des gens qualifier les assaillants de « monstres », d’« inhumains », d’« animaux ». C’est une solution trop paresseuse. Ils étaient entièrement humains. Les êtres humains ont la capacité de faire le bien et le mal. Il semble qu’ils soient plus capables de faire le mal lorsqu’ils sont convaincus qu’ils servent le bien.

Prenez un moment pour le lire.

« De la rivière à la mer » : ce que cela signifie

Flash-back sur ceci Essai 2018 de David Schraub déballer le slogan et fournir le contexte indispensable :

[W]Lorsque les Juifs réagissent mal à une déclaration que vous lisez comme un simple appel non controversé à la liberté, vous pouvez soit penser (1) « wow, les Juifs détestent vraiment la liberté ! » ou (2) “wow, il se passe probablement quelque chose de plus compliqué ici – je devrais enquêter!” Ce post est dédié à ceux qui prennent la porte n°2.

Cela vaut votre temps.

Cela vient de l’intérieur de la maison

Sur l’antisémitisme, Kanye West et Jim Jordan :

