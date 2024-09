Jack Smith cherche à rationaliser les appels de Trump dans l’affaire d’ingérence électorale en raison des retards

WASHINGTON — Aucune date n’a encore été fixée pour le procès fédéral de l’ancien président Donald Trump concernant son projet d’annuler sa défaite présidentielle de 2020 en diffusant ce qu’un acte d’accusation a appelé son «non étayé, objectivement déraisonnable et en constante évolution » allégations de fraude électorale massive.

La juge de district américaine Tanya Chutkan a tenu une audience sur l’état d’avancement de l’affaire dans une salle d’audience fédérale à Washington jeudi, neuf jours après un nouveau grand jury fédéral. a renvoyé un acte d’accusation de remplacement contre Trump l’accusant des mêmes quatre crimes auxquels il a été confronté la première fois dans son acte d’accusation initial en août dernier:complot visant à frauder les États-Unis, complot visant à entraver une procédure officielle, obstruction et tentative d’obstruction à une procédure officielle et complot contre les droits.

Chutkan a reconnu que l’affaire n’avait pas progressé rapidement en raison de l’appel de Trump devant la Cour suprême, qui a statué que Trump bénéficie d’une certaine immunité présidentielle et a renvoyé l’affaire au tribunal inférieur.

Chutkan a déclaré jeudi qu’elle ne laisserait pas l’élection de 2024 déterminer le calendrier de l’affaire, affirmant que l’avocat de Trump, John Lauro, semblait affirmer que l’élection de novembre devrait avoir un impact sur le calendrier des séances d’information préalables au procès.

« Il me semble que ce que vous essayez de faire, c’est d’influencer la présentation des preuves dans cette affaire afin de ne pas empiéter sur une élection présidentielle », a déclaré Chutkan.

« Je crois comprendre qu’une élection est en cours », a-t-elle déclaré. « Ce tribunal ne s’intéresse pas au calendrier électoral. (…) Je n’ai pas l’intention d’en tenir compte. »

Soulignant que l’affaire est « en attente depuis un an », Chutkan a déclaré que le tribunal « ne peut même pas vraiment envisager une date de procès » pour l’instant en raison de questions d’appel en cours.

« Nous ne sommes pas vraiment en train de sprinter vers la ligne d’arrivée ici », a déclaré Chutkan, affirmant que ce serait « un exercice futile » de fixer une date de procès à ce stade, compte tenu des problèmes en appel.

Chutkan a déclaré qu’elle prendrait tous les arguments en considération avant de publier un calendrier dans cette affaire.

Jeudi, Chutkan a également accepté le plaidoyer de non-culpabilité de Trump pour l’acte d’accusation de remplacement, que Lauro a inscrit au nom de Trump après que l’ancien président a signé des documents autorisant Lauro à le faire. Trump n’était pas présent dans la salle d’audience.

Le dernier acte d’accusation contre Trump a supprimé les références à certaines preuves de son acte d’accusation initial après la Décision de la Cour suprême sur l’immunité:principalement, l’affirmation du gouvernement selon laquelle Trump aurait tenté d’utiliser le ministère de la Justice comme une arme au profit de sa campagne présidentielle, notamment en engageant un avocat environnementaliste civiliste de droite et un négationniste électoral, Jeffrey Clarkpour potentiellement prendre le contrôle du ministère de la Justice quelques jours seulement avant L’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Un avocat du bureau de Smith a déclaré à Chutkan jeudi que les procureurs savent que l’équipe de Trump prévoit de faire appel jusqu’à la Cour suprême et que le bureau de Smith cherche à rationaliser le processus.

« Nous devrions établir un calendrier qui ne mène qu’à un seul appel interlocutoire supplémentaire », a déclaré le procureur fédéral Thomas Windom, qui travaille pour le bureau de Smith. « Nous pensons que toutes les décisions d’immunité devraient être prises en même temps, simultanément. »

Lauro, l’avocat de Trump, a noté que la défense prévoyait de contester non seulement l’acte d’accusation lui-même, mais également la nomination de Smith.

« Nous avons un procureur illégitime, nous avons un acte d’accusation illégitime », a déclaré Lauro, affirmant que la nomination de Smith comme procureur spécial n’était pas autorisée par la loi et décrivant Smith comme un « simple citoyen ».

Un juge fédéral nommé par Trump en Floride a statué que Smith avait été nommé illégitimement en rejetant une affaire distincte de documents classifiés contre Trump en juillet. Cette décision aurait des répercussions sur de nombreux conseillers spéciaux nommés depuis des décennies. Le ministère de la Justice a fait appel, et le procureur général Merrick Garland a déclaré à NBC News que la décision de la juge de district américaine Aileen Cannon décision s’est trompé.

« Est-ce que j’ai l’air de quelqu’un qui commettrait cette erreur fondamentale à propos de la loi ? » Garland, qui a nommé Smith, dit. « Je ne pense pas. »

Chutkan a déclaré jeudi au tribunal qu’elle ne trouvait pas la décision du juge de Floride convaincante.

Après l’audience, Chutkan a publié un ordre de calendrier précisant que les séances d’information préliminaires supplémentaires dans l’affaire se poursuivront bien au-delà du jour de l’élection. Elle a donné au bureau de Smith une date limite du 26 septembre pour déposer son mémoire d’ouverture sur la question de l’immunité présidentielle. Le processus d’information se poursuivra jusqu’au 29 octobre, après quoi Chutkan « déterminera si d’autres procédures sont nécessaires ». Les deux parties produiront également des exposés sur l’argument de l’équipe Trump selon lequel l’affaire doit être classée parce que Smith a été incorrectement nommé, avec une réponse finale de l’ancien président attendue le 7 novembre, deux jours après l’élection.

Après l’inculpation initiale de Trump en août dernier, Chutkan a fixé la date du procès à mars 2024, ce qui signifie qu’un verdict aurait très probablement été rendu à ce stade et, s’il était reconnu coupable, Trump serait probablement confronté à une peine.

Alors que de nombreux accusés du 6 janvier ont déclaré aux tribunaux fédéraux qu’ils regrette d’avoir été assez crédule pour se laisser duper et manipuler par les fausses déclarations électorales de Trump — certains d’entre eux se décrivant même comme des « idiots » — Trump a continué à diffuser de fausses informations sur l’élection, même si Fox News et son avocat Rudy Giuliani ont réglé et perdu des affaires civiles, respectivement, concernant leurs fausses déclarations sur les élections de 2020, aboutissant à des conclusions totalisant des centaines de millions de dollars.

Trump a récemment déclaré à un podcasteur qu’il avait perdu les dernières élections «par un cheveu« — il a en fait perdu le vote populaire de sept millions de voix et le décompte du Collège électoral par une marge significative — avant d’ajouter qu’il pense toujours que « l’élection était une fraude, et beaucoup de gens ont eu le sentiment que c’était le cas ».

Les procureurs fédéraux ont inculpé plus de 1 400 accusés en lien avec l’attaque du 6 janvier et ont obtenu plus de 1 000 condamnations. Des centaines d’émeutiers ont été condamnés à des peines probatoires, mais plus de 500 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de quelques jours derrière les barreaux à des peines de prison ferme. 22 ans de prison fédérale pour l’ancien président de Proud Boy, Enrique Tarrio, qui a été reconnu coupable de conspiration séditieuse.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com