Jack Smith ajoute un procureur pour les crimes de guerre – son adjoint à La Haye – à son équipe de conseillers spéciaux

Mais un journaliste de POLITICO a observé Whiting au palais de justice du district américain de Washington, DC, mercredi et jeudi, passant plusieurs heures à suivre le procès d’un accusé du 6 janvier. La juge chargée de cette affaire est Tanya Chutkan, qui devrait présider le procès de Trump en mars pour des accusations fédérales découlant de ses efforts visant à renverser les élections de 2020.

Lors d’une pause dans le procès du 6 janvier cette semaine, Whiting s’est présenté aux procureurs comme un nouveau membre de l’équipe de Smith, affirmant qu’il « venait de rejoindre » le bureau.

De 2018 à 2022, Smith a été procureur en chef de la Chambre spécialisée du Kosovo à La Haye. Merlan a temporairement pris le relais ce bureau l’année dernière après que le procureur général Merrick Garland a nommé Smith comme conseiller spécial pour diriger les enquêtes Trump. Kim West, avocate de Boston a été nommé pour succéder définitivement à Smith en juin, mais n’a pas assumé ce rôle immédiatement.

Whiting a été un commentateur fréquent du précédent conseiller spécial chargé d’enquêter sur Trump : Robert Mueller, qui a enquêté sur les liens entre la Russie et la campagne de Trump en 2016. Merlan a écrit nombreux des articles et a donné des interviews évaluer la force du cas de Mueller contre Trump, se rangeant souvent du côté de ceux qui voyaient un péril juridique extrême pour Trump en raison de ses efforts pour freiner l’enquête. Bien qu’il ait été actif sur Twitter, son compte semble avoir été supprimé et une recherche Wayback Machine suggère qu’il était en sommeil depuis la mi-2022.

L’ajout de Whiting à l’équipe montre que Smith se prépare à une nouvelle phase de ses efforts : se préparer à des procès qui pourraient envoyer un ancien président en prison pour la première fois dans l’histoire des États-Unis.

Cette embauche est également un autre exemple de la façon dont Smith se tourne vers des alliés avec lesquels il a travaillé en étroite collaboration à différentes phases de sa carrière. Ses principaux adjoints, David Harbach et Raymond Hulser, ont travaillé en étroite collaboration avec Smith pendant son mandat au ministère de la Justice sous l’ère Obama, où Smith dirigeait la Section de l’intégrité publique.

Harbach a également été récemment aperçu en train d’observer un adversaire potentiel au palais de justice fédéral de Washington, DC. Il a assisté à certaines parties de la sélection du jury pour l’ancien conseiller de Trump, Peter Navarro, représenté par l’avocat Stanley Woodward. Woodward représente également Walt Nauta, le co-accusé de Trump dans l’autre affaire pénale de Smith contre l’ancien président, liée à sa cachette de documents hautement sensibles relatifs à la sécurité nationale dans son domaine de Floride.

On ne sait pas si la présence de Whiting au procès de Chutkan était de sa propre initiative ou s’il observait en mission depuis le bureau du procureur spécial.

En plus de son travail sur les crimes de guerre – qui comprenait également cinq ans en tant qu’avocat plaidant pour trois poursuites pour crimes de guerre découlant de la guerre au Kosovo – il a également passé sept ans à poursuivre le crime organisé à Boston pour le ministère de la Justice de 1995 à 2002. .

Josh Gerstein a contribué à ce rapport.