Jack Sanborn, originaire du lac de Zurich, peut-il gagner une place avec les Bears de Chicago? – Section locale de Shaw

LAKE FOREST – Jack Sanborn, originaire du lac de Zurich, a réalisé le rêve d’innombrables enfants de la région de Chicago. Il a joué le rôle de secondeur pour les Bears de Chicago et a capté une interception à Soldier Field lors du premier match de pré-saison de l’équipe contre les Chiefs de Kansas City le 13 août.

Peu importe que ce soit un match de pré-saison. Combien de jeunes footballeurs de la région de Chicago rêvent de quelque chose comme ça ?

Le joueur de 22 ans a profité du moment, mais n’a pas profité longtemps de la gloire.

“En même temps, c’était en quelque sorte, d’accord, pratiquez maintenant dans deux jours”, a déclaré Sanborn. « Cela a été mon état d’esprit à travers tout, à travers tout le camp d’entraînement et tout. A prendre au jour le jour. »

Sanborn a été une éponge. C’est comme ça que ça devrait être quand un joueur arrive dans une équipe en tant que recrue non repêchée. Il a signé avec les Bears début mai après une brillante carrière universitaire au Wisconsin. Certains pensaient qu’il pourrait être sélectionné par quelqu’un dans le repêchage, mais il est finalement tombé entre les mailles du filet.

À ses débuts en pré-saison, il a capté une interception, récupéré un échappé, réussi cinq plaqués en défense et deux sur les unités spéciales. Quelques jours plus tard à Seattle, il a de nouveau totalisé cinq plaqués en défense et deux autres sur les unités spéciales.

Les Bears affronteront les Browns de Cleveland lors de leur dernier match de pré-saison samedi, puis ils devront réduire la liste de 80 joueurs à 53 à 15 heures mardi.

Sanborn est un joueur que les Bears veulent certainement garder. Mais en a-t-il fait assez pour gagner une place sur la liste des 53 joueurs ?

Sa capacité à être utile à la fois en défense et dans les unités spéciales pourrait être la raison pour laquelle il pourrait faire partie de l’équipe mardi. Il est peu probable qu’il commence comme secondeur, mais s’il peut fournir quelque chose dans la couverture des coups de pied, il est en bonne forme.

“Jack Sanborn, vous ne pouvez pas le nier maintenant, sa production”, a déclaré le coordinateur des équipes spéciales, Richard Hightower. «Il a fait deux plaqués à l’intérieur des 20 derniers matchs, il a fait des plaqués le match avant cela, il a eu une interception en défense. Je veux dire, il a aussi eu un échappé, n’est-ce pas ? Donc, tout le monde peut le voir.

Pour Sanborn, c’est très simple. Il pense avoir montré qu’il sait ce qu’il fait sur le terrain de football, quel que soit l’aspect du jeu.

“J’ai montré que j’avais une bonne compréhension de ce qui se passe”, a déclaré Sanborn. “Je peux jouer au football. Je peux être un meneur de jeu, je pense. Juste avec ça, juste venir et travailler dur, travailler tous les jours.

Sanborn a déclaré qu’il avait eu de bonnes conversations sur les équipes spéciales avec des joueurs comme DeAndre Houston-Carson, qui a été un as des équipes spéciales pour les Bears ces dernières années, et le secondeur Nicholas Morrow.

Morrow était autrefois à la place de Sanborn. En tant que secondeur non repêché de la Division II de l’Université de Greenville, les équipes spéciales ont joué un rôle important dans le jeu de Morrow au cours de ses premières années avec les Raiders. Le fait que Morrow en soit maintenant à sa sixième année dans la ligue et qu’il soit secondeur partant témoigne de son éthique de travail et de son dynamisme. Peu de recrues non repêchées font aussi longtemps.

Le visage de Morrow s’est illuminé la semaine dernière lorsqu’on lui a posé des questions sur Sanborn.

« Le lac de Zurich appartient », dit-il en riant.

Il a ajouté plus tard qu’il pouvait voir la confiance de Sanborn grandir.

“C’est excitant à voir parce que le jeu de football, quand vous arrivez à ce niveau, je pense qu’ils comprennent tous que le schéma est assez simple”, a déclaré Morrow. “Ensuite, c’est juste aller là-bas et comprendre comme, je peux le faire, je peux jouer ces jeux, je l’ai déjà fait, c’est juste une balle.”

Dave Borgonzi, l’entraîneur des secondeurs des Bears, a qualifié Sanborn de joueur “instinctif”.

“C’est le truc avec Jack, il va continuer à s’améliorer”, a déclaré Borgonzi. “Il n’est pas encore là, mais [it’s] sa capacité à s’autocorriger, à ne pas faire deux fois la même erreur et son intensité qu’il apporte au quotidien.

Même si Sanborn ne fait pas partie de la liste des 53 joueurs la semaine prochaine, les Bears essaieront certainement de le garder dans leur équipe d’entraînement. Il devrait d’abord effacer les renonciations.

Samedi est une chance de plus pour lui de montrer qu’il peut être un joueur régulier.

“Je ne mets pas vraiment de pression supplémentaire ou quelque chose comme ça sur moi”, a déclaré Sanborn. « C’est comme ça que je vais être. Je vais être moi-même.