Jack Sanborn, originaire du lac de Zurich, décroche une place dans la liste des 53 joueurs des Bears de Chicago – Shaw Local

Faire une équipe de la NFL en tant qu’agent libre non repêché n’est pas une mince affaire.

Le secondeur des Bears, Joe Thomas, peut attester de ce fait alors qu’il n’a pas été repêché de l’État de Caroline du Sud, n’a pas réussi à faire les Packers en 2014, est allé aux Cowboys en 2015 et a finalement trouvé un moyen d’accéder à une liste active lorsque les Packers l’ont réclamé à Dallas. équipe d’entraînement.

Sept ans plus tard, Thomas est toujours dans la NFL parce que les entraîneurs aiment qu’il puisse jouer à tous les postes de secondeur et contribuer aux équipes spéciales.

“Vous ne pouvez jamais être à l’aise”, a déclaré Thomas. “Ne leur donnez pas de raison de vous sortir de là, car cela arrivera rapidement.”

Excellent conseil, en particulier pour tous les gars de la bulle qui ont été nommés mardi sur la liste des 53 joueurs des Bears. Le groupe comprend Jack Sanborn du lac de Zurich, un autre secondeur non repêché qui a commencé à se faire un nom lors de la victoire de pré-saison des Bears sur les Chiefs à Soldier Field le 13 août.

“Excité. Exactement ce que je voulais », a déclaré Sanborn, qui était entouré d’une douzaine de journalistes après l’entraînement de mardi au Halas Hall.

Incroyablement, Sanborn n’avait toujours pas partagé la nouvelle avec sa mère. Trop occupé avec des réunions et des entraînements, apparemment.

Alors comment a-t-il fait ?

“Je veux dire que c’était un travail difficile”, a déclaré Sanborn. « Vous affrontez les meilleurs footballeurs du monde. C’est la NFL. C’est donc un niveau différent, mais j’essaie juste d’être moi-même tous les jours.

Sanborn, qui a joué son ballon universitaire au Wisconsin, a montré du nez pour le ballon – il a intercepté une passe contre Kansas City et récupéré un échappé – s’est montré capable de couvrir et est un plaqueur sûr.

Le temps de 4,73 de Sanborn dans le tableau de bord de 40 verges a probablement effrayé les équipes, mais les Bears l’ont signé presque immédiatement après la fin du repêchage.

Thomas a dit qu’il avait remarqué une différence à Sanborn lorsque le camp d’entraînement a commencé. Il semblait plus explosif et plus rapide, et avait également plus de mobilité dans ses hanches.

«Ce travail qu’il a fait juste là? Je pense que cela l’a ramené dans un bon espace (athlétiquement) », a déclaré Thomas. « Ensuite, il comprend juste la défense … donc il jouera plus rapidement. Peu importe à quelle vitesse vous êtes tant que vous le diagnostiquez rapidement et que vous pouvez être là. Il le fait bien.

Les entraîneurs l’ont certainement remarqué.

“Quand les gars font des jeux… vous regardez toujours ces gars-là”, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus. “Parce que lorsque vous frappez la balle et que vous faites des choses qui changent les matchs de football, vous donnez une chance aux gars.”

C’est maintenant à Sanborn d’en tirer le meilleur parti.

Il rejoint une unité de secondeurs avec Roquan Smith comme star incontestée, mais Thomas et Nick Morrow n’étaient pas repêchés; Matthew Adams était un choix de septième ronde.

“Tous ces gars ont prouvé que vous pouvez y arriver”, a déclaré Sanborn.

C’est exactement ce à quoi deux des vétérans s’attendent avec Sanborn.

“Il est entré, il a adhéré au principe HITS et il a fait des jeux lors du premier match de pré-saison qui l’ont vraiment élevé sur cette liste”, a déclaré Thomas. « C’est un gars intelligent et il est toujours prêt à apprendre. Je l’attends pour transcender les années (à venir). “

Le joueur de ligne défensive Al-Quadin Muhammad, qui a été pris au sixième tour, a qualifié Sanborn de « implacable ».

“C’est le mot pour résumer”, a déclaré Muhammad. « Envie d’apprendre. Attention au détail. … C’est comme ça qu’on forme une équipe.

“Je pense qu’il va faire une excellente saison et je suis ravi de le voir jouer.”

https://www.dailyherald.com/sports/20220830/lake-zurichs-sanborn-makes-bears-53-man-roster