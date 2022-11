Jack Sanborn du lac de Zurich a perdu 2 sacs contre les Lions de Detroit – Shaw Local

CHICAGO – Jack Sanborn a eu sa première interception en carrière dans la NFL pendant un moment éphémère.

Alors qu’il restait 11:42 dans ce qui est finalement devenu une défaite des Bears, 31-30, contre les Lions de Detroit dimanche au Soldier Field, le secondeur recrue a intercepté le quart Jared Goff à la ligne des 8 verges des Bears. Cela a apparemment stoppé une éventuelle campagne de notation des Lions.

Il y avait cependant un drapeau sur le terrain. Le demi de coin Jaylon Johnson a tiré une pénalité pour une main illégale au visage pour annuler l’interception. Les Lions ont ensuite encaissé un touché de 9 verges par D’Andre Swift pour les tirer en sept points.

“Nous étions en quelque sorte en train de nous préparer un peu pour cette route toute la semaine”, a déclaré Sanborn. « J’allais aider [linebacker] pseudo [Morrow] à l’intérieur au cas où ils suivraient une route en angle juste là. Je savais que le dos était plus vertical que nous ne le pensions au départ. J’étais juste là pour insuffler un peu de présence et Goff a essayé de le faire passer au-dessus mais n’a pas réussi.

« Ce n’était pas censé l’être, je suppose. Mais, il faut pouvoir passer à autre chose.

Sanborn a déclaré qu’après le match, il avait vu une image fixe du jeu sur la tablette de touche, mais il n’avait “aucune idée” si la pénalité était discutable ou non. Johnson, qui a été appelé pour le penalty, a refusé les demandes d’interview après le match.

“Je pense que c’est dur, pas [for] moi, mais pour toute l’équipe », a déclaré Sanborn. “Cela aurait pu être un grand moment, mais ce n’était pas censé l’être.”

L’interception inversée, bien qu’inévitablement un blip important sur le radar collectif, n’était pas le seul moment marquant de l’après-midi pour Sanborn.

Il a mené la défense avec 12 plaqués combinés et a réussi à obtenir deux sacs dans l’effort, les deux premiers sacs de sa carrière dans la NFL. Sanborn est entré dans la formation de départ la semaine dernière après que l’équipe a échangé le secondeur vedette Roquan Smith.

“Je pense qu’avec plus d’expérience vous obtenez, plus de représentants et tout comme ça, plus vous devenez à l’aise et confiant”, a déclaré Sanborn. “L’expérience est le meilleur professeur, et donc, avec plus de représentants comme ça, vous avez [to feel] plus confortable.”

Le premier sac est survenu au deuxième quart lorsque Goff a tenté de se faufiler à l’intérieur de la ligne de 5 verges des Bears. L’entraînement s’est finalement terminé par un touché. Le deuxième sac est survenu vers la fin du troisième quart-temps.

« Je me suis libéré. L’un d’eux, [Goff] se déployait [and he] aurait pu jeter la balle [and] décidé de ne pas le faire », a déclaré Sanborn. “L’autre, je me suis libéré et je me suis assuré de l’envelopper.”

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a noté que Sanborn est “très instinctif” sur le terrain et que les Bears sont “très satisfaits” de ce qu’il a montré au cours des deux derniers matchs.

Le point supplémentaire manqué occupe une place importante : Les Bears ont perdu d’un point. Au quatrième quart, le quart-arrière Justin Fields s’est libéré pour une course de touché de 67 verges pour donner l’avantage à son équipe. Le score a été le plus long touché au sol jamais réalisé par un quart-arrière des Bears, battant la course de 61 verges de Fields qui a établi le record la semaine dernière.

Mais le botteur Cairo Santos a raté le point supplémentaire. Les Bears détenaient une avance de six points avec 9:23 à faire dans le match. Lorsque les Lions ont marqué plus tard au quatrième quart, un point supplémentaire leur a donné un avantage d’un point.

“C’est facile de ne compter qu’un point et de dire ‘Oh, oui, c’est une égalité'”, a déclaré Santos. « Mais il y a tellement de choses qui se sont produites. Nous avons eu des occasions de faire des jeux et d’aider l’équipe à gagner. À ce moment du match, nous n’avons pas fait le point supplémentaire.

Il s’agissait du premier coup de pied manqué de Santos depuis la semaine 1, lorsqu’il avait raté deux points supplémentaires contre les 49ers de San Francisco lors d’une averse torrentielle à Soldier Field. Santos a une fiche de 14 sur 14 sur les buts sur le terrain cette saison, dont quatre marques à partir de 50 mètres et au-delà.

Champs amochés : Fields a déclaré qu’il “avait très mal” après le match. Le QB des Bears a porté le ballon 13 fois et a totalisé 147 verges au sol et deux touchés.

“Pas vraiment à cause des coups sûrs, mais mes jambes sont un peu douloureuses”, a déclaré Fields. “Mais à part mes jambes qui me font mal et bien sûr mon oreille, je vais bien.”

Fields avait besoin de quelques points de suture pour une coupure à l’oreille.

Il est juste de se demander si ce style de football va rattraper le quart-arrière de deuxième année. Fields arrache des courses magiques et bat des records, mais cela fait des ravages sur son corps.

“Vous devez être intelligent”, a déclaré Eberflus. « J’ai utilisé les termes sagesse et discernement au cours de son parcours. Il y a eu quelques fois où il a pris quelques coups aujourd’hui, mais il a également glissé et s’est mis hors limites à quelques reprises.