Jack Ryder d’EastEnders méconnaissable alors qu’il publie un retour sur le rôle de Jamie Mitchell

La star d’EASTENDERS, Jack Ryder, semble méconnaissable dans un nouveau cliché, 24 ans après son apparition dans le feuilleton à succès.

La star s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo de lui contre un mur de briques tout en portant une veste à carreaux et un t-shirt noir.

Instagram @jackrydersessions

Jack a fait parler les fans après avoir partagé ce récent cliché[/caption]

Regardant la caméra, Jack a pris un selfie et a dit aux fans qu’il avait passé l’après-midi à donner une masterclass pour les sans-abri.

Il a écrit: “Fantastique après-midi passé du temps avec les gens de @cardboardcitz à Whitechapel.

“Une équipe si merveilleuse et qui aimait partager des idées importantes avec ses membres. Super d’être de retour dans l’est de Londres aussi!”

Les fans ont dit que la star avait l’air “super” avec une personne qui écrivait: “Je pense que tu es superbe, Jack, nous vieillissons tous finalement, je me souviens de ta beauté enfantine quand je regardais des feuilletons.”

Une autre personne a dit: “Brilliant photo jack”, tandis qu’une troisième a écrit: “Je pense toujours que tu es sexy.”

Il y a à peine un jour, Jack a partagé un retour sur sa jeunesse et a écrit: “Nous aurons toujours Smash Hits”, avec des fans ravis de voir le jeune Jack sur leurs réseaux sociaux.

L’acteur et réalisateur, aujourd’hui âgé de 41 ans, était l’idole aux franges souples qui a gagné en popularité parmi les fans féminines d’EastEnders, incarnant Jamie Mitchell au visage de bébé.

Il est devenu un poster-boy de savon à 17 ans lorsqu’il a rejoint le savon en 1998.

La scène EastEnders la plus célèbre de l’acteur a eu lieu lorsqu’il a été tué le jour de Noël en 2002.

Son départ dramatique est survenu alors que son personnage a été tué de manière sensationnelle lorsqu’il a été renversé par une voiture conduite par son rival amoureux Martin Fowler.

La scène reste l’un des moments les plus regardés de l’histoire du feuilleton, avec plus de 20 millions de personnes à l’écoute pour dire au revoir au personnage après qu’il ait été accidentellement écrasé.

Mais ce n’est pas seulement son rôle dans EastEnders qui l’a mis sous les yeux du public.

Au cours de son passage dans la série, il a épousé l’ancienne chanteuse de Hear’Say devenue l’actrice de Coronation Street Kym Marsh en 2002.

Cependant, leur romance n’a pas duré et le couple a divorcé en 2009.

Il est maintenant aimé avec sa partenaire de longue date Ella.

L’année dernière, Jack a stupéfié les fans en montrant un look plus mature avec des cheveux plus courts.

Il a souri en posant aux côtés d’Ella et de leur fille Marnie.

Il a légendé la douce photo de famille en écrivant: «Ma petite famille. #mon tout.”

AP : Association de la presse

La scène EastEnders la plus célèbre de Jack Ryder a eu lieu lorsqu’il a été tué le jour de Noël[/caption]