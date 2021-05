Jack Ryan Saison 3 Date de sortie, distribution, bandes-annonces et rumeurs

L’analyste/héros d’action de Tom Clancy, Jack Ryan, a été interprété dans des films à succès par Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck et Chris Pine, mais récemment, il a eu un nouveau souffle dans l’excellente série télévisée mettant en vedette John Krasinski.

Maintenant, il est sur le point de revenir pour une troisième saison, sans aucun doute pour sauver à nouveau le monde d’une dévastation imminente. Voici tout ce que nous savons sur la saison trois de Jack Ryan.

Quelle est la date de sortie de la saison 3 de Jack Ryan ?

Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour le moment pour la saison trois, les perturbations de Covid brisant le cycle de sortie annuel que nous avons vu avec les deux premières saisons. L’émission a fait ses débuts en août 2018, puis est revenue pour une deuxième sortie en octobre 2019, mais depuis lors, le calendrier de tournage a été confondu avec les blocages et les restrictions de travail qui ont été mis en place.

Il semble que le tournage soit toujours en cours, les caméras ne commençant à tourner qu’au début de cette année après les retards. Cela a été confirmé par un article du Prague Reporter indiquant que le tournage aurait lieu dans la ville à la mi-mai.

Cela laisse penser que Ryan reprendra ses aventures de globe-trotter fin 2021 ou peut-être au premier trimestre 2022.

Quelle est l’intrigue de la saison 3 de Jack Ryan ?

Nous n’avons pas reçu de communiqué de presse officiel décrivant l’histoire de la saison trois, mais plusieurs sites rapportent que Jack sera accusé à tort d’un crime, ce qui signifie qu’il doit s’enfuir à travers l’Europe. Il devra éviter la CIA et le groupe dangereux dont il a découvert les tractations, ce qui les a amenés à piéger l’analyste pour préserver leurs secrets.

Ryan peut-il échapper à la capture, rester en vie et empêcher le conflit dévastateur que l’organisation louche est en train de mettre en place ? Eh bien, oui, mais nous aurons tous beaucoup de plaisir à le regarder le faire.

Existe-t-il une bande-annonce pour la saison 3 de Jack Ryan ?

Comme le tournage n’est pas encore terminé (au moment de la rédaction), il n’y a pas de bande-annonce disponible. Mais, si vous avez faim d’action Jack Ryan, vous pouvez toujours revisiter les aventures précédentes. Voici les bandes-annonces pour ceux-là, pour vous mettre en appétit.

Bande-annonce de la saison 1 :

Bande annonce de la saison 2 :

Qui sont les acteurs et l’équipe de Jack Ryan saison 3 ?

Il y a eu beaucoup de bouleversements sur ce front, avec l’introduction de nouveaux personnages et le départ du personnel de production senior de la série.

Au niveau du casting, voici comment s’alignent les personnages principaux :

John Krasinski – Jack Ryan

Wendell Pierce – James Greer

Michael Kelly – Mike novembre

Nous verrons également l’ajout de la star de Get Out Betty Gabriel dans le rôle d’Elizabeth Wright, la nouvelle chef de station. Ce rôle a été confié à l’origine à Marianne Jean-Baptiste (Blindspot), mais elle est partie peu après le début du tournage et a été remplacée par Gabriel.

Parmi les autres nouveaux personnages de la saison 3, citons l’acteur écossais vétéran James Cosmo (Braveheart, His Dark Materials, Game of Thrones), Alexej Manvelov (Tchernobyl, Top Dog, Undercover), Nina Hoss (Shadowplay, Homeland) et Peter Guiness (Zack Snyder’s Justice Ligue, Pennyworth). Nous ne savons pas quels rôles ils joueront, mais c’est une belle collection de talents.

Du côté de la production, Digital Spy rapporte que le précédent showrunner Carlton Cuse est revenu dans un rôle de producteur exécutif et devait être remplacé par Paul Scheuring, qui était le créateur de Prison Break. Cela n’a pas fonctionné cependant, et maintenant la saison trois est entre les mains de Vaun Wilmott, également de Prison Break et Star Trek: Discovery.

Où puis-je regarder la saison 3 de Jack Ryan ?

Comme l’émission Jack Ryan est un Amazon Original, vous aurez besoin d’un Abonnement Amazon Prime pour accéder à la plateforme de steaming Amazon Prime Video sur laquelle il sera disponible.

Si vous ne l’avez pas encore essayé, jetez un œil à notre Qu’est-ce qu’Amazon Prime ? guide, ainsi que notre tour d’horizon des meilleures émissions de télévision sur Amazon Prime.