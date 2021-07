Jack Ross : l’entraîneur-chef d’Hibernian signe une prolongation de contrat jusqu’en 2024 | Actualités footballistiques

L’entraîneur-chef d’Hibernian, Jack Ross, a signé une prolongation de contrat de deux ans jusqu’à l’été 2024.

Ross a mené Hibs à la troisième place de la Premiership écossaise de la saison dernière pour se qualifier pour la première Ligue Europa Conference.

Ils ont également atteint la finale de la Coupe d’Écosse et la demi-finale de la Coupe de la Ligue écossaise.

« Je suis très heureux à Hibernian et j’ai été bien soutenu par mon staff, les joueurs et le conseil d’administration », a déclaré Ross, qui a pris la direction d’Easter Road en novembre 2019.

« Nous avons eu une bonne saison la saison dernière et l’objectif cette année est de tirer parti de cela. Nous avons un groupe de joueurs formidable.

« Nous cherchons à en recruter un ou deux pour renforcer notre groupe et je pense que nous avons une saison passionnante devant nous. »

















Ross a déclaré la semaine dernière qu’il s’attend à un intérêt pour les défenseurs Josh Doig et Ryan Porteous ainsi que pour l’attaquant Kevin Nisbet cet été.



Le président d’Hibernian, Ronald J Gordon, a ajouté: « Jack est un leader formidable pour notre équipe et notre club. Il nous a aidés à faire de grands progrès sur le terrain et a livré ce qui a été une saison très réussie, l’équipe jouant un football passionnant, dynamique et gagnant. .

« Il partage notre vision des possibilités chez Hibs. Sa gestion est perspicace et délibérée, et je suis convaincu que nous continuerons à bâtir sur le succès de la saison dernière.

« Nous tenons à maintenir une très bonne chose sous la direction de Jack.

« La stabilité et la continuité sont essentielles alors que nous continuons à progresser pour faire de notre club tout ce qu’il peut être, c’est donc un pas en avant important. »

Hibs accueillera Santa Coloma d’Andorre jeudi lors du match aller du deuxième tour de qualification de l’Europa Conference League. S’ils progressent, ils affronteront les Maltais Gzira United ou les Croates de Rijeka.

Hibs se rend à Motherwell pour l’ouverture de la saison de Premiership écossaise le 1er août en direct Sports aériens.