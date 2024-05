Jack Perry épingle Bryan Danielson et l’élite remporte l’anarchie dans l’arène à AEW Double Or Nothing

L’anarchie s’est déchaînée sur AEW Double or Nothing et lorsque la marée sanglante s’est retirée à Las Vegas, l’Elite a remporté la victoire sur les fidèles d’AEW, grâce à « Le bouc émissaire » Jack Perry, qui a survécu après avoir percuté Darby Allin. , et même s’enflammer, pour porter le coup final et épingler Bryan Danielson. Danielson avait fait équipe avec FTR et Darby Allin pour défier l’autorité corrompue des Young Bucks, Kazuchika Okada et Perry.

Le match a été à la hauteur de son nom anarchique, avec non seulement la tentative d’homicide involontaire et d’immolation susmentionnée, mais aussi le double poing de Dax Harwood au bourbon, Kazuchika Okada a livré un Rainmaker avec une punaise à Cash Wheler, il y a même eu une attaque contre le président de l’AEW, Tony Khan. Khan a été entraîné dans ces bêtises par Perry, pour ensuite être jeté sur la rampe et s’enfuir vers l’arrière. Darby Allin était à un moment donné suspendu aux chevilles, suspendu au plafond alors que se jouait la conclusion du match, ensanglanté et impuissant à intercéder.

Le match était le premier match AEW de Perry depuis AEW All In en 2023. Après ce match, Perry s’est retrouvé dans une altercation dans les coulisses avec CM Punk, qui a conduit au licenciement de Punk et à la suspension de Perry de l’entreprise. Perry s’est initialement présenté au NJPW, déchirant son contrat AEW, avant de revenir à AEW Dynasty et d’être réintégré par The Young Bucks plus tôt cette année.

