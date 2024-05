Jack Perry a été incendié, mais il a quand même eu l’épingle dans Anarchy in the Arena

Les derniers matchs d’Anarchy in the Arena ont commencé avec un accompagnement musical, à savoir la musique d’entrée de Jon Moxley « Wild Thing ». Mais Mox n’était pas dans la version 2024, et les vice-présidents exécutifs Matthew et Nicholas Jackson n’étaient pas fous de se battre sur le thème de Darby Allin, alors ils ont obligé l’équipe de production à adopter le leur. Succession-une mélodie inspirée. Un autre de leurs adversaires, Bryan Danielson, n’a pas aimé cela et a réclamé son morceau occasionnel de PPV – le « Compte à rebours final » de l’Europe. Les Young Bucks nous ont rappelé combien coûte la licence de cette chanson, et le reste Double ou rienL’événement principal de s’est déroulé sans musique.

Pendant ce temps, Matthew et Nicholas se sont battus autour de la MGM Grand Garden Arena avec leurs coéquipiers d’élite Kazuchika Okada et Jack Perry contre Allin, Danielson et leurs coéquipiers de l’équipe AEW Dax Harwood et Cash Wheeler de FTR.

Ce n’était pas non plus le moment Allin le plus fou de la soirée. Dangerous Darbs a été heurté par un camion de livraison conduit par Perry, s’est fait piétiner la cheville récemment cassée par le Rainmaker, a été bombardé sur un tas de chaises et a finalement été envoyé dans l’ascenseur d’entrée des Bucks.

Mais lorsque The Scapegoat a entraîné Tony Khan, propriétaire d’AEW, hors de la production, Allin a récupéré pour utiliser le lance-flammes que Khan l’a conduit à Dynamiter avec la semaine dernière pour mettre le feu à Perry.

De nombreux autres endroits sauvages se sont produits jusque-là, mais vous pouvez comprendre pourquoi cela a attiré notre attention.

C’est la dernière fois que nous avons vu Perry pendant un moment, mais ses coéquipiers ont utilisé leurs numéros pour attacher Allin dans le but de le suspendre par les jambes au-dessus du ring. FTR a récupéré pour essayer de l’arrêter, mais a été éliminé par le lariat chargé de punaises d’Okada et une chaise explosive tirée par les Bucks. Une fois Darby debout, les Jacksons ont enfilé leurs nouvelles Reebok Pumps sous licence – chargées également de punaises, bien sûr – pour lui offrir une Superkick Party.

Après cela, Danielson a récupéré et a frappé le ring pour nettoyer la maison. Il a sorti un Buck avec un Busaiku Knee assisté par chaise, mais Okada a cassé l’épingle qui a suivi. Bryan a ensuite remporté tous les finisseurs de The Elite, le genou de Perry le mettant à terre pour trois.

