Le détective privé engagé par Bill Clinton en 1992 pour étouffer les rumeurs sur ses relations extraconjugales, et par Harvey Weinstein en 2017 pour empêcher ses victimes de s’exprimer, est sous assistance respiratoire et ne devrait pas survivre après avoir été blessé dans un vol jeudi.

Jack Palladino, 70 ans, venait de quitter son domicile de San Francisco pour prendre des photos dans son quartier lorsqu’une voiture s’est arrêtée et a tenté de retirer son coûteux appareil photo autour de son cou, selon des passants.

Palladino est tombé dans la lutte et a subi un «traumatisme crânien».

Son beau-fils Nick Chapman a déclaré au San Francisco Chronicle qu’il « ne devrait pas survivre » après avoir subi une intervention chirurgicale pour arrêter le saignement.

Le détective privé et avocat avait travaillé pendant une longue liste de noms de haut niveau au cours d’une carrière de plusieurs décennies, qui a commencé en 1974 lorsqu’il a été embauché par la famille de Patty Hearst pour l’aider à enlèvement par l’Armée de libération symbionaise.

En plus de Clinton et Weinstein, Palladino a également travaillé pour Kevin Costner, Robin Williams, Huey Newton, Snoop Dogg, John DeLorean, Courtney Love, le leader des Hells Angels Sonny Barger et un garçon de 14 ans qui a remporté une action civile de plusieurs millions de dollars. règlement contre Michael Jackson pour agression présumée, entre autres.

Chapman dit qu’avant sa blessure lors du vol, son beau-père venait de boucler une dernière affaire après avoir décidé de prendre sa retraite cette année.

Harvey Weinstein et Bill Clinton étaient parmi les clients les plus en vue de Palladino

Palladino était sorti de chez lui dans le quartier de Haight-Ashbury – d’où lui et sa femme Sandra Sutherland dirigeaient leur entreprise d’enquêteurs privés – lorsqu’une voiture a filé vers lui.

Le témoin Parisha Pak a déclaré à la Chronique qu’elle avait entendu un bruit sourd et avait vu Palladino traîné vers la voiture.

«Il était en mauvaise posture», dit-elle. «Il saignait de la tête et du nez.

« Il venait juste de passer devant », a ajouté Chapman, qui travaillait également comme détective dans l’entreprise familiale. «La porte d’entrée n’était même pas complètement fermée.

Né dans une famille ouvrière de Boston en 1950, Palldino est diplômé de Cornell en 1967.

Il a rencontré sa femme Sutherland en 1972 alors qu’il enquêtait sur les abus présumés de prisonniers dans une prison de New York à la demande du procureur du district de Long Island.

Palladino a déménagé pour la première fois dans la région de la baie dans les années 70 pour fréquenter la faculté de droit de l’UC Berkeley, où lui et sa femme ont créé l’entreprise de détective Palladino & Sutherland en 1978.

Après avoir travaillé avec la famille Hearst, le couple s’est rapidement retrouvé dans des affaires plus médiatisées, menant à une carrière d’enquête privée qui s’est étendue sur cinq décennies.

Parmi les cas les plus célèbres de Palladino figuraient les sept années qu’il a passées à enquêter sur le suicide de masse de 1978 de plus de 900 membres du culte religieux du Temple du Peuple, autrement connu sous le nom de massacre de Jonestown.

Il a également aidé à l’acquittement du designer automobile John DeLorean, qui a inventé la voiture de sport flashy.

Dans les années 1980, DeLorean était jugé pour trafic de cocaïne, dans le cadre d’un stratagème qu’il aurait utilisé pour trouver son entreprise.

Pourtant, le jury l’a acquitté des accusations après 200 entretiens avec des témoins de Palladino.

Dans les années 90, il a travaillé pour la défense du dénonciateur Jeffrey Wigan, qui se battait contre Big Tobacco dans un procès les accusant de manipulations destinées à accroître la dépendance des fumeurs.

Palladino a été chargé de protéger la crédibilité de Wigan en tant que témoin expert dans le procès, pour contrer une enquête menée par l’industrie du tabac pour le faire tomber.

L’affaire a abouti à un règlement de 200 milliards de dollars et a été la première victoire d’audience réussie contre l’industrie.

L’affaire a ensuite été présentée dans le film de 1999 The Insider dans lequel Palladino se jouait.

Toujours dans les années 90, Palladino a travaillé sur l’affaire de meurtre sensationnelle impliquant les frères du roi du porno de San Francisco, Jim et Artie Mitchell.

Et en 1994, il a été embauché par Courtney Love pour parler à des journalistes enquêtant pour savoir si elle avait joué un rôle dans la mort de son mari Kurt Cobain.

R. Kelly a également été acquitté des accusations de s’être filmé en train d’avoir des relations sexuelles avec une adolescente mineure en 2002 après le témoignage de Palladino au procès dans lequel il a défié le principal témoin à charge.

Palladino a passé sept ans qu’il a passé à enquêter sur le suicide de masse de 1978 de plus de 900 membres du culte religieux du Temple du Peuple. Sur la photo, le chef de la secte Jim Jones

Courtney Love, photographiée ci-dessus en 2019, a embauché Palladino en 1994 pour parler à des journalistes enquêtant pour savoir si elle avait joué un rôle dans la mort de son mari Kurt Cobain.

Pourtant, il est surtout connu pour avoir été embauché par Clinton au début des années 90 pour repousser les allégations selon lesquelles il était coupable d’affaires extra-conjugales.

Le comité de l’élection présidentielle de Clinton avait lancé une enquête de contrôle des dommages contre ce qu’ils prétendaient être une campagne de dénigrement utilisée pour refuser à Clinton la nomination démocrate.

Ils ont payé à Palladino des dizaines de milliers de dollars pour enquêter sur deux douzaines de femmes sur plusieurs années.

L’un de ses derniers clients de premier plan était Weinstein, qui avait engagé une « armée d’espions » pour garder un œil sur les victimes et les journalistes enquêtant sur l’histoire pour les garder silencieux.

Ronan Farrow s’était précédemment identifié comme l’un des journalistes suivis par la société Palladino, aux côtés des journalistes du New York Times Jodi Kantor et Megan Towhey; et les accusateurs de Weinstein Rosanna Arquette et Annabella Sciorra.

Selon un profil du San Francisco Examiner, Palladino « s’est bâti une réputation pour ses enquêtes agressives, son style face à face et sa capacité à neutraliser les témoins adverses et à faire tourner les médias hostiles ».

Son beau-fils a déclaré que Palladino portait des costumes flashy mais était un « vrai humain » à la maison

«Je ne suis pas un individu effacé», a déclaré Palladino à l’époque.

« Je suis une personne motivée et arrogante qui se tient, ainsi que tout le monde autour de lui, à des normes incroyablement élevées. Je suis très difficile dans la vie privée. Je ne vis pour rien d’autre que ça.

Dans un profil avec People lorsqu’ils ont créé leur entreprise pour la première fois, Palladino a admis: « J’arrive aux gens en étant impétueux », mais a affirmé que Sutherland « trouve la grâce en eux et retire les choses d’une manière ou d’une autre ».

Chapman a déclaré à l’examinateur vendredi que Palladino portait des costumes flashy et avait cultivé la personnalité d’un détective privé impétueux, mais qu’à la maison, il était un « vrai humain ».

Hells Angels Sonny Barger, sur la photo, était un autre client de Palladino

«Il était parfois un personnage quelque peu flamboyant et pouvait être très agressif pour défendre ses clients», a déclaré Chapman.

«Ce que je lis principalement ne représente pas l’homme avec qui j’ai grandi et pour qui j’ai travaillé.

Chapman a également déclaré à la Chronique qu’il croyait que son beau-père savait quand tracer la ligne lorsqu’il s’agissait de ses clients.

« Nous n’étions pas une entreprise intéressée à faire des conneries louches pour qui que ce soit », a-t-il déclaré.

«Il était très passionné par la justice, la démocratie, le premier amendement, le droit des gens à la meilleure défense possible», a-t-il ajouté à l’examinateur.

« Et il n’était pas aveugle aux limites de notre système judiciaire. »

«Il était incroyablement bon dans son travail», a déclaré Chapman, qui a grandi entouré par l’entreprise.

« Lui et ma mère étaient à un moment donné les principaux enquêteurs privés. »

Il a ajouté que le travail et la vie à la maison de la famille se chevauchaient parfois, et il se souvient du chef des Hells Angels, Sonny Barger, également client, qui le conduisait trop à l’école dans une limousine jaune citron.

Chapman a déclaré que Palladino, qui était déjà un photographe passionné, passait plus de temps sur le passe-temps alors qu’il réglait ses affaires.

La police de San Francisco a déclaré qu’aucun suspect n’avait été arrêté en lien avec le vol de Palladino.

Sa famille a déclaré vendredi qu’il restait sous assistance respiratoire.