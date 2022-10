Jack Oberhofer et Glenbard West passent devant Downers Grove North et rebondissent après leur première défaite – Shaw Local

GLEN ELLYN – Jack Oberhofer a levé les deux bras en signe de triomphe après s’être frayé un chemin vers une quatrième conversion samedi.

Au jeu suivant, il a renversé un défenseur alors qu’il se dirigeait vers la zone des buts.

“J’ai juste baissé la tête et couru vers l’avant”, a déclaré Oberhofer, porteur de ballon / secondeur principal de Glenbard West. “Celui qui se met en travers de mon chemin, je vais l’écraser.”

Les Hilltoppers ont utilisé cette mentalité physique et agressive pour rebondir après leur première défaite.

Oberhofer a couru pour deux touchés en première mi-temps et a été le meneur d’une défense de Glenbard West qui a tenu Downers Grove North sans premier essai pendant près de trois quarts après avoir abandonné un touché lors du premier jeu de mêlée. Ensuite, les Hilltoppers ont résisté à deux touchés tardifs des Trojans pour s’assurer une victoire de 28-21 lors d’un match West Suburban Silver samedi au Duchon Field.

Jack Oberhofer (5) de Glenbard West propulse le ballon vers l’avant pour un premier essai contre Downers Grove North lors d’un match le 8 octobre 2022 au Glenbard West High School de Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

Un jour où Glenbard West a honoré ses champions d’État 2012, les Hilltoppers (6-1, 3-1) ont marqué 28 points consécutifs après un premier trou 7-0 pour décrocher leur 15e participation consécutive aux séries éliminatoires.

“Comme le dit l’entraîneur, vous ne décevez jamais. Nous devions être implacables et nous savions que nous devions rebondir », a déclaré Oberhofer. « ‘Retour à la gloire’ est notre devise, et cela signifie comment vous allez réagir. Nous avons bien réagi aujourd’hui.

Les Hilltoppers ont en effet bien réagi dès le début de l’adversité.

Downers Grove North (5-2, 2-2), à la recherche de sa première victoire contre Glenbard West depuis 2006, a eu une secousse précoce avec le TD de 80 verges de Noah Battle sur la ligne de touche droite le premier jeu de mêlée pour une avance de 7-0 .

Mais Glenbard West a répondu avec des touchés sur ses trois derniers entraînements de la première mi-temps, tandis que sa défense a maintenu Downers Grove North à trois trois-et-outs consécutifs. Julius Ellens, qui a couru pour 129 verges en 25 courses, a égalé 7-7 avec une course de TD de 31 verges avec 2:08 à faire au premier quart.

Oberhofer a ajouté des courses de TD de 5 et 3 verges pour une avance de 21-7 à la mi-temps.

“Je pense que nos enfants ont extrêmement bien joué”, a déclaré l’entraîneur de Glenbard West, Chad Hetlet. « Downers Grove North est une très bonne équipe de football, bien entraînée et physique. C’est ainsi que nous nous attendions à ce que le jeu se déroule. Je suis juste heureux d’obtenir une bonne victoire dans une ligue difficile.

Le porteur de ballon de Downers Grove North Noah Battle (20 ans) se précipite pour plus de distance alors qu’il est à la merci de la défense de Glenbard West lors d’un match le 8 octobre 2022 au Glenbard West High School de Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

Les Hilltoppers l’ont fait avec un énorme avantage dans les jeux en première mi-temps.

Glenbard West a couru 45 jeux contre les 11 de Downers Grove North en première mi-temps et a battu les Trojans 255-13 pendant la période qui a suivi le score de Battle. Après le touché de Battle, les Trojans ont été tenus sans premier essai jusqu’à une minute à jouer au troisième quart, et cela s’est produit sur une pénalité de Glenbard West.

“Offensivement, nous n’avons pas assez bien soutenu les entraînements en première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur des Trojans, Joe Horeni. «Le plan de match de Glenbard West est de garder son attaque sur le terrain et de maintenir ses entraînements. Je suis sûr que le temps de possession était absolument ridicule.

Face à une défense de Downers Grove North qui n’avait accordé que 47 points en cinq matchs, Glenbard West a réparti la richesse et ouvert son attaque.

Six Hilltoppers différents ont porté le ballon et QB Korey Tai a tenté 10 passes en première mi-temps, en complétant sept pour 65 verges. Tai a ensuite arraché une course de touché de 40 verges au troisième quart pour porter le score à 28-7.

“Nous avons dû faire avancer un peu notre jeu de passes, en particulier notre jeu de passes courtes”, a déclaré Hetlet. « York est une excellente défensive et Downers est tout aussi bon. Ce sont de grands enfants physiques.

Le quart-arrière de Glenbard West Korey Tai (7) jette un coup d’œil en arrière alors qu’il termine une longue course de touché contre Downers Grove North lors d’un match le 8 octobre 2022 au Glenbard West High School de Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

« Historiquement, le plan de jeu des défenses sur nous est de défendre la course. Si vous êtes capable de lancer le ballon, vous pouvez passer et courir », a déclaré Tai. “C’est difficile pour les équipes d’arrêter la course et la passe.”

Downers Grove North, cependant, n’est pas parti tard.

Le QB des Trojans Sam Reichert (9 en 19, 102 verges) a lancé une passe de TD de 13 verges à Tommy Finley avec 3:38 à faire, et un TD de 13 verges à Battle avec 2:01 à faire à 28-21 . Mais les chevaux de Troie n’ont pas pu convertir un coup de pied en jeu qui a suivi.

“Si fier d’eux”, a déclaré Horeni. “Nous avons joué une grande compétition, mais nous n’avons pas encore atteint notre potentiel. Je suis fier des mesures que nous avons prises. Mais quand vous jouez contre des équipes comme Glenbard West, vous devez exécuter les trois phases, et offensivement, nous ne l’avons pas fait.