Jack Oberhofer court pour 3 touchés, Glenbard West surmonte ses premières erreurs et retient Lyon – Shaw Local

GLEN ELLYN – Jack Oberhofer a déclaré que Glenbard West appelle cette semaine à venir, la semaine 9, la «semaine des gantelets».

Cette partie de la saison a en effet été un gant.

Les Hilltoppers ont affronté samedi leur troisième adversaire de conférence consécutif qui se dirigera vers les séries éliminatoires plus tard ce mois-ci en provenance du profond West Suburban Silver.

Pour la deuxième semaine consécutive, Glenbard West a surmonté un déficit précoce, a dominé les deux quarts intermédiaires et s’est accroché à la fin. Oberhofer a couru pour trois courts touchés et a récupéré un échappé qui a établi un quatrième score, alors que les Hilltoppers ont battu Lyons Township 28-20 au Duchon Field.

“Nous avons Hinsdale Central la semaine prochaine, ce sont tous des adversaires de conférence coriaces”, a déclaré Oberhofer. “Nous devons juste continuer à trouver des moyens de gagner.”

Cela aiderait si les Hilltoppers (7-1, 4-1) ne se blessaient pas, ce qui était le cas au début de samedi. Glenbard West a raté l’échange lors du troisième jeu de mêlée, et le joueur de ligne de Lyon Eddie Tuerk l’a récupéré au 14 des Hilltoppers. Le roulement a mis en place la course de 4 verges de Danny Pasko pour Lyon (6-2, 3-2) premier score du match.

Glenbard West a également été sifflé pour 13 pénalités, dont 10 en première mi-temps. Le deuxième entraînement de Lyons, aidé par 30 verges pour faute personnelle et pénalités pour conduite antisportive, s’est terminé par la passe de TD de 8 verges de Ryan Jackson à Graham Smith pour une avance de 12-7 des Lions avec 9:53 à jouer en première mi-temps.

“Nous avons l’impression qu’en ce moment, nous sommes notre pire ennemi”, a déclaré le coordonnateur offensif de Glenbard West, John Sigmund, qui a été entraîneur-chef par intérim samedi alors que Chad Hetlet n’était pas au match. « C’était bien de voir ces gars jouer dans des situations adverses et obtenir un résultat positif, mais nous sommes à quelques semaines des séries éliminatoires. Nous devons nettoyer certaines choses.

Julius Ellens (4) de Glenbard West perce un trou dans la défense du canton de Lyons lors d’un match le 15 octobre 2022 au lycée Glenbard West de Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

Les Hilltoppers ont apparemment pris le contrôle des choses après que Lyon ait pris sa deuxième avance. La course de TD de 2 verges d’Oberhofer a couronné un 13 jeux, 70 entraînements pour une avance de 14-12 avec 3:09 à jouer au deuxième quart. Lyons est allé trois fois sur sa première série hors de la mi-temps, et Oberhofer a pris un autre TD de 2 verges pour porter le score à 21-12.

“Nous avons commencé lentement, ce qui n’est jamais bon, mais nous revenons toujours très forts”, a déclaré Oberhofer. “C’est ce que nous avons encore fait aujourd’hui.”

Oberhofer a fait sentir sa présence opportuniste sur la prochaine possession de Lyon. Filip Maciorowski a limogé Jackson et Oberhofer a récupéré l’échappé. Trois jeux plus tard, Julius Ellens, qui a couru pour 115 verges en 20 courses, a remporté un touché de 11 verges pour porter le score à 28-12 avec 2:50 à faire.

Maciorowski, un senior longiligne de 6 pieds 4 pouces et 200 livres peut-être plus apprécié pour ses capacités de réception de passes, a eu son plus grand impact samedi sur la défense avec trois sacs. Son limogeage de Jackson dans la dernière minute de la première mi-temps a bloqué la conduite de Lyon devant le milieu de terrain.

“J’essaie juste de faire tout ce que je peux pour aider l’équipe. J’adore les passes précipitées », a déclaré Maciorowski. « J’adore jouer en attaque, mais quand je suis en défense, c’est une mentalité différente. J’ai demandé à mon entraîneur de me laisser jouer des deux côtés. J’essaie juste de faire tout ce que je peux pour aider.

Lyons a clôturé à 28-20 avec 3:09 à faire dans le match lors de la deuxième course de TD de Pasko et une passe de conversion de Jackson, mais Maciorowski a récupéré le coup de pied en jeu qui a suivi et Glenbard West a manqué le temps.

Jackson était 19 en 30 en passant pour 173 verges pour Lyons, qui a perdu le porteur de ballon partant Jack Cheney à cause d’une blessure à la jambe apparente lors de la dernière série de la première mi-temps. Les Lions, eux-mêmes, ont également écopé de 13 pénalités et ont cinq possessions vides offensivement après avoir pris les devants 12-7.

Le quart-arrière de Lyons Township Ryan Jackson (9) cherche un récepteur ouvert tandis qu’Aidan Hallett (77) tente de retenir Filip Maciorowski (8) de Glenbard West lors d’un match le 15 octobre 2022 au Glenbard West High School de Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

«Nous avons eu des pénalités et des échappés, mais dans l’ensemble, j’étais fier de la façon dont les jeunes se sont battus. Nous avons joué dur contre cette équipe », a déclaré l’entraîneur de Lyon, Jon Beutjer. “J’ai l’impression qu’on s’est tiré une balle dans le pied. Trop d’erreurs mais j’étais fier de la façon dont nous nous sommes battus.

Les Lions ont déjà remporté leur plus grand nombre de matchs depuis 2017 sous la direction de l’entraîneur de troisième année Beutjer, et étaient à moins d’un point au quatrième quart contre les leaders de la conférence York et Glenbard West. Ils affronteront leur compatriote 6-2 Downers Grove North samedi prochain dans un match qui pourrait déterminer si Lyon obtiendra un match éliminatoire à domicile au premier tour.

“Nous sommes proches”, a déclaré Beutjer. « On commence à développer une culture et ça se voit. Nous sommes très proches et contre une bonne équipe de football, chaque possession compte. Je pense que nos enfants commencent à apprendre cela.