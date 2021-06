Jack Nicklaus pense que Jon Rahm mérite un trophée pour sa performance au Memorial | Actualités golfiques

Jon Rahm avait six coups d’avance sur le terrain avant de devoir se retirer

Jack Nicklaus a admis que le triste retrait de Jon Rahm du Mémorial était « difficile à avaler » alors qu’un certain nombre de stars du PGA Tour ont exprimé leur sympathie et leur consternation à la suite du test Covid-19 positif de l’Espagnol.

Rahm est sorti du 18e green avec une avance de six coups après son brillant 64 au troisième jour, un tour décrit par Shane Lowry comme l’un des meilleurs qu’il ait jamais vu, mais la joie s’est transformée en désespoir peu de temps après avoir été accueilli par le Le conseiller médical de PGA Tour, le Dr Tom Hospel.

Alors que de nombreux observateurs supposaient que Rahm avait été informé d’une éventuelle déduction de tirs, il a rapidement été révélé que le n ° 3 mondial serait retiré du tournoi après avoir été testé positif pour Covid-19, un résultat qui a été confirmé lorsqu’il était sur le 18e fairway.

Rahm devra désormais s’isoler pendant 10 jours

Alors que Rahm partait pour s’isoler jusqu’au mardi de la semaine de l’US Open, l’hôte du tournoi Memorial Nicklaus a discuté de la situation avec le commissaire du PGA Tour Jay Monahan, qui était « fier » de Rahm pour sa gestion de la tournure malheureuse des événements.

« Jay a dit que Jon l’avait très bien géré. Il a dit qu’il l’avait géré avec beaucoup de classe et qu’il était très fier de lui », a déclaré Nicklaus à Golf Channel lors de leur couverture du dernier tour. Je pense que Jon gérerait les choses de cette façon.

« Il comprend que nous avons des règles et malheureusement les règles ne sont pas quelque chose que vous pouvez aimer, mais ce sont les règles que nous avons en ce moment. Vous devez les respecter. Je ne sais pas comment vous lui envoyez un trophée pour les trois quarts de un tournoi, mais j’aimerais certainement le faire. »

2:02 Henni Koyack fait le point sur le retrait dramatique et forcé de Jon Rahm du Mémorial, et pourquoi on lui a dit qu’il avait été testé positif pour Covid-19 juste au moment où il quittait le 18e green samedi. Henni Koyack fait le point sur le retrait dramatique et forcé de Jon Rahm du Mémorial, et pourquoi on lui a dit qu’il avait été testé positif pour Covid-19 juste au moment où il quittait le 18e green samedi.

Rahm est tombé sur ses hanches et a semblé au bord des larmes après avoir reçu la nouvelle dévastatrice du Dr Hospel samedi soir, et Nicklaus a ajouté: « Je ne pense pas avoir vu quelque chose qui ait autant affecté un individu. Particulièrement dans cette position dans le tournoi. C’était une chose difficile à avaler pour tout le monde. »

Le malheur de Rahm a été le gain de Patrick Cantlay après que l’Américain ait devancé Collin Morikawa avec un par au premier trou des séries éliminatoires pour gagner à Muirfield Village pour la deuxième fois, et alors qu’il ressentait une immense sympathie pour l’Espagnol, il a pu se recentrer sur le travail en main malgré la « situation bizarre ».

« C’était très malheureux », a déclaré Cantlay. « Jon a joué tellement incroyable les trois premiers tours que la façon dont je me sentais dimanche matin était évidemment très différente de ce que je ressentais en sortant du 18e green samedi.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

« Malheureusement, je ne peux rien faire à part réinitialiser et prendre le nouveau paradigme et courir avec. Je pensais que j’avais fait du bon travail en restant concentré et c’était vraiment comme une bataille entre Collin et moi toute la journée et c’est un peu comme ça ça s’est joué.

« Il y a peut-être un petit indice de quelque chose sur lequel je ne peux pas tout à fait mettre le doigt, mais je veux dire, les émotions que je ressens là-bas et la concentration qu’il a fallu aujourd’hui étaient comme n’importe quel autre tournoi.

« Je pense que je m’en souviendrai certainement légèrement différemment, mais ce n’était pas différent. Et c’est une situation très malheureuse et ce n’est pas quelque chose que je souhaiterais à qui que ce soit. »

1:50 Patrick Cantlay a admis que le retrait de Jon Rahm avait choqué le peloton au Memorial, mais cela n’a pas refroidi son humeur après avoir remporté le titre pour la deuxième fois. Patrick Cantlay a admis que le retrait de Jon Rahm avait choqué le peloton au Memorial, mais cela n’a pas refroidi son humeur après avoir remporté le titre pour la deuxième fois.

Morikawa a ajouté: « Vous voyez ce qui est arrivé à Jon et c’est affreux. Il méritait de sortir et de très bien jouer et il avait moins de 18 ans. Mais les règles sont les règles et vous devez suivre les directives. Nous savions tous les risques encourus, lui non se faire vacciner.

« Mais tout ce que j’avais à faire était de me concentrer sur mon jeu et d’aller jouer au golf. Il n’y a rien d’autre que je puisse vraiment changer. Je ne peux pas dicter l’avenir de quelqu’un d’autre ou comment ils jouent ou ce qui se passe. Alors en me réveillant ce matin, je Je me sentais bien. J’étais prêt à aller jouer au golf et voir si je pouvais gagner le tournoi.

Lowry, qui a terminé sixième à égalité, a soutenu Rahm pour « se dépoussiérer » et être prêt à se battre pour le titre de l’US Open à Torrey Pines malgré son manque de préparation en raison de sa période d’isolement.

Le malheur de Rahm a ouvert la porte à Patrick Cantlay pour remporter le Mémorial

« C’est une situation tellement difficile, une situation difficile pour tout le monde », a déclaré Lowry. Le Tour a eu des appels difficiles à faire et c’est juste le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Ce n’est pas vraiment juste, n’est-ce pas ?

« Heureusement, Jon Rahm est l’un des meilleurs joueurs du monde et le sera pendant longtemps et il aura plus de chances de gagner des tournois. Donc, si c’était quelqu’un d’autre qui n’aurait pas vraiment les opportunités qu’il va avoir obtenir cela pourrait être bien pire, donc je suis sûr que Jon va se dépoussiérer et revenir.

PGA Tour Golf Vivre de

« J’espère qu’il reviendra pour l’US Open et qu’il donnera le coup d’envoi cet été. Mais évidemment, je pense que pour replacer cela dans son contexte la partie de golf qu’il a jouée hier, je pense que c’était la meilleure partie de golf que j’ai jamais vue parce Je pense que ce terrain de golf était aussi difficile qu’un terrain de golf hier.

« Je ne pouvais tout simplement pas croire ce que faisaient les leaders, et j’étais un sous pour la journée, ce qui s’est avéré être un assez bon score. Mais il doit être frustré, car il jouait manifestement si bien. »