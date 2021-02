Jack Monroe révèle une rupture après avoir jonglé avec la garde d’enfants et le travail

«J’ai commencé à avoir l’impression d’échouer et comme toutes ces structures individuelles que j’avais mises en place – pour essayer de m’aider à retourner au travail – ont commencé à s’effondrer, moi aussi», a-t-elle déclaré au podcast The Juggling Act, qui vous pouvez écouter sur le lecteur audio ci-dessus.

La militante, qui a appelé le gouvernement à faire plus pour aider les familles en difficulté financière, a été admise à l’hôpital lorsqu’elle s’est «complètement effondrée», a-t-elle déclaré.

Les commentaires du rédacteur culinaire sont susceptibles d’alimenter le débat sur la manière dont les parents peuvent être mieux soutenus alors qu’ils tentent d’équilibrer les exigences de la garde des enfants et du travail, en particulier les femmes qui sont souvent les principales gardiennes des enfants.

Mme Monroe a pris de l’importance au milieu de la vingtaine avec son blog «Cooking on a Bootstrap» et est devenue connue pour sa capacité à préparer des repas sains à partir d’ingrédients bon marché.

Plusieurs offres de livres ont suivi et pendant la pandémie, elle a également présenté Daily Kitchen Live sur la BBC.

La militante a été ouverte sur la façon dont elle a eu du mal à se nourrir et à nourrir son fils lorsqu’elle était au chômage après avoir quitté son emploi au service d’incendie.

Elle a raconté au podcast The Juggling Act la «peur» qu’elle ressentait lorsqu’elle était incapable de payer ses factures et comment elle avait manqué des repas pour s’assurer que son fils avait assez à manger.

L’écrivain de cuisine était au début de la vingtaine lorsque son fils est né et quand elle est retournée à son travail en tant que gestionnaire d’appels aux pompiers d’Essex, elle a combiné la crèche avec le soutien de ses parents et du père du garçon pour couvrir ses heures.

Cependant, la pression a commencé à monter en raison des quarts de travail variables dont elle était obligée de travailler et sa maison étant à 30 miles de son travail – surtout si son fils tombait malade.

«Je devais être complètement concentré à 110% sur mon travail, et au lieu de cela, j’étais assis là avec mon téléphone sous la cuisse, avec le sentiment que je devais vérifier tout le temps que les arrangements de garde d’enfants avaient fonctionné et que mon fils était sain et sauf. , » elle a dit.

«Ce sentiment inhérent de culpabilité a commencé à me ronger parce que j’avais ce bébé, et je l’envoyais comme un colis.

«Tout cela à des gens qui l’aiment, l’adorent et répondent à tous ses besoins. À six mois, il n’en était pas vraiment conscient. Mais j’ai commencé à avoir l’impression d’échouer ».

Elle a rendu visite à un médecin et a été immédiatement approuvée par le stress, mais Mme Monroe voulait «faire fonctionner son travail».

Un mois plus tard, elle a senti qu’elle devait démissionner et l’a fait de son lit d’hôpital.

«Il est arrivé à un point où il n’était plus durable», a-t-elle déclaré.

«J’étais vraiment au milieu d’une crise… Je me suis réveillé à A&E avec un psychiatre assis au bout de mon lit».

Une fois de retour à la maison, l’écrivain a déclaré qu’elle et son fils se sont «mêlés» et qu’après quelques années de lutte pour l’argent, elle est devenue journaliste dans un journal local. Peu de temps après, on lui a proposé un contrat de livre après qu’un éditeur eut repéré son histoire dans un journal national. L’écrivain a commencé à utiliser cet argent pour rembourser ses dettes.

«Chaque fois que je recevais un acompte sur une offre de livre ou un contrat décent, je commençais simplement à parcourir les piles de messages non ouverts dans mon couloir et [think]… «Que puis-je payer maintenant?»… Il a juste été interminable d’essayer de rattraper le retard. C’est vraiment le cas. Mais je pense que j’y suis ».

Écoutez Jack Monroe sur le nouveau podcast du Telegraph, The Juggling Act, sur le lecteur audio en haut de cet article, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts. Rejoignez le groupe Facebook Telegraph Women pour discuter du Juggling Act et plus encore.