Jack Miller remporte la victoire au Japon alors que les prétendants au titre souffrent

L’Australien Jack Miller a remporté une victoire catégorique à Motegi dimanche dans le premier MotoGP japonais depuis 2019, une journée à oublier pour les prétendants au titre.

Le pilote Ducati a pris d’assaut la septième place sur la grille pour décrocher sa quatrième victoire en MotoGP, prenant le drapeau à damier à plus de trois secondes du Sud-Africain Brad Binder. L’Espagnol Jorge Martin a terminé troisième.

A LIRE AUSSI | Novak Djokovic fait un retour élégant à la Laver Cup sous le regard de Roger Federer

Le champion du monde en titre et actuel leader Fabio Quartararo sur Yamaha était le mieux placé du trio de prétendants au titre lorsqu’il est arrivé huitième, portant son avance à 18 points avec quatre courses à disputer.

Mais son principal rival Francesco Bagnaia a fait un cauchemar, s’effondrant dans le dernier tour alors qu’il tentait de dépasser le Français.

Aleix Espargaro a également pris du retard dans la course au titre après avoir subi un problème mécanique avant le début de la course.

“Je peux parfois faire du vélo”, a plaisanté Miller, qui est cinquième au classement mais pas en lice pour le titre.

“C’est tellement génial de courir à nouveau de ce côté du monde et les fans japonais ont été incroyables tout le week-end, assis là tout au long de la pluie misérable d’hier.

« Merci à eux et à l’équipe, quelle journée incroyable, c’est génial. Nous avons un Grand Prix à domicile bientôt, un mariage dans quelques semaines, c’est incroyable pour moi.

Après de fortes pluies et des orages samedi, le premier MotoGP japonais en trois ans à cause de la pandémie s’est déroulé sous un ciel chaud et ensoleillé.

L’Espagnol Espargaro, qui s’est qualifié sixième sur la grille, a largué frénétiquement son Aprilia dans la voie des stands et a sauté sur sa moto de secours après un problème dès le début du tour de chauffe.

Il avait la tête entre les mains et s’est retrouvé à se battre depuis la dernière place après être sorti des stands bien à la dérive du peloton.

Il a terminé 16e dans un coup porté à ses chances de titre, tandis que Bagnaia a dû regretter une erreur coûteuse sur sa Ducati.

“J’ai peut-être été un peu trop ambitieux dans le dernier tour”, a déclaré Bagnaia, qui est toujours deuxième derrière Quartararo au classement, à Sky Sport Italia à propos de ses tentatives pour dépasser son rival.

« C’est dans ces situations que je me rends compte que j’ai encore une marge de progression.

“Je dois trouver comment garder la tête froide dans ces situations”, a ajouté le joueur de 25 ans.

“La seule bonne chose est que je n’ai pas touché Fabio, cela aurait été injuste.”

https://www.youtube.com/watch?v=AvIfMZ5D1dI” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Fiery Exit

Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP, avait profité des conditions humides samedi pour décrocher la pole position sur sa Honda pour la première fois en trois ans mais il a été rapidement englouti au départ et a terminé quatrième.

Binder, également en première ligne, a survolé l’Espagnol pour prendre la tête au premier virage avant que Martin ne prenne le relais à l’avant.

Il a rapidement été rattrapé par Miller, qui a surgi le peloton et en tête au troisième tour.

Miller, 27 ans, a ensuite réalisé une succession de tours les plus rapides en creusant un écart inattaquable à l’avant.

Le pilote japonais Takuya Tsuda a subi une sortie enflammée lorsqu’il a rapidement sauté de sa Suzuki avec des flammes apparaissant sous le moteur, faisant momentanément sortir des drapeaux jaunes.

La prochaine course aura lieu en Thaïlande dans une semaine, suivie par l’Australie et la Malaisie entre autres, avec la finale à Valence en Espagne.

Dans la course Moto2 plus tôt, Ai Ogura a réduit l’écart à deux points en tête du championnat du monde après être devenu le premier pilote japonais à gagner à domicile depuis 2006 .

L’Espagnol Izan Guevara a triomphé dans la course Moto3 pour étendre son avance au classement.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici