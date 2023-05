Jack Meyers prêt à intervenir au poste de quart-arrière pour Batavia – Shaw Local

BATAVIA – Il y a un an, Jack Meyers et Riley Cooper étaient enfermés dans une compétition pour la place de quart partant de Batavia.

Les fans des Bulldogs savent comment l’histoire s’est déroulée.

Cooper a remporté le poste et a piloté une infraction de championnat d’État de classe 7A.

Cooper, qui fréquentera l’Université du Wisconsin-Madison et ne jouera pas au football le mois prochain, a laissé sa marque dans les livres d’histoire de l’État.

Il a établi des records de jeu pour le titre d’État de classe 7A pour la plupart des verges par la passe (295), des passes complétées (28) et des tentatives de passe (42) tout en lançant pour trois touchés et deux interceptions lors de la victoire en prolongation sur le lac de Zurich.

Remplacer un quart-arrière champion d’État est un acte difficile à suivre, mais Meyers, un senior, semble plus que prêt.

« [Meyers] était le gars l’année dernière que nous pensions s’il serait intervenu pour [the starting spot]il aurait pris en charge la saison », a déclaré le coordinateur offensif de Batavia, Sean Anderson. « [Cooper] compris et a fait un sacré boulot, mais Jack était là avec lui. »

« Nous nous sentons très à l’aise et heureux avec [Meyers’] performances et tout ce qu’il fait en ce moment », a déclaré Anderson.

Meyers, qui n’a lancé que 10 passes la saison dernière en service limité, avait une perspective rapprochée d’apprendre à gérer une position de départ de haut niveau.

« [Cooper] était très intelligent avec les lectures de quart-arrière », a déclaré Meyers.[And at] regarder les défenses et être capable de les distinguer, j’ai donc beaucoup appris de lui dans ce domaine du football. C’était un assez bon leader en ce qui concerne le temps de jeu, il est donc facile d’apprendre certaines choses de lui quand il est aussi bon qu’il l’était. »

« Une chose [that] a grandi sur lui était son niveau de maturité, son niveau de leadership a augmenté « , a déclaré Cooper à propos de Meyers la saison dernière. « Au fur et à mesure qu’il devenait plus confiant dans l’attaque et le système et ce que nous faisions … sa capacité globale a augmenté à cause de cela. »

Bien qu’il existe des similitudes entre leurs jeux, Meyers pourrait être une version plus rapide et plus athlétique de Cooper.

« J’espère qu’il a le même genre de bon sens et tout ce qui [Cooper] a fait dans la poche », a déclaré Anderson à propos de Meyers. « Je pense que nous pourrons faire un peu plus pour le mettre sur le bord … il sera une menace, s’il ne voit rien d’ouvert, puis juste être capable de prendre le ballon et de partir. »

« Il a vraiment pris la place où il se trouve, il l’a pris au sérieux et il travaille d’arrache-pied », a déclaré Anderson.

Batavia a perdu 144 attrapés, plus de 2000 verges sur réception et 28 touchés en production combinée à partir des graduations de l’ailier serré Collin Richter et des receveurs Jared Martin, Tom Stuttle et Eric Peterson.

Dans le champ arrière, Reggie Phillips, Jeremiah Evers et Elijah Green sont partis. Ensemble, le trio a fourni 277 tentatives au sol pour 1 315 verges. Martin, qui a joué à la fois porteur de ballon et dans la machine à sous, a ajouté un élément de vitesse créative au mélange.

Batavia, cependant, ne souffre pas de la taille à l’extérieur ou des coutures.

Le large de six pieds quatre pouces Zack Weber (cinq attrapés, 58 verges la saison dernière) et l’ailier rapproché de 6 pieds 5 pouces Drew Iutzwig s’occupent des besoins de taille laissés par Richter et Peterson, tandis qu’Ethan Neibch remplace ce vide de vitesse Martin laissé dans la fente.

« Nous avons un très bon match rapide », a déclaré Meyers. « Nous avons beaucoup de vitesse dans notre équipe. Nous pouvons faire courir le ballon à l’extérieur… nous avons un peu à améliorer dans notre jeu de passes plus long, mais cela viendra juste avec l’été.