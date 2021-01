Contrairement à la spéculation, le milliardaire chinois du e-commerce et fondateur d’Alibaba, Jack Ma, n’est pas absent, mais «fait la sourde oreille» à l’heure actuelle après avoir dénoncé les régulateurs du gouvernement chinois, a rapporté mardi CNBC.

«Il est très probablement à Hangzhou, où se trouve le siège d’Alibaba. On oublie qu’il n’est plus impliqué dans la gestion d’Alibaba. Il est délibérément moins visible. Et vous pouvez vous attendre à ce que cela continue d’être le cas pendant un certain temps. Il s’est heurté au gouvernement de la RPC (République populaire de Chine). Il a poussé sur cette ligne un certain nombre de fois dans le passé et a été d’accord », a rapporté David Faber de CNBC citant des sources.

«… Le discours du 24 octobre est allé trop loin. Et comme beaucoup de gens là-bas, il comprend quand il faut s’allonger et se retourner. Il ne se mettra pas dans une position où il parlera. Il ne fera pas ça. Cela pourrait prendre des mois. Mais cela ne veut pas dire qu’il a disparu. Il n’a pas été capturé, il n’a pas été pris.

Ma, un ancien professeur d’anglais, a fondé le groupe Alibaba en 1999, alors que la Chine comptait peu d’utilisateurs d’Internet. Le service de paiement en ligne Alipay a été lancé cinq ans plus tard, avant que les régulateurs ne déclarent que de telles entreprises seraient autorisées. Les deux longs plans ont grandi pour dominer leurs industries. Son dernier stratagème s’est retourné contre lui après avoir qualifié les régulateurs de trop conservateurs dans le discours du 24 octobre et les a exhortés à être plus innovants. Ils ont mis un terme aux débuts imminents en bourse d’Ant Group, une plateforme de financement en ligne issue d’Alipay. Le cours de l’action d’Alibaba a chuté, ce qui a peut-être coûté à Ma son statut de magnat le plus riche de Chine.

Depuis lors, Ma normalement volubile est restée hors de la vue du public, a annulé une apparition à la télévision et évité les médias sociaux. Cela a suscité une vague de spéculations sur ce qui pourrait arriver à Ma, la plus grande célébrité mondiale des affaires en Chine et symbole de son boom technologique. Les porte-parole d’Alibaba et Ant n’ont pas répondu aux questions des médias sur les raisons pour lesquelles Ma n’est pas apparue en public.

Ma, 56 ans, a démissionné de ses fonctions de président d’Alibaba en 2019 mais fait partie du partenariat Alibaba, un groupe de 36 membres ayant le droit de nommer la majorité de son conseil d’administration. Il est l’un des plus gros actionnaires. Ma a irrité les régulateurs avec son discours lors d’une conférence commerciale à Shanghai en présence de certains des régulateurs qu’il critiquait. Le vice-président chinois Wang Qishan était également dans l’auditoire.

Cela s’est heurté à la campagne marathon du parti au pouvoir pour réduire la hausse de la dette, qui a fait craindre une éventuelle crise financière et a conduit les agences de notation internationales à réduire la cote de crédit de Pékin pour les emprunts du gouvernement.

Le 3 novembre, les régulateurs ont suspendu les débuts de Ant sur le marché. Cela aurait été le plus important de 2020, recueillant quelque 37 milliards de dollars. Le PDG d’Alibaba a par la suite félicité les régulateurs dans une tentative possible de réparer les relations. Mais Ma n’a rien dit. La dernière publication sur son compte de médias sociaux Sina Weibo est datée du 17 octobre.