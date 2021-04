Jack Ma, l’homme d’affaires le plus célèbre que la Chine ait jamais produit, évite les projecteurs. Des amis disent qu’il peint et pratique le tai-chi. Parfois, il partage des dessins avec Masayoshi Son, le chef milliardaire du conglomérat japonais SoftBank. Le monde entier a aperçu M. Ma pour la première fois depuis des mois la semaine dernière, lors d’une réunion virtuelle du conseil de la Société géographique russe. Alors que le président Vladimir V. Poutine et d’autres discutaient des affaires de l’Arctique et de la conservation du léopard, on pouvait voir M. Ma reposer sa tête sur une main, l’air profondément ennuyé. Pour M. Ma – l’entrepreneur charismatique qui a montré pour la première fois, il y a deux décennies, comment la Chine allait secouer le monde à l’ère d’Internet; dont le visage orne des étagères de livres d’affaires admiratifs; qui n’a jamais rencontré une foule qu’il ne pouvait pas éblouir – c’est un changement radical de rythme.

Sous la direction du principal dirigeant du Parti communiste, Xi Jinping, la Chine a puni et humilié une série de magnats qui ont amassé une richesse et une influence énormes mais qui ont été vus outrepasser leurs limites. M. Ma et les joyaux de la couronne de son empire en ligne, le titan du commerce électronique Alibaba et le géant de la fintech Ant Group, sont les plus grandes cibles de Pékin à ce jour, alors que les fonctionnaires commencent à réglementer la puissante industrie Internet du pays comme jamais auparavant.

Les responsables américains et européens cherchent à maîtriser les géants d’Internet depuis des années. Mais il est difficile d’imaginer que les régulateurs occidentaux provoquent un changement de fortune aussi important que celui qui est arrivé à M. Ma. M. Xi a affirmé un large contrôle sur le secteur privé chinois, exigeant un engagement envers le parti et une stabilité sociale au-dessus des profits. Xiao Jianhua, autrefois un lieutenant financier de confiance pour de nombreuses élites chinoises, a été arraché d’un hôtel de luxe à Hong Kong en 2017. Ye Jianming, un magnat du pétrole qui cherchait des relations à Washington, a été arrêté, tout comme Wu Xiaohui, dont la compagnie d’assurance a acheté le Waldorf Astoria Hotel à Manhattan. M. Wu est allé plus tard en prison. Lai Xiaomin, l’ancien président d’une société financière, a été exécuté cette année. « La règle de fer générale est qu’il ne devrait y avoir aucun centre de pouvoir individuel en dehors du parti », a déclaré Richard McGregor, chercheur principal au Lowy Institute et auteur de « Le Parti: le monde secret des dirigeants communistes chinois ». La répression de Pékin sur la technologie se répercute déjà dans les salles de conférence au-delà d’Alibaba. Le directeur général de Ant Group, Simon Hu, a démissionné en mars. Quelques jours plus tard, Colin Huang a démissionné de son poste de président de Pinduoduo, le bazar mobile qu’il a fondé et a rendu public en quelques années. Pinduoduo a annoncé sa démission le jour même où il a déclaré avoir a attiré 788 millions d’acheteurs au cours des 12 derniers mois – un plus grand nombre qu’Alibaba.