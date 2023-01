Jack Ma, fondateur du groupe Ant, abandonnera le contrôle

M. Ma a déjà été salué en Chine comme un modèle de réussite, mais il a fait face à des problèmes croissants avec le gouvernement chinois, en particulier après avoir critiqué les régulateurs bancaires du pays fin 2019. Ces dernières années, il a largement disparu de la vue du public.

Ant Group a déclaré samedi dans une annonce que M. Ma ne serait plus la «personne de contrôle» qui détient 34% des actions de la société. Au lieu de cela, il serait l’un des 10 principaux actionnaires.

L’annonce, qui décrivait le déménagement comme faisant partie d’un plan « d’optimisation de la gouvernance d’entreprise », ne donnait aucun détail sur le moment où les changements seraient finalisés et notait qu’ils n’affecteraient pas les opérations quotidiennes de l’entreprise. Dans le cadre de la structure de gouvernance actuelle d’Ant Group, M. Ma n’a pas de rôle de direction.

L’application phare Alipay d’Ant est un portail majeur pour plus d’un milliard d’utilisateurs en Chine qui l’utilisent pour payer leurs repas, faire des achats à crédit et constituer leur épargne. Mais son influence et sa taille en ont fait un sujet de préoccupation pour Pékin alors que les autorités examinaient l’industrie des technologies financières à la recherche de risques potentiels pour le système financier plus large du pays. Puis, en 2020, peu de temps avant l’introduction en bourse d’Ant, les régulateurs ont brusquement interrompu son offre publique initiale, estimée à l’époque à 34 milliards de dollars, ce qui aurait été la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée.

Il n’était pas immédiatement clair comment le retrait de M. Ma du groupe Ant pourrait affecter les plans que le géant de la fintech pourrait avoir pour reprendre son offre publique initiale. Mais il sera probablement retardé en raison des exigences d’inscription. La bourse de Hong Kong exige une période d’attente d’un an après un changement de propriétaire; d’autres marchés nécessitent deux ou trois ans.