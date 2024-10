Jack Lockhart peint l’histoire – North Bay News

Les fans de l’artiste de renommée internationale Jack Lockhart apprécient toujours d’avoir l’opportunité d’assister à une exposition d’art de son travail.

Dimanche, les gens parcouraient régulièrement les 116 tableaux de différentes tailles qu’il exposait au Davedi Club.

Beaucoup achetaient des pièces pour orner leurs propres murs parmi la sélection d’huiles, d’acryliques et d’aquarelles de Lockhart.

Pour certains, il s’agissait simplement de cocher une chose de plus sur leur liste de choses à faire.

« J’admire depuis longtemps le travail de Jack Lockhart et j’ai toujours voulu acheter et avoir quelque chose de sa collection, et finalement, j’ai pu venir aujourd’hui. Dès que je l’ai vu, j’ai su que je le voulais, c’était celui que je voulais », a souri Linda Hegyi à propos de son tableau d’automne que Lockhart a peint quelque part sur Trout Lake.

« Ce sont de belles couleurs et cela ressemble au nord de l’Ontario. »

L’exposition était une rétrospective de nombreuses peintures différentes, y compris de nouvelles.

« C’est toujours intéressant de voir les gens venir à l’exposition car il y en a pour tous les goûts. Nous ne le faisons pas très souvent, mais c’est agréable d’avoir un événement comme celui-ci et de voir la réaction qui en découle.

Pour la première fois, Lockhart a eu un moment Aha en réfléchissant à ce qu’il prendrait de sa collection pour l’exposer.

« Je venais d’être à Ottawa pour présenter le 150ème tableau anniversaire du Conseil Suprême du Rite Écossais. Quand je suis rentré chez moi, j’ai pensé : j’ai passé un an sur ce tableau, j’ai fait énormément de recherches et j’ai travaillé avec le comité d’un océan à l’autre. Cela arrive très rarement et il suffit d’enregistrer cela en le peignant, pas en l’écrivant.

Cela a amené Lockhart à réfléchir aux autres peintures reflétant l’histoire locale qu’il a réalisées au fil des ans.

« J’ai réalisé des peintures commémorant de nombreux anniversaires, par exemple : le 100e anniversaire de la région du Nord-Est de la Police provinciale de l’Ontario, la célébration des 100 ans de formation des enseignants, le 100e anniversaire du North Bay Golf and Country Club, le 75e anniversaire de la ville. de North Bay, le 50e anniversaire du NORAD, le 100e anniversaire de la Réunion des Troyens et de nombreux anniversaires spéciaux, par exemple Redpath Mining, CTS-Canadian Career College et de nombreuses histoires spéciales de nombreuses églises, entreprises et sociétés.

Sports a également pris en compte son « historique de peinture » en réalisant 24 peintures d’action de joueurs du bataillon de North Bay.

« Ces jeunes athlètes remarquables qui ont reçu ces peintures ont toujours dit que leurs peintures leur rappelleraient non seulement les bons moments passés au hockey, mais aussi des souvenirs de North Bay et de leurs familles, comme leurs logements », a déclaré Lockhart.

« Je n’avais pas réalisé combien d’histoire j’avais peint, au lieu d’écrire sur elle. Vous en faites tellement après un certain temps que vous le prenez pour acquis, « Oh, ça fait encore 100 ».ème anniversaire », mais ils comptent tous tellement pour tant de gens. Et c’est là que vous pensez que c’est plutôt intéressant. Vous faites cette histoire, mais vous le faites en peignant, vous ne le faites pas en écrivant des volumes de livres.

Comme le dit l’expression, une image vaut mille mots.