Jack Lew, le choix de Biden pour l’ambassadeur d’Israël, affronte les opposants du GOP

Jack Lew, le candidat du président Biden pour devenir le prochain ambassadeur des États-Unis en Israël, est confronté mercredi à un test de confirmation du Sénat alors que l’administration se démène pour empêcher l’éruption de violences meurtrières là-bas et dans la bande de Gaza de dégénérer en une guerre régionale plus vaste. L’audition de Lew devant la commission sénatoriale des relations étrangères devrait commencer à 10h30.

Ancien secrétaire au Trésor sous le président Barack Obama, Lew a suscité des critiques de certains républicains du Sénat pour sa défense de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, auquel le gouvernement de droite israélien et de nombreux membres du Parti républicain se sont farouchement opposés, et les efforts connexes déployés par Obama pour désamorcer la relation longtemps instable entre Washington et Téhéran.

Le sénateur Pete Ricketts (R-Neb.), membre de la commission des relations étrangères, a déclaré dans une interview que confirmant Lew en tant qu’ambassadeur serait « une gifle pour Israël ». D’autres républicains du comité, dont les sénateurs Marco Rubio (Floride) et Bill Hagerty (Tenn.), se sont également plaints du choix de Biden pour ce poste de haut niveau.

Le sénateur Tom Cotton (R-Ark.), un faucon iranien et membre de la commission sénatoriale des services armés, a tenté de rallier l’opposition du Parti républicain à Lew, ont déclaré des collaborateurs du Sénat. Mardi, Cotton a fait circuler un éditorial de 2018 accusant Lew d’avoir menti sur les relations de l’administration Obama avec l’Iran lors de précédents témoignages au Congrès.

Tom Nides, qui a démissionné cet été de son poste de plus haut diplomate de Biden à Jérusalem, a déclaré que la défense de Lew de l’accord sur le nucléaire iranien n’était « pas pertinente » pour l’ambassadeur. emploi. « J’ai défendu l’accord avec l’Iran ! a-t-il déclaré dans une interview, soulignant qu’il l’avait fait alors qu’il était en Israël. « Jack est extrêmement qualifié pour ce travail. »

L’accord historique sur le nucléaire a vu l’Iran réduire son enrichissement d’uranium en échange de l’assouplissement des sanctions américaines. Téhéran a repris l’enrichissement de l’uranium dans le but de se doter d’armes nucléaires après le retrait du président Donald Trump de l’accord.

Lors des négociations de 2015, Lew a défendu publiquement l’accord auprès du public pro-israélien aux États-Unis, où il a déjà été chahuté. Et parce que le Département du Trésor est chargé de mettre en œuvre la politique de sanctions, il a présidé au relâchement du régime contre l’Iran.

L’accord a permis de débloquer les investissements étrangers en Iran et de faciliter le financement du gouvernement. Les bailleurs de fonds ont encouragé cet investissement afin de garantir que l’accord fonctionne comme prévu. Ces actions seront probablement examinées de près par les républicains du Sénat lors de l’audience de confirmation.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est vigoureusement opposé à tout accord diplomatique ou négociation entre Washington et Téhéran. En 2015, il a utilisé un discours commun au Congrès pour ridiculiser publiquement la politique d’Obama – une démonstration que Lew a critiquée après avoir quitté ses fonctions.

Biden a exprimé son ferme soutien à Israël depuis que les militants du Hamas dans la bande de Gaza ont organisé une superbe opération transfrontalière attaque qui a déclenché une crise plus large dans la région. Mais les relations entre les deux alliés ont été périodiquement tendues, Biden étant récemment frustré par les efforts de la coalition d’extrême droite de Netanyahu visant à dégrader les pouvoirs des tribunaux israéliens pour contrôler le gouvernement. Biden a refusé à Netanyahu une audience convoitée à la Maison Blanche pendant la majeure partie de l’année, le mois dernier seulement en lui proposant une invitation à lui rendre visite avant 2024.

La Maison Blanche avait également tenté de parvenir à un accord dans lequel l’Arabie saoudite aurait reconnu Israël, un changement radical dans les relations israélo-arabes.

Nides a prédit que Lew serait confirmé malgré ce qu’il a qualifié de « quelques sénateurs qui auront des problèmes », déclarant : « Il se soucie profondément d’Israël. Il connaît la politique. Il parle au nom du président… Ce n’est même pas une question.»

L’attaque du Hamas du 7 octobre, visant une série de villes du sud d’Israël, a tué plus de 1 400 Israéliens et a provoqué une déclaration de guerre rapide de la part de Netanyahu. Israël a riposté la semaine dernière, coupant l’approvisionnement en nourriture, en eau, en électricité et en carburant vers la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, et larguant des milliers de bombes, tuant plus de 2 700 Palestiniens, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les forces israéliennes sont sur le point de lancer une offensive terrestre.

L’Iran et le Hezbollah ont, quant à eux, prévenu qu’ils pourraient intervenir dans un conflit qui pourrait rapidement s’étendre.

« Le pays est en guerre, les gars », a déclaré Nides, réprimandant les opposants de Lew. « Nous avons besoin de notre ambassadeur là-bas. Nous devons être entièrement sur le pont.

Lew, 68 ans, qui, avant même son mandat de secrétaire au Trésor, a occupé les échelons supérieurs des présidences Obama et Clinton, occupe une nomination inhabituellement élevée pour ce poste. Il a été chef de cabinet d’Obama et directeur du Bureau de la gestion et du budget, rôle qu’il a également occupé sous le président Bill Clinton, la dernière fois que le gouvernement fédéral a enregistré un excédent budgétaire. Sous Obama, il était également secrétaire d’État adjoint.

Les Alliés affirment que Lew a la réputation d’être un excellent résolveur de problèmes dans une ville remplie d’égoïsmes, un frappeur sur lequel on peut compter pour gérer des bureaucraties lourdes et aplanir des situations épineuses. Et il aurait une ligne directe avec la Maison Blanche, un avantage clé dans une nation qui surveille attentivement sa place inhabituelle et influente dans la politique étrangère américaine, a déclaré un diplomate israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la perspective israélienne sur une décision américaine.

Juif orthodoxe, Lew entretient également des liens de longue date avec la communauté juive américaine. Il soutient depuis longtemps une solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens.

Bien que Lew ait travaillé avec des gouvernements étrangers dans des postes précédents, il n’a jamais servi à l’étranger.