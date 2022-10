Jack Leslie, le premier footballeur noir à recevoir une convocation en Angleterre, a reçu une casquette honorifique posthume de la FA | Nouvelles du football

Jack Leslie, le premier joueur noir à recevoir une convocation en Angleterre, a reçu une casquette honorifique posthume de la Football Association.

L’intérieur gauche, qui a marqué 137 buts en 400 apparitions pour Plymouth entre 1921 et 1934, a été appelé en équipe nationale en 1925.

Cependant, il s’est vu refuser une apparition en Angleterre en raison de la couleur de sa peau après que les sélectionneurs ont appris son héritage.

Leslie est décédée en 1988 et sera immortalisée par une statue qui a été dévoilée à l’extérieur de Home Park vendredi, tandis que la présidente de la FA Debbie Hewitt a confirmé que Leslie avait reçu à titre posthume une casquette anglaise 97 ans après avoir été appelé.

Dans un communiqué, Mme Hewitt a décrit Leslie comme une “véritable légende du football”, qui “a façonné les attitudes et les comportements pour identifier et éliminer la discrimination dans le football”.

“La FA décerne à Jack une casquette honorifique à titre posthume, pour reconnaître sa contribution unique et son ensemble de circonstances – et pour réparer le tort historique”, a-t-elle déclaré.

“J’ai eu le privilège de rencontrer Lesley, la petite-fille de Jack, lors d’un récent match international à Wembley, où nous avons eu l’occasion de reconnaître la détermination, le courage et la résilience de la famille pour que l’histoire de Jack soit racontée et grâce aux efforts de Lesley et de ses sœurs Lyn et Gill, pour changer les perceptions dans le football et plus largement dans la société.

“Nous avons fait des progrès ces dernières années pour faire en sorte que le football anglais soit plus diversifié et inclusif, et un jeu pour tous.

“Nous avons une énorme dette de gratitude envers Jack et sa famille pour avoir conduit de manière globale et constante des changements positifs à travers le football. Nous sommes ravis de soutenir cette campagne et de reconnaître la carrière de Jack.”