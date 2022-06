Jack Leach: Mark Butcher sur la façon dont le fileur anglais est passé de «dernier recours» à «partie majeure» | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez tous les scalps du match de 10 guichets de Jack Leach pour l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande à Headingley

Le spinner anglais Jack Leach porte un toast à un premier match de 10 guichets dans Test cricket – et aime clairement la vie sous le nouveau skipper Ben Stokes.

Leach a enduré un hiver difficile – comme la plupart des équipes de test anglaises, pour être juste – l’Australie infligeant une punition particulière au bras gauche lent pendant The Ashes.

Cependant, le joueur de 31 ans a suivi son premier parcours à cinq guichets en Angleterre plus tôt lors du troisième test contre la Nouvelle-Zélande à Headingley avec un autre le quatrième jour alors que sa fortune continuait de tourner.

Leach a dit Sky Sports Cricket: “[Under Stokes] c’est vraiment offensif et j’apprécie vraiment le bowling offensif.

“La confiance de Stokesy dans ses décisions mais aussi nous en tant que joueurs – je n’ai jamais rien vécu de tel.

“C’est très spécial d’en faire partie et c’est tout à l’honneur de Stokesy et Baz (l’entraîneur de test Brendon McCullum) d’avoir mis cela en place.”

Boucher : Leach m’a prouvé que j’avais tort

Sky Sports Cricket Mark Butcher regarde où Leach s’améliore; l’impact que Stokes a sur son jeu ; et pourquoi l’entraîneur de spin bowling Jeetan Patel mérite aussi des applaudissements…

“J’ai regardé Leach peiner à travers plus de 90 overs aux Antilles sur un vieux pont plat à la Barbade plus tôt cette année et je me suis demandé s’il allait jamais avoir assez de ruse et de compétence pour survivre dans Test cricket.

“Il m’a prouvé que j’avais tort et probablement que beaucoup d’autres personnes avaient tort. Il a trouvé de la dérive, trouvé du plongeon, trouvé des virages serrés à certains moments et il a la compétence pour être capable de lancer la livraison qui se passe avec le bras.

“Je sais qu’il a été un travail en cours. Jeetan Patel a dit, ‘ça vient, Jack travaille sur des choses, il sait qu’il doit le faire s’il veut réussir dans le test match de cricket’. Eh bien, c’est tombé en place ici à Headingley.

“Le travail en cours a consisté à essayer d’obtenir un peu plus de contrôle, un peu moins de bras haut, un peu plus de dérive vers et loin des droitiers, en essayant d’obtenir un peu plus de dépassement sur la livraison de stock au lieu d’envoyer des soucoupes volantes en les sapant.

“Jack a toujours été précis et a ramassé des guichets sur des terrains tournants dans des endroits comme Taunton. La question a été de savoir s’il avait l’habileté et la ruse pour pouvoir tromper les frappeurs sur des terrains plats dans le test de cricket sans que la balle ne tourne carré. Il a ici .”

Butcher: Stokes a donné confiance à Leach

“Tous les joueurs sont humains et tous les êtres humains aiment se sentir valorisés. Il a peut-être été traité comme le dernier dindon du magasin dans le passé, littéralement le dernier recours.

“Une fois que les couturiers ont tous eu quelques sorts chacun, qu’ils hésitent un peu et que le ballon a cessé de se balancer, l’Angleterre pourrait alors coller tout le monde à la limite, donner le ballon à Leach et voir ce qui se passe.

J’aime vraiment travailler avec Stokesy. Je dis qu’en est-il du milieu du dos et dit, ‘non!’ C’est vraiment offensif et j’apprécie vraiment le bowling offensif. La confiance de Stokesy dans ses décisions mais aussi nous en tant que joueurs – je n’ai jamais rien vécu de tel et c’est très spécial d’en faire partie. Le spinner anglais Jack Leach

“Stokes a dit” non, vous êtes une partie importante de la façon dont nous allons gagner des matchs de test, j’ai besoin de vous dans le jeu, j’ai besoin que vous puissiez jouer avec le terrain, qu’avez-vous pour moi ?’

“Leach a livré à la pelle et Jeetan mérite beaucoup d’éloges ici.

“Il y a des moments où il a peut-être perdu patience, pensant que le projet n’avançait peut-être pas assez vite, mais lui et Jack s’y sont tenus, ont travaillé dur et Jack a mérité tout ce qu’il a.”

Compagnon de boucher Sky Sports Cricket Le spécialiste Nasser Hussain a ajouté à propos de Leach: “Je suis vraiment content pour lui car il a traversé l’usine, il l’a vraiment fait.

“Il souffre de la maladie de Crohn, a eu des bulles de Covid, a eu une commotion cérébrale à Lord’s, était un peu sous pression à Trent Bridge. Moeen Ali est également en retrait et s’intégrerait parfaitement dans ce régime avec sa façon de jouer.

“Jack était sous un peu de pression et livrer comme il l’a fait est brillant. Le plus gros tick pour Stokes en tant que capitaine est d’obtenir 10 guichets de votre spinner du bras gauche à Headingley. C’est exceptionnel.”

“Terrific Potts dirige le spectacle”

Matthew Potts, quant à lui, a connu une superbe première série.

Le rapide de Durham y mettra fin en tant que meilleur preneur de guichet de son équipe avec 14 scalps, dont trois ont été le capitaine néo-zélandais Kane Williamson.

Le joueur de 23 ans a impressionné par sa durabilité, ses compétences, sa constance et sa confiance.

Butcher a ajouté: “Potts a été formidable. Vous l’avez vu à ses débuts et vous avez pensé qu’il devait être incroyablement nerveux – mais maintenant, il dirige le spectacle.

“Il a été là-bas pour dire à Stokes où il voulait les joueurs de champ, choisir de quel côté du terrain il voulait emballer, renverser les meilleurs joueurs de la formation néo-zélandaise.

“Il donne de l’énergie au ballon, même lorsqu’il est vieux. Les gens disent que ces ballons Dukes sont sans espoir, qu’ils se déforment et ne font pas ce que vous voulez qu’ils fassent.

“Mais ce jeune homme lance des sorts de neuf fois, génère de l’énergie hors du terrain, fait éclater la balle par le haut, frappe les frappeurs sur le gant, pince la balle de la couture de cette façon et cela, le tout avec une grande endurance et grande habileté.”

