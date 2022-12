Jack Leach impressionne contre le Pakistan, mais Rehan Ahmed montre une autre option de rotation anglaise | Nouvelles du cricket

Alors qu’il parcourait l’ordre supérieur du Pakistan avec trois guichets en succession rapide le troisième matin du troisième test à Karachi, Jack Leach a non seulement placé l’Angleterre dans une bonne position pour finalement éliminer les hôtes pour 216, mais a également atteint un jalon personnel aussi.

Couplé à ses quatre de la première manche, le spinner du bras gauche est monté au sommet du classement pour la plupart des guichets de test pris en 2022 avec son 3-72 – soulignant à quel point il est devenu une partie importante, quoique parfois non annoncée, de la nouvelle ère anglaise. sous Ben Stokes et Brendon McCullum.

Le joueur de 31 ans s’est également vu confier la responsabilité d’ouvrir le bowling et de passer de longs sorts avec le ballon lors de la série de trois tests au Pakistan et son coéquipier Stuart Broad a fait l’éloge de la façon dont Leach est devenu le sien. cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jack Leach avec le premier guichet du troisième jour alors que Shan Masood part pour 24





“Il a eu une excellente année”, a déclaré le lanceur rapide anglais Broad Sports du ciel. “Nous avons parlé de combien il a grandi en tant que quilleur et leader tout au long de la capitainerie de Stokesy, et il doit s’en attribuer personnellement le mérite.

“Stokesy l’a aidé avec les champs, mais il semble qu’il ait gagné en stature et en confiance.

“Lui donner la responsabilité de jouer également aux moments de pression, de commencer les jours et de prendre le nouveau ballon – il y a toujours beaucoup d’attentes et vous devez donner le ton lorsque vous le faites.

“Il a pris des guichets tout au long de l’année et aujourd’hui, je pensais qu’il avait fait quelques livraisons de guichet pour commencer la journée. Il ne fait aucun doute que Leachy avait une bonne journée pour commencer et c’était certainement la journée de l’Angleterre.”

Les fileurs de l’Angleterre dans le troisième Test Jack Lessivage Rehan Ahmed Guichets 7 7 Courses 212 137 Overs 57 36,5 Jeunes filles 8 3 Économie 3,72 3,70

Même ainsi, l’affichage de Leach qui a empêché les hôtes de prendre le dessus lors de leur deuxième manche a été éclipsé par la performance d’un joueur à l’autre bout de l’échelle du quilleur du Somerset à 32 sélections à Rehan Ahmed.

Après ne pas l’avoir joué au bowling pendant la séance du matin, Stokes s’est tourné vers le spinner de jambes de 18 ans pour rompre le partenariat potentiellement dangereux au quatrième guichet entre Babar Azam et Saud Shakeel, ce qu’il a fait en supprimant le skipper pakistanais.

Shakeel, Mohammad Rizwan, Agha Salman et Mohammad Wasim sont tous tombés aux mains d’Ahmed et il est devenu le plus jeune joueur à prendre cinq guichets lors de ses débuts en test, terminant avec 5-48 alors que le Pakistan a placé l’Angleterre 167 pour gagner et terminer une série 3-0. blanchir.

Il a fait suite à son 2-89 en première manche et a une fois de plus montré l’immense capacité qu’il possède bien qu’il n’ait joué que trois matchs de première classe pour le Leicestershire jusqu’à présent, et l’ancien frappeur anglais Mark Butcher est impressionné par la façon dont Ahmed a saisi son opportunité. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez chacun des guichets de Rehan Ahmed alors que l’adolescent anglais est devenu le plus jeune homme à remporter cinq guichets lors de ses débuts au test



“La plupart des gens pensaient probablement qu’il ne jouerait pas et qu’il était juste en voyage pour un peu d’expérience de travail, mais pas avec cette équipe d’Angleterre”, a déclaré Butcher. Sports du ciel. “Ils n’ont pas peur du talent et n’ont pas peur de le jeter à fond.

“C’est l’une de ces choses où vous voyez ces gens sur la grande scène pour la première fois et vous demandez ‘qu’est-ce qui va faire d’eux le package complet ?’.

“Pour lui, la précision va être le package complet car il a déjà beaucoup d’outils là-bas. S’il peut faire tourner un peu plus la jambe cassée, fantastique.

“S’il ne peut pas, je ne pense pas que cela fasse une énorme différence, il sera juste un type différent de lanceur de jambes.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rehan Ahmed décrit ses cinq guichets lors de ses débuts en Angleterre comme un “rêve devenu réalité”.



La question maintenant, cependant, est de savoir ce qui vient ensuite pour Ahmed ? La prochaine série de tests de l’Angleterre est une tournée de deux matchs en Nouvelle-Zélande en février et sur des surfaces qui offriront beaucoup moins d’assistance aux spinners.

Il est probable que l’Angleterre ne prendra qu’un seul spinner pour la patrie de l’entraîneur-chef McCullum et que ce sera Leach, le plus expérimenté, qui obtiendra le feu vert, Butcher espérant qu’il y aura une opportunité pour Ahmed de jouer soit dans une compétition de franchise T20, soit dans le cricket de qualité. Australie pour continuer à apprendre son métier.

“Le gamin vient de prendre un cinq pour et n’a disputé que trois matches de première classe, donc vous ne pouvez pas dire que ne pas jouer pour Leicestershire lors des deux premiers matches de la saison va le gêner, mais la question est de savoir quand sera-t-il le prochain à jouer pour l’Angleterre ?” dit Boucher.

“Ils ne joueront qu’un seul spinner en Nouvelle-Zélande et la dernière fois qu’ils y sont allés [in 2019] ils n’en ont joué aucun à Hamilton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Butcher et Stuart Broad n’ont pas tari d’éloges sur Rehan Ahmed après que ses cinq points aient aidé à mettre l’Angleterre au bord de la victoire lors du troisième test contre le Pakistan.



“Ben Stokes a toute confiance en Jack, donc il ne s’agit pas de le regarder et de dire” nous n’utiliserons probablement pas beaucoup de rotation, utilisons Rehan Ahmed parce qu’il nous donne quelque chose que Jack Leach ne peut pas “, c’est-à-dire la rotation du poignet qui pourrait générer un peu plus.

“Mais je ne pense pas que cela se produira, donc il est presque inutile qu’il fasse ce voyage s’il ne joue pas.”

Regardez la victoire de l’Angleterre contre le Pakistan lors de la quatrième journée à Karachi en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 4h45 mardi.