Jack Leach et Ollie Pope ont l’Angleterre sur la bonne voie pour un balayage de la série Test de la Nouvelle-Zélande | Nouvelles du cricket

Faits saillants de la quatrième journée du troisième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Headingley

L’Angleterre est sur la bonne voie pour sceller un balayage de la série 3-0 sur les champions du monde de test de la Nouvelle-Zélande après avoir raconté les contributions de Jack Leach et Ollie Pope le quatrième jour à Headingley.

Le spinner du bras gauche Leach (5-66) a remporté son deuxième tir à cinq guichets du match, terminant avec des chiffres de 10-166, pour éliminer la Nouvelle-Zélande pour 326 – Tom Blundell en tête avec un 88 invaincu – et quitter l’Angleterre avec une autre course-poursuite alléchante : 296 l’objectif de la victoire.

Par souches, l’équipe locale était à plus de la moitié de son objectif, clôturant 183-2, marquant à plus de 4,5 points tout au long de la séance du soir alors que Pope (81no) et Joe Root (55no) partageaient un 132 ininterrompu pour le troisième. guichet.

Nouvelle-Zélande 329 all out – Mitchell (109), Blundell (56) ; Lessivage (5-100), Large (3-62)

Angleterre 360 ​​all out – Bairstow (162), J Overton (97); Boult (4-104), Sud (3-100)

Nouvelle-Zélande 326 all out – Blundell (88no), Latham (76); Lessivage (5-66), Potts (3-66)

Angleterre 183-2 – Pope (81no), Root (55no), Crawley (25); Bracewell (1-70)

L’Angleterre entame le cinquième jour avec 113 autres nécessaires pour gagner, et Pope visera un troisième test cent, tandis que la Nouvelle-Zélande a besoin d’un revirement spectaculaire si elle veut éviter le blanchiment.

Jack Leach a pris un autre cinq pour terminer avec des chiffres de match de 10-166

Blundell et Mitchell frustrent encore l’Angleterre

La journée a commencé avec la nouvelle que Ben Foakes, qui était hors du terrain le troisième jour avec un dos raide, avait été testé positif pour Covid-19, avec Sam Billings recruté comme remplaçant à l’identique.

Le gardien de guichet a peut-être changé, mais sinon, c’était une histoire familière car l’Angleterre, malgré tous ses efforts, n’a pas pu rompre le partenariat Mitchell-Blundell lors d’une séance matinale sans guichet.

Matt Potts a dépassé le bord à quelques reprises au début, Stuart Broad (0-63) l’a également gardé serré mais le guichet ne viendrait pas.

Leach pensait qu’il l’avait au milieu de la session lorsque Mitchell a reçu un lbw, mais le frappeur a revu et il s’est avéré qu’il allait au-delà.

L’Angleterre a eu deux overs avec le nouveau ballon avant le déjeuner, mais c’était la Nouvelle-Zélande qui célébrait un trio de jalons après la pause, Blundell et Mitchell allant respectivement à leurs sixième et quatrième demi-siècles de test, et un partenariat du quatrième siècle de la série entre le paire à venir entre les deux.

Tom Blundell a terminé invaincu le 88 après avoir partagé un autre siècle avec Daryl Mitchell

Le changement est venu avec la réintroduction de Potts. Le couturier de Durham a commencé son sort avec une balle pleine à Blundell, incliné vers les souches pour frapper le droitier sur le pad. Un énorme appel a été rencontré par l’arbitre Kettleborough levant le doigt.

Blundell a choisi de revoir et a été justifié lorsque le suivi du ballon a montré qu’il glissait juste le long de la jambe.

Potts fait la percée avant que Leach ne nettoie la queue

Potts (3-66) n’a pas été découragé, cependant, et quatre balles plus tard, il a de nouveau martelé le pad. Cette fois, c’était Mitchell, qui s’était traîné sur ses moignons, avait encore une fois relevé le doigt et à cette occasion, l’examen ne l’a pas sauvé et un partenariat qui a ajouté 704 ensemble à travers la série s’est rompu pour la dernière fois.

Leach avait également commencé à causer des problèmes, et après avoir été frustré à deux reprises par Blundell entaillant le ballon entre Billings et Joe Root au premier glissement, Michael Bracewell (9) a offert à son collègue spinner un deuxième guichet des manches.

Après avoir frappé un six plus longtemps sur deux balles plus tôt, Bracewell a essayé de redevenir gros et Zak Crawley n’a pas eu à se déplacer à la jambe carrée profonde avant d’attraper la prise.

De là, la fin est venue rapidement pour les Blacks Caps. 10 overs plus tard, ils étaient tous éliminés et Leach levait le ballon vers la foule après avoir terminé son deuxième cinq du match et 10 guichets au cours des deux manches.

Tim Southee (2) a été renversé par une balle qui a dérapé, plus tard dans le même sur Neil Wagner (0) a été rattrapé – Billings a réussi à piéger la balle entre ses genoux pour compléter la prise – et, enfin, Trent Boult ( 4) a été roqué alors qu’il arrivait en chargeant sur le terrain pour laisser Blundell bloqué.

L’Angleterre prend le contrôle de la poursuite malgré la défaite des premiers matchs

La poursuite de l’Angleterre a commencé après le thé et après avoir déchiré le premier ordre lors de la première manche, Boult a bien recommencé et aurait dû avoir le guichet de Crawley avant que l’ouvreur en difficulté ne soit hors de propos.

Le droitier a chassé un large et a envoyé un bord épais haut vers le deuxième glissement. Southee a mis la main dessus au-dessus de sa tête, mais le ballon a éclaté et s’est enfui vers la clôture.

Alex Lees n’a pas été aussi chanceux car Crawley a effectué un entraînement à gauche de Kane Williamson à mi-course, s’attendant probablement à quatre pour cela. Cependant, alors que Lees était venu à mi-chemin du terrain à la recherche d’un simple, Williamson a fait un arrêt brillant, a lancé le ballon et Boult est revenu sur les souches juste à temps pour récupérer le ballon et prendre les cautions en un mouvement rapide pour envoyer Lees. (9) emballage.

Zak Crawley a franchi une vague de limites avant de tomber face à Michael Bracewell

Crawley, quant à lui, est apparu en pleine mer et a décidé que sa meilleure option à cette époque du «Bazball» était d’essayer de se sortir des ennuis.

Au départ, cela fonctionnait avec quatre limites de craquement provenant d’un Boult et d’un autre via un puissant balayage de Bracewell, mais cela l’a finalement rattrapé.

Williamson a rempli le champ des jambes alors que Crawley a fait face au contre-tour de Bracewell, l’incitant à frapper hors-jeu et l’ouvreur anglais est tombé directement dans le piège. Une balle envolée à l’extérieur, sur une bonne longueur et Crawley (25 ans) est allé directement pour le lecteur en plein essor et lorsque la balle a plongé tard, il n’a pu que le faire passer au skipper néo-zélandais à couvert supplémentaire.

Cela a amené Root au pli pour rejoindre Pope et la Nouvelle-Zélande a rapidement brûlé deux critiques en essayant de se débarrasser de lui.

Pope est à moins de 19 passages d’un troisième Test Century – et deuxième de la série

Deux fois en deux balles, Southee a frappé Root sur le coussin avant, à chaque fois, il semblait clair que le frappeur était en dehors de la ligne de souche mais, connaissant l’importance du guichet de l’ancien skipper anglais, Williamson a envoyé les deux à l’étage pour avoir les décisions originales. confirmé.

Après avoir eu quelques moments de fortune lorsqu’il a devancé Bracewell entre le gardien et le glissement, Root a commencé à trouver son rythme et si quelqu’un avait le moindre doute quant à la façon dont le Yorkshireman voit le ballon en ce moment, il a produit un balayage inversé ridicule. -cum-scoop pour envoyer Wagner sur le troisième homme pour six !

De l’autre côté, Pope marquait librement. Il avait magnifiquement conduit à travers les couvertures et avait cherché à atteindre cinquante dans la même région, frappant le défenseur quatre fois avant de trouver la frontière avec un bord intérieur épais jusqu’à la jambe fine. Un plan strié pour évoquer un septième demi-siècle par ailleurs très classe.

Les courses ont continué à couler au fur et à mesure que la session avançait, la Nouvelle-Zélande essayant un certain nombre de plans pour arrêter le saignement, mais en vain.

Pope a réussi un coup de traction à la limite pour faire apparaître le 100 partenariat à partir de 142 balles. Le fait que Root ait été contraint de jouer le deuxième violon pendant de longues périodes dans la tribune n’a fait que souligner la qualité du coup du n ° 3 anglais.

Root a toujours eu ses moments sur son terrain – notamment ce remarquable six de Wagner – et a remis les fans sur pied avec une paire de limites lors de la finale de la journée, le portant à un 54e Test cinquante.

Statistiques du jour

Avec Sam Billings remplaçant Ben Foakes en tant que remplaçant de Covid, l’Angleterre aura eu les gardiens de guichet les plus différents dans le même test depuis qu’ils en ont utilisé quatre lors du premier test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s en juillet 1986.

Regardez le cinquième jour du troisième test d’assurance LV = entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, à Headingley, en direct sur Sky Sports Cricket avec une couverture à partir de 10h15 et le jeu commence à 11h, lundi.