Jack, le fils d’Ozzy Osbourne, s’inquiète de l’IA : « C’est un peu la boîte de Pandore »

Jack Osbourne a des opinions contradictoires sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

« Je l’utilise. Je l’utilise tout le temps. Vous savez, nous l’utilisons énormément pour les graphiques et pour les podcasts », a-t-il déclaré dans une interview avec Fox News Digital.

L’homme de 38 ans a déclaré qu’il utilisait des programmes comme ChatGPT « comme base. Je ne l’utilise jamais comme un produit fini, mais je vais frapper quelque chose, et je me dis : ‘Oh cool. C’est un bon début.' »

Et même si Osbourne apprécie ses capacités, il admet qu’il pourrait voir les choses changer avec la croissance rapide de l’IA.

« Je pense que ça pourrait devenir vraiment merdique. Ça pourrait devenir vraiment mauvais », a-t-il déclaré.

L’une de ses inquiétudes concerne les conséquences que cela pourrait avoir pour l’avenir de ses enfants. L’ancien de « The Osbournes » partage ses filles Andy Rose, 7 ans, Minnie Theodora, 5 ans, et Maple Artemis, 1 an, avec sa fiancée Aree Gearhart. Il est également père d’une fille Pearl, 11 ans, avec son ex-femme Lisa Stelly.

« Si mon enfant me disait : « Je vais aller à l’école pour devenir codeur », je lui dirais : « Ne vous embêtez pas. Allez apprendre à devenir menuisier, carreleur ou encadreur ou quelque chose du genre si vous Je veux être créatif, parce que l’IA ne peut pas faire ça », a déclaré la personnalité médiatique.

« C’est génial. Mais je pense que c’est un peu une boîte de Pandore, et en ce qui concerne le codage, la pire chose qu’ils auraient pu faire était d’apprendre à l’IA à coder. »

L’éducation constate déjà un changement dans l’utilisation de l’IA.

Il a été annoncé plus tôt cette année que l’Université Harvard intégrerait des chatbots IA pour enseigner des cours d’introduction au codage au semestre d’automne.

Selon le journal de l’école, The Harvard Crimson, le robot IA aidera les étudiants à trouver des erreurs dans leur codage, à répondre aux questions, à offrir des commentaires et à en apprendre davantage sur le processus de codage par d’autres moyens.

L’enseignant du cours, le professeur David Malan, a expliqué que, même si le robot aura des capacités de réponse aux questions, ses réponses pourront être examinées par des membres du personnel humain. Il a également expliqué que le but du robot est d’aider à guider les étudiants tout au long du processus d’apprentissage au lieu de répondre directement aux questions à leur place.

Osbourne n’est pas le seul à s’inquiéter de l’impact de l’IA sur la créativité.

Le juge de « America’s Got Talent », Simon Cowell, a récemment déclaré à Fox News Digital qu’il « n’en était pas fan », ajoutant que « tout ce qui fait semblant est pour moi un peu un problème ».

Mais son collègue juge Howie Mandel a un sentiment plus chaleureux envers la technologie.

« J’adopte l’IA. J’ai l’IA dans mon bureau », a déclaré Mandel.

« Je travaille avec une entreprise qui crée un proto, on l’appelle, c’est une entreprise d’hologrammes qui le fait. Et j’aime la capacité de faire plus de choses que je ne peux faire et d’être dans plus d’endroits que je ne peux l’être. l’utilisation de la technologie. »

Le comédien souhaitait cependant voir une certaine réglementation.

« Je pense que tant que nous avons le droit de posséder et de tirer profit des images et du matériel que nous avons suscités ou qui nous ressemblent, alors il n’y a pas de problème avec l’IA », a déclaré Mandel.