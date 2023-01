Jack Kennedy: Le meilleur jockey irlandais dans la course contre la montre pour être en forme pour le Cheltenham Festival après une jambe fracturée | Nouvelles de la course

Jack Kennedy semble prêt pour un séjour prolongé sur la touche après la confirmation qu’il s’est fracturé la jambe lors d’une chute à Naas dimanche.

Désormais le jockey numéro un de Gordon Elliott après le récent départ à la retraite de Davy Russell, le joueur de 23 ans roulait pour son patron à bord de Top Bandit lorsque le duo a échoué à la quatrième clôture du Rathmore Stud Irish EBF Novice Chase. remporté par Appreciate It.

Top Bandit a malheureusement été mortellement blessé dans l’incident et Kennedy a été étiré hors de la piste et transféré à l’hôpital de Tallaght pour une évaluation plus approfondie.

Image:

Conflated et Jack Kennedy ont remporté The Savills Chase pour l’entraîneur Gordon Elliott





Elliott a déclaré plus tard dans l’après-midi que la blessure “n’avait pas l’air bien” et après des radiographies, son agent Kevin O’Ryan a confirmé qu’une fracture avait été découverte.

Il a déclaré: “On dirait que c’est une fracture du bas de la jambe et il ira voir un chirurgien dans quelques jours. C’est un gros coup, mais ça pourrait toujours être pire.”

Les partisans de Kennedy seront réconfortés par le fait qu’il est retourné à Naas lundi matin pour voir certains des jeunes d’Elliott être mis à l’épreuve.

Cependant, il reste à voir s’il sera apte à rouler au Festival de Cheltenham dans un peu plus de neuf semaines.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il pensait que Kennedy resterait sur la touche, O’Ryan a ajouté: “Combien de temps dure un morceau de ficelle? Tout le monde guérit différemment.

“Il fera de son mieux pour revenir le plus vite possible, mais combien de temps cela prendra, personne ne le sait.”