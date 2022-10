Jack Kaskel correspond au District 8 – Shaw Local

J’ai rencontré Jack Kaskel il y a quelques années alors que j’achetais des plantes indigènes pour mes jardins de prairie. Lui et sa femme Maurine exploitent Red Buffalo Nursery, une pépinière de plantes indigènes et une entreprise de restauration d’espaces naturels à Richmond. J’ai été ravi d’apprendre qu’il est candidat pour le district 8 du conseil du comté de McHenry, qui comprend Richmond, Spring Grove, Harvard, Marengo et toutes les terres agricoles entre ces villes.

Jack a activement soutenu le comté de McHenry au cours des 32 dernières années en tant que délégué syndical bénévole pour le district de conservation du comté de McHenry, en tant que membre du conseil d’administration des défenseurs de l’environnement du comté de McHenry et en tant que juge électoral.

En tant que membre du conseil d’administration du comté, Jack s’est engagé à maintenir une politique fiscale responsable, un gouvernement qui soutient les familles de travailleurs et à protéger nos précieuses terres agricoles, nos agriculteurs et nos espaces naturels. Il soutiendra les entreprises et les travailleurs en encourageant le réinvestissement dans les zones urbaines dotées d’infrastructures appropriées. Jack apprécie également notre agrotourisme rural, les producteurs alimentaires locaux et les industries artisanales du district 8.

Avec les années d’expérience de Jack en tant que propriétaire actif de pépinière, son cœur est dans la protection de la terre et il a l’expérience fiscale de la gestion d’une entreprise. Le district 8 a besoin d’un membre compétent du conseil d’administration pour défendre à la fois les agriculteurs agricoles, les agriculteurs agro-touristiques et les jardiniers amateurs. Jack Kaskel commencerait à courir le premier jour avec ses connaissances et son expérience sur les problèmes d’eau et de sol. Le district 8 serait bien servi avec Jack Kaskel dans notre conseil de comté.

Pat Lawlor

Marengo