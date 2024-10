Jack Jones, le chanteur de « Love Boat », est mort à 86 ans

Jack Jones, le chanteur et acteur connu pour avoir interprété la célèbre chanson thème « Love Boat », est décédé, a confirmé sa famille. Il avait 86 ans.

Parler avec Le journaliste hollywoodien, La belle-fille de Jones, Nicole Whitty, a déclaré que Jones était décédé après avoir combattu la leucémie au cours des deux dernières années.

Jones est né dans une famille d’artistes, fils de l’actrice Irene Harvey et de l’acteur-chanteur Allan Jones. Il a remporté deux Grammys au début des années 60 pour sa performance vocale sur ses chansons « Lollipops and Roses » et « Wives and Lovers ». L’artiste a été nominé cinq fois au total, dont aux 41e Grammys en 1999 pour l’album Jack Jones rend hommage à Tony Bennett.

Plusieurs de ses chansons ont atterri sur Tableau Hot 100 du Billboarddont « Lady », « The Race Is On », « Dear Heart » et « The Impossible Dream (The Quest) ».

Jones était surtout connu pour son interprétation emblématique de la chanson thème de l’émission télévisée des années 80. Le bateau d’amourchantant détendue l’aventure fantaisiste de l’amour et chantant le sentiment d’être « excitant et nouveau » et « la plus douce récompense de la vie ». La version de Jones a servi de thème aux saisons un à huit, mais Dionne Warwick a repris le chant de la saison neuf.

Ce ne serait cependant pas la seule chanson thème pour laquelle il a appuyé sa voix. Il a également chanté le thème du film Anzio de 1968. Certains auditeurs plus jeunes, quant à eux, pourraient associer sa voix au délicieusement mystérieux « Into The Unknown », le thème du classique culte bien-aimé de Cartoon Network. Au-dessus du mur du jardin.

« Tout chanteur aime avoir une chanson thème qui continue encore et encore », a déclaré Jones à propos du succès de « Love Boat » lors d’une conférence de presse. interview sur le tapis rouge avant les TV Land Awards en 2010. « J’ai dit : « Je ne sais pas qui va regarder une émission sur un bateau de croisière », mais ils l’ont fait et nous y voilà. Je n’en avais aucune idée. »