Jack Jones des Patriots plaide non coupable de neuf accusations d’armes à feu

Le demi défensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Jack Jones, a plaidé non coupable mardi de neuf chefs d’accusation de violation d’armes en rapport avec son arrestation à un poste de contrôle de sécurité de l’aéroport de Logan avec deux armes chargées dans son bagage à main.

Jones a été inculpé de deux chefs d’accusation chacun de possession illégale d’une arme à feu, de port d’une arme à feu chargée, de possession d’un chargeur de grande capacité et de possession de munitions sans carte d’identification d’arme à feu. Il a également été accusé d’infraction à la sécurité de l’aéroport. Jones a été libéré moyennant une caution en espèces de 30 000 $ en attendant une audience de cause probable le 18 août, a déclaré son avocate, Rosemary Scapicchio.

Scapicchio a déclaré que Jones avait été coopératif et respectueux tout au long du processus, se hérissant des reportages des médias qui le dépeignaient comme un « voyou » et le comparaient à « d’autres personnes ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle faisait référence à Aaron Hernandez, le joueur des Patriots qui a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 2013 – et acquitté dans un double homicide séparé – Scapicchio a refusé de donner des détails.

« Tout ce que M. Jones veut faire, c’est jouer au football et soutenir sa famille », a-t-elle déclaré. « La façon dont il a été décrit dans certains médias n’est même pas confirmée à distance. Ce n’est pas un voyou, ce n’est pas un membre de gang en herbe. Les comparaisons avec d’autres personnes sont injustifiées et injustes. »

Les Patriots n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires par e-mail mardi. L’équipe a publié vendredi une déclaration confirmant l’arrestation mais refusant tout autre commentaire.

La police de l’État du Massachusetts a été appelée vendredi au point de contrôle de la Transportation Security Administration à l’aéroport de Boston après la découverte de deux armes à feu dans les bagages à main d’un voyageur. La police a déclaré avoir identifié la personne comme étant Jones et l’avoir arrêté.

Les problèmes de Jones sont antérieurs à son arrivée en Nouvelle-Angleterre.

Pendant ses études universitaires, il a été expulsé de l’équipe de football de Californie du Sud en 2018 après deux saisons en raison de problèmes académiques. Plus tard cette année-là, il a purgé 45 jours d’assignation à résidence après que la police a déclaré qu’il avait cambriolé un Panda Express. Après avoir été transféré dans l’État de l’Arizona, Jones a été suspendu pendant la majeure partie de la saison 2020 en raison d’une violation des règles de l’équipe.

Les Patriots ont repêché Jones au quatrième tour en 2022 et il a disputé 13 matchs, en commençant deux, avec 30 plaqués et deux interceptions, en renvoyant un pour un touché. Il a été suspendu pour deux matchs à la fin de la saison pour des raisons que l’entraîneur Bill Belichick n’a pas révélées.

L’arrestation de Hernandez en 2013 a conduit à un règlement de compte au sein de l’organisation des Patriots, Belichick, généralement réticent, promettant d’améliorer la façon dont l’équipe évalue les joueurs « pour construire une équipe de football gagnante, être un pilier solide dans la communauté et être une équipe que nos fans peuvent être ». fier de. »

Reportage de l’Associated Press.

