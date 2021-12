Jack in the Box rachète Del Taco pour 575 millions de dollars

Jack in the Box achète Del Taco, la deuxième plus grande chaîne de restauration rapide mexicaine aux États-Unis, dans le cadre d’un accord évalué à environ 575 millions de dollars.

La chaîne de hamburgers paiera 12,51 $ par action en espèces pour l’acquisition. L’action Del Taco a clôturé vendredi à 7,53 $ par action. Jack in the Box prévoit de financer l’acquisition en émettant des notes de titrisation supplémentaires.

« Il s’agit d’une combinaison naturelle de deux marques challenger partageant les mêmes idées avec des opportunités de croissance exceptionnelles », a déclaré le PDG de Jack in the Box, Darin Harris, dans un communiqué. « Ensemble, Jack in the Box et Del Taco bénéficieront d’un modèle financier plus solide, gagnant une plus grande échelle pour investir dans les capacités numériques et technologiques, et la croissance des unités pour les deux marques. »

Les actions de Jack in the Box ont augmenté de moins de 1% dans les échanges avant commercialisation. L’action de Jack in the Box a chuté de 9 % cette année, ce qui lui donne une valeur marchande de 1,82 milliard de dollars. Les actions de Del Taco ont subi des pertes plus importantes, chutant de 16% dans le même temps, ramenant sa valeur marchande à 274 millions de dollars. Le commerce est interrompu.

Del Taco compte environ 600 restaurants dans 16 États, ce qui en fait la deuxième chaîne de restauration rapide mexicaine en nombre de restaurants derrière Taco Bell de Yum Brands. Au troisième trimestre, il a gagné 11 cents par action, après ajustements, sur des revenus de 124,3 millions de dollars.

La société combinée aura plus de 2 800 sites dans 25 États. L’achat devrait être finalisé au cours des trois premiers mois de 2022.

Jack in the Box prévoit que l’opération augmentera son bénéfice par action de la moitié d’un chiffre au cours de la première année, hors frais de transaction. D’ici la fin de l’exercice 2023, la société prévoit qu’elle tirera environ 15 millions de dollars de bénéfices de l’accord, notamment des économies sur la chaîne d’approvisionnement et des initiatives de partage des connaissances.