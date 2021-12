Jack Hedley de ‘Lawrence of Arabia’, ‘For Your Eyes Only’ est décédé à 92 ans

Jack Hedley, qui a figuré dans des films tels que « For Your Eyes Only » de James Bond et « Lawrence of Arabia », ainsi qu’une série de succès à la télévision britannique, est décédé à l’âge de 92 ans.

Une note dans le « Times » d’aujourd’hui a déclaré que Hedley, qui est né Jack Hawkins, était décédé le 11 décembre après une « courte maladie supportée avec courage ». À la demande de Hedley, il n’y aura pas d’enterrement.

Hedley est né à Londres en 1930 et a commencé à apparaître dans des films dans les années 1950. Il a joué dans la série de la BBC « Le monde de Tim Frazer » au début des années 1960 et a ensuite joué dans un certain nombre de films au cours de cette décennie, dont « Lawrence d’Arabie », « The Scarlet Blade », « Witchcraft » et « The Secret de l’île de Blood. »

Il devait se faire un nom de nombreuses années plus tard lorsqu’il fut choisi pour incarner Sir Timothy Havelock dans « For Your Eyes Only » de James Bond, pour lequel il a également exprimé le perroquet de Havelock. Il a ensuite joué le rôle principal dans « The New York Ripper » de Lucio Fulci.

Au fil des décennies, Hedley était également un habitué de la télévision britannique, figurant dans « Colditz, Dixon of Dock Green », « The Buccaneers », « Only Fools and Horses » et la version téléfilm de « Brief Encounter ».