Jack Harrison, un médecin de Leicester et la nuit où Leeds a débranché

L’apparition de Jack Harrison à Accrington Stanley samedi a laissé tout le monde le regarder lire entre les lignes.

Il n’y a pas eu de célébration quand il a enterré le premier but de la victoire 3-0 de la FA Cup de Leeds United, juste une réaction impassible à une frappe élégante. Il y a eu un sourire, une conversation et une étreinte avec Jesse Marsch lorsqu’il a été remplacé en seconde période, plus d’affection qu’un entraîneur-chef n’en montre habituellement dans le feu de l’action. Harrison restait-il ou partait-il ? Est-ce que tout cela signifiait quelque chose ?

Après avoir été à plein temps, Harrison est sorti du tunnel pour être interviewé par LUTV, la chaîne de télévision interne de Leeds. Il avait l’air satisfait et détendu alors qu’il accomplissait le genre de tâches médiatiques que les joueurs préfèrent esquiver lorsque leur avenir est incertain. Mais alors même qu’il terminait la conversation et montait dans le bus de l’équipe, tous les paris étaient ouverts. Leeds pourrait le garder. Leicester City pourrait le signer. Personne avec de la peau dans le jeu n’était prêt à prédire comment la fenêtre de janvier se terminerait pour lui.

Il s’est terminé mardi avec Harrison, un joueur de Leeds, retenu après une semaine qui a failli produire un résultat différent. Une grande partie de la saga autour de lui s’est déroulée en privé, n’offrant jamais une image précise de ce que voulaient les différentes personnes impliquées, mais jusqu’à la dernière heure avant la date limite, un accord avec Leicester était toujours en cours.

Mardi soir, Harrison s’est en fait rendu au terrain d’entraînement de Leicester, anticipant la possibilité qu’il puisse être vendu à la dernière minute. La ville a un rendez-vous médical. Puis, avec le compte à rebours, Leeds a pris la décision de le garder et la perspective de son départ est finalement morte.

Leicester avait fait briller Harrison lors des fenêtres précédentes, mais au fil de janvier, ils ont eu l’impression que le capturer était plus réalisable que par le passé. Ils voulaient des ailiers, parmi leurs cibles le Brésilien Tete qui les a rejoints depuis Lyon dimanche, et ils ont été mis sur Harrison si Leeds était prêt à accepter une somme de 20 millions de livres sterling ou environ. Une approche a été faite de club à club à la fin de la semaine dernière, dans la préparation du match nul de la FA Cup de Leeds avec Accrington, mais Harrison a quand même commencé ce match. Son apparence était symptomatique du fait que Leeds était indécis quant à son prochain déménagement.

Harrison est un joueur de premier plan à Elland Road, un visage établi depuis que Leeds l’a prêté pour la première fois à Manchester City en 2018. Il compte près de 200 apparitions en championnat pour le club et il s’est bâti une réputation de footballeur fiable et solide en Premier League : engagé, rarement blessé et, pour autant que sa forme puisse fluctuer, source de buts et de passes décisives.

Son contrat, cependant, se termine dans 18 mois et à la fin du week-end dernier, lorsque Leeds a finalisé la signature du prêt de Weston McKennie de la Juventus, le club s’était effectivement engagé à 70 millions de livres sterling de joueurs de la première équipe en janvier. Bien que l’accord de McKennie soit initialement temporaire, une option de 30 millions de livres sterling devrait être activée à la fin de la saison, à condition que Leeds ne soit pas relégué de l’élite.

Vendre Harrison était donc un moyen d’équilibrer les comptes et de compenser une partie des dépenses liées aux transferts entrants à Elland Road. À 20 millions de livres sterling, Leeds aurait réalisé un bénéfice sur les 11 millions de livres sterling payés pour l’acheter à City en 2021. Ces discussions se sont déroulées pendant plusieurs jours au niveau de la salle de conférence, où tant de choses sont désormais liées à la vente prévue du club par président Andrea Radrizzani à l’actionnaire minoritaire 49ers Enterprises.

Bien que Leeds n’ait pas sauté sur l’approche de Leicester, et bien que Marsch ait dit à deux reprises la semaine dernière qu’il voulait que Harrison dise, ils ne l’ont pas rejeté à la hâte. Ce n’est qu’à la fin de la fenêtre que le club a catégoriquement indiqué qu’il ne serait pas vendu. Harrison avait alors voyagé vers le sud, au cas où un accord serait conclu à la mort.

Harrison, pour sa part, n’agitait pas pour un transfert ou n’exprimait pas activement le désir de partir. Mardi, il était simplement philosophique en réalisant que si Leeds voulait tirer profit de lui, il était logique d’accepter une offre ailleurs.



Rejoindre Leicester aurait signifié une augmentation de salaire via un contrat substantiel, potentiellement aussi long que cinq ans et demi. Leur structure salariale est plus élevée que celle d’Elland Road. Mais comme Leeds, ils connaissent une saison difficile en Premier League. Brenden Rodgers a récemment parlé de son équipe dans un combat de relégation. Ce fait a également pesé sur United – la question de savoir s’il était prudent de vendre à un club si proche d’eux dans le tableau.

Lorsque Marsch a été interrogé sur Harrison après la victoire de Leeds à Accrington, il a déclaré que sa perception de l’ailier était qu’il n’avait pas “envie de partir”. Le directeur du football Victor Orta a d’abord recruté Harrison de City et a conseillé au club de le garder. Harrison était influent depuis un certain temps et était encore relativement jeune à 26 ans. Il avait fait partie de l’équipe provisoire d’Angleterre de Gareth Southgate pour la Coupe du monde, sans réellement se rendre en finale. Il avait commencé tous les matches de Premier League de Leeds sauf quatre cette saison, malgré le large éventail de talents offensifs proposés à Marsch.

L’été dernier, lorsque Newcastle United a décidé de signer Harrison, Leeds les a repoussés en lui imposant un prix de 40 millions de livres sterling. Radrizzani a dit L’athlétisme avant la fermeture de la fenêtre, Harrison était essentiellement hors limites, trop beau pour perdre. Mais six mois se sont écoulés depuis lors et le contrat en baisse de Harrison a inévitablement fait baisser sa valeur.

Leeds prévoit de discuter d’un nouvel accord avec lui dans les semaines à venir et espère que Harrison est disposé à accepter des conditions améliorées et à rester au-delà de son contrat actuel. La réalité du financement du football est telle que si une prolongation ne peut être obtenue, il faudrait envisager de le vendre à la fin de cette saison, auquel cas son contrat serait à un an de l’expiration. Il s’est trop bien développé pour Leeds pour permettre un scénario où Harrison sort sur un transfert gratuit.

Leicester visait à faire deux ailiers avant la date limite de janvier. Rodgers, leur manager, aime dire que la compétition dans une équipe est le plus grand entraîneur du jeu et à la fois dans Tete et Harrison, il ciblait les footballeurs gauchers qui pouvaient jouer large sur la droite et couper ce flanc. Le déménagement de Tete de Lyon s’est déroulé sans accroc, mais lorsque le crunch est arrivé mardi soir, Leeds a réfléchi à deux fois et a résisté à l’offre de Leicester pour Harrison.

City a estimé à partir de mardi matin que la date limite était la plus susceptible de passer avec Harrison restant dans les livres à Elland Road; que le processus était devenu trop compliqué pour se dérouler à temps. Avec Tete à bord, il ne leur restait plus qu’à prêter Marc Albrighton à West Bromwich Albion et Ayoze Perez au Real Betis. Albrighton avait rarement joué sous Rodgers cette saison et voulait plus de temps de jeu, mais le transfert a néanmoins réduit les corps dans un domaine où Rodgers espérait se renforcer davantage. Un autre renfort n’était pas à venir et idéalement, ils auraient gardé Albrighton

Harrison s’entraîne comme d’habitude avec Leeds cette semaine et sera en lice pour le match de championnat de dimanche à Nottingham Forest. Marsch était aussi clair que possible sur le fait de vouloir garder l’ailier, sur son importance pour le vestiaire, et ce n’était pas l’intention de l’Américain que le câlin entre eux sur la ligne de touche à Accrington soit l’équivalent d’un au revoir. Lorsque le moment est venu de se taire ou de se taire, Leeds a ressenti la même chose, décidant de rejeter l’approche de Leicester et de se concentrer sur une prolongation de contrat à la place. Pour Harrison, c’était l’expérience archétypale du jour limite – une bousculade tardive et un transfert qui n’a jamais été.

