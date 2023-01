Jack Harrison s’assure que Leeds évite l’embarras contre Accrington

Leeds a vu un effort louable des lutteurs de la Ligue 1 Accrington Stanley dans un match nul de la FA Cup très divertissant pour réserver leur place au cinquième tour pour la première fois en sept ans. Leeds a parcouru les grands favoris des Pennines pour atteindre le tour suivant, mais les défaites en coupe contre Newport, Sutton et Histon au cours des dernières saisons auraient sans aucun doute donné à Accrington la conviction qu’ils pourraient rejoindre cette liste de tueurs de géants. Ils ont joué leur rôle dans un match acharné, mais finalement la classe de l’équipe de Premier League a brillé devant une foule pleine au stade Wham. Quatrième tour de la FA Cup: 10 choses à surveiller ce week-end Lire la suite Accrington a eu sa juste part d’occasions dans les 45 premières minutes, Illan Meslier refusant l’équipe de Ligue 1 à plusieurs reprises, mais la superbe frappe à longue distance de Jack Harrison au milieu de la mi-temps a donné l’avantage à Leeds. Harrison a également joué un rôle déterminant après la mi-temps, alors que Leeds a mis l’égalité hors de tout doute, un jour où Leicester aurait fait rejeter une offre pour le joueur de 26 ans. Jesse Marsch a nommé une équipe forte, qui comprenait un début pour la signature du record Georginio Rutter, mais c’est Harrison qui était le joueur exceptionnel du match, jouant un rôle dans deux buts rapides en seconde période qui ont brisé la résistance d’Accrington. Leslie Adekoya donne aux supporters d’Accrington de quoi se réjouir en inscrivant une consolation tardive. Photographie : Peter Powell/AFP/Getty Images Les hôtes avaient menacé d’égaliser après l’intervalle avec le supporter d’enfance de Leeds, Harvey Rodgers, repoussant deux opportunités glorieuses, tirant d’abord à bout portant avant de pousser loin après que Meslier ait tâtonné un centre. Leeds a pleinement profité de l’abandon car le bon travail de Patrick Bamford a libéré Junior Firpo pour porter le score à 2-0 avant, deux minutes plus tard, Harrison a cassé la gauche et a lancé un centre précis pour que Luis Sinisterra se convertisse. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Des arrêts intelligents de Toby Savin pour nier Rodrigo et Bamford ont empêché Leeds d’accumuler un score qui aurait été injuste sur Accrington et les hôtes ont saisi le but de consolation que leur performance méritait lorsque le remplaçant Leslie Adekayo s’est converti avec neuf minutes à faire pour donner quelque chose aux supporters locaux. pour applaudir.