Jack Harrison n’a pas exactement suivi un parcours traditionnel vers la Premier League. Les joueurs anglais ont tendance à rester dans le pays et à gravir les échelons des jeunes. Néanmoins, l’ailier a fait un geste unique et audacieux au début de son développement.

Harrison a commencé sa carrière en club en tant que star de sept ans à l’académie de Liverpool. Après une courte période, le jeune a ensuite rejoint la célèbre formation de jeunes de Manchester United. Harrison est resté avec l’académie des Red Devils pendant un peu plus de six ans. À 14 ans, il n’y a pas beaucoup de meilleurs endroits pour se développer en tant que footballeur anglais que United. La mère d’Harrison, cependant, avait d’autres idées.

Harrison a échangé Old Trafford contre le football américain dans un lycée

Le jeune attaquant anglais a changé Manchester pour le Massachusetts en 2010. Harrison est essentiellement arrivé aux États-Unis pour poursuivre ses études et jouer au football universitaire. La décision, bien que différente, s’est avérée payante. L’ailier a été nommé joueur national de l’année Gatorade en 2015 lors de sa saison au lycée. Il est actuellement l’un des quatre joueurs étrangers à avoir reçu cet honneur.

La saison exceptionnelle a propulsé Harrison à obtenir une bourse à l’Université Wake Forest en Caroline du Nord. Après seulement une saison à l’université, Harrison était le premier choix du repêchage MLS 2016. Bien qu’il ait été choisi par le Chicago Fire, le club l’a finalement échangé au New York City FC.

Un adolescent a pu apprendre des stars du sport à New York

Alors qu’Harrison hésitait au départ quant à la décision de quitter l’Angleterre, il affirme qu’il a apprécié cette décision une fois qu’il a rejoint le NYCFC. « À ce moment-là, j’étais vraiment reconnaissant envers ma mère parce qu’il y avait beaucoup de gens qui disaient : ‘Oh, pourquoi n’es-tu pas resté à Man United ?' », a déclaré Harrison. Le gardien.

«J’avais toujours eu cela en tête parce que j’avais vu des joueurs comme Scott McTominay arriver et absolument écraser la première équipe. Je me suis demandé : ‘Qu’aurait-il pu se passer si j’étais resté à United ?’

« Mais dès que je suis arrivé à New York et que j’ai vu où j’étais – même beaucoup de gens en Angleterre disaient que c’était tellement cool que j’étais à New York – cela m’a donné une perspective différente. Et jouer avec Frank Lampard, David Villa et Andrea Pirlo, dirigé par Patrick Vieira, étant dans une ville incroyable où j’ai pu m’épanouir ; à ce moment-là, je pensais que ce qui se serait passé n’avait pas d’importance, c’est mon chemin maintenant et je dois continuer à regarder vers l’avenir.

Harrison a finalement atteint la Premier League

Après deux saisons réussies aux États-Unis, Harrison retourne finalement en Angleterre. Bien qu’il n’ait pas bénéficié d’un temps de jeu suffisant à Manchester City, un transfert à Leeds en 2018 a permis au jeune de s’épanouir, tout en lui donnant également un premier aperçu de la Premier League. Harrison a inscrit 34 buts et ajouté 32 passes décisives en un peu plus de 200 matches au total avec les Blancos.

Malgré le fait que Leeds ait été relégué de la Premier League cet été, Harrison est revenu dans l’élite grâce à un prêt à Everton. Aujourd’hui âgé de 26 ans, l’ailier a marqué un but et délivré une passe décisive lors de son premier départ en championnat avec les Toffees. Everton a fini par marquer trois buts dans le match, en partie grâce au jeu positif d’Harrison. L’attaquant va désormais faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider son nouveau club à éviter le même sort que Leeds.

