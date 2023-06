Jack Hanna, célèbre gardien de zoo et défenseur de la faune, ne se souvient pas de sa famille au milieu de la bataille contre la maladie d’Alzheimer

Jack Hanna travaille avec les animaux depuis des décennies en tant que gardien de zoo, directeur de zoo et invité et animateur populaire dans une grande variété d’émissions de télévision sur lesquelles il a partagé ses connaissances et sa passion pour la faune.

Maintenant, il semble que les jours de manipulation des animaux par Hanna soient terminés alors que la santé de la star continue de décliner. On lui a diagnostiqué un début d’Alzheimer en 2019, et au cours des quatre dernières années, son état s’est tellement aggravé qu’il ne se souvient pas d’énormes morceaux de sa vie, ni même de sa famille.

Selon un profil réalisé par The Columbus Dispatch – Columbus, Ohio, est l’emplacement du zoo où Hanna a passé la majeure partie de sa carrière – il se souvient de sa femme, Suzi, de son chien, d’un golden retriever nommé Brassy, ​​et parfois de sa fille aînée. (il en a trois).

L’une des nombreuses choses dont il ne se souvient pas est Colomb lui-même.

JACK HANNA, ANCIEN DIRECTEUR ÉMÉRITE DU ZOO DE COLUMBUS ET ANIMATEUR DE TÉLÉVISION, A DIAGNOSTIQUÉ DE DÉMENCE, DIT LA FAMILLE

L’article mentionne que lorsque le journaliste s’est présenté et a dit qu’il venait de la ville de l’Ohio, Hanna a répondu : « Suis-je déjà allé à Columbus, Ohio ?

Comme le décrit sa femme, il passe une grande partie de son temps assis sur le porche arrière de leur maison dans le Montana. Il se débat avec tout changement dans sa routine, et il a même réagi avec colère envers elle s’il y a un changement qui le contrarie.

Elle se souvient d’un cas où il lui a dit qu’il était devenu aveugle, et après l’avoir emmené voir un médecin, on a découvert que ce qui s’était réellement passé était qu’il avait empilé cinq paires de contacts dans ses yeux, oubliant encore et encore qu’il les mettrait dedans.

« Mon mari est toujours là quelque part », a-t-elle déclaré au journal. « Il y a encore ces moments doux et tendres – vous savez, des morceaux de lui qui m’ont fait tomber amoureux de lui, moi et le reste du monde. C’est dur. Vraiment dur certains jours. Mais il a pris soin de moi toutes ces années, et alors c’est à mon tour de m’occuper de lui. »

JACK HANNA APPELLE À DES RÈGLES DIFFICILES SUR LES ANIMAUX EXOTIQUES

La fille aînée du couple, Kathaleen, a expliqué pourquoi ils parlaient de son état maintenant, en disant : « Si cela aide ne serait-ce qu’une autre famille, cela vaut plus que la peine de partager l’histoire de papa. Il a passé sa vie à aider tous ceux qu’il pouvait. Il ne le saura jamais le comprendre ou le comprendre, mais il le fait encore maintenant. »

Suzi a également évoqué les promenades quotidiennes au bord de la rivière voisine qu’elle et Hanna font ensemble – des promenades qui prennent beaucoup de temps car Hanna s’arrête pour toucher les arbres et leur dire des choses comme : « Bonjour arbre, tu es un joli arbre. J’adore ton arbre. Que Dieu te bénisse.

« Je veux tenir ces promenades aussi longtemps que possible », a-t-elle déclaré. « Je me souviens du jour où tout a officiellement commencé. Le jour où le médecin nous a dit ce que c’était. J’ai juste essayé de m’accrocher aux petits morceaux de Jack depuis lors. »

Lorsqu’il a été diagnostiqué en 2019, il a immédiatement nié avoir un quelconque problème avec sa fonction cognitive, ce que les médecins disent être normal. Il a cependant fait promettre à sa femme qu’elle ne parlerait jamais de la nouvelle au public.

« Les gens penseront que je suis stupide, Sue », se souvient Suzi. « Nous ne pouvons le dire à personne, Sue. Promets-moi.

Elle a promis, mais en 2021, des allégations ont été faites selon lesquelles il avait menti au public sur les animaux qu’il avait montrés lors de ses apparitions à la télévision, et qu’au lieu d’être emmenés du zoo, ils avaient été échangés entre des éleveurs de basse-cour et des zoos plus petits qui étaient essentiellement des « prisons pour animaux ».

Dans son état, Hanna n’était pas au courant de ce qui se passait, en partie parce que sa famille faisait de son mieux pour lui cacher la nouvelle.

« C’était l’enfer – l’enfer absolu », se souvient Kathaleen de la controverse. « Il ne permettrait jamais sciemment aux animaux de souffrir. Ils ont créé un récit autour de mon père qui n’est pas vrai, et il ne pouvait pas se défendre. Mon père aurait affronté tout cela de front comme il l’a toujours fait… Il a consacré la majeure partie de sa vie à protéger les animaux. Tout cela était si déchirant.

Il a finalement vu son visage à la télévision alors que la controverse faisait les manchettes, et il a supposé que cela signifiait que sa famille avait annoncé son diagnostic.

« Il n’arrêtait pas de dire: » Sue, tu leur as dit, n’est-ce pas? Tu m’as promis, Sue, tu as promis « », a déclaré Suzi. « Cela aurait brisé le cœur de Jack d’entendre ce qui se passait au zoo. Si nous avions essayé de lui dire, il n’aurait pas compris. »

Alors que la nouvelle continuait de faire des vagues, de plus en plus de gens voulaient entendre Hanna lui-même, et c’est alors que sa famille a décidé qu’elle n’avait d’autre choix que de parler au monde de sa maladie d’Alzheimer.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Cela m’a tué de rompre cette promesse », a déclaré sa femme.

Plus tard dans le profil, la deuxième fille d’Hanna, Suzanne, a déclaré que son père ne savait tout simplement plus qui elle était.

« Il a juste cessé de se souvenir de qui j’étais de toutes les manières », a-t-elle déclaré lors d’une conversation en larmes avec sa mère et ses sœurs. « Que ce soit en personne ou par téléphone, il ne savait pas que j’étais sa fille. Je pense que c’est parce qu’il ne me voyait pas autant parce que je me suis mariée si jeune et que j’ai déménagé. »

Suzi reste sa principale gardienne, avec l’aide de leurs enfants lorsqu’ils peuvent se rendre au Montana. Les filles ont supplié leur mère d’obtenir l’aide d’un professionnel pour l’aider dans ses soins, mais elle a refusé en disant : « Je veux juste que ce soit ton père et moi aussi longtemps que possible. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La rivière, le soleil, Brassy, ​​nos promenades… C’est ce qu’il nous reste. Les gens de Jack savaient qu’ils n’étaient plus là, mais des morceaux de mon mari le sont. Et je vais m’y accrocher aussi longtemps que je le pourrai . »