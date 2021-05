Jack Grealish: Thomas Tuchel dit que Chelsea doit contrôler le milieu de terrain d’Aston Villa lors de la dernière journée de Premier League | Actualités du football

Thomas Tuchel dit que Jack Grealish sera difficile à contrôler alors que Chelsea affrontera Aston Villa le dernier jour de la Premier League, et pense que Villa est une «équipe différente» avec lui dans la formation.

Lors du dernier match de la saison de dimanche, Chelsea est le visiteur, sachant qu’une victoire lui assurera sa place en Ligue des champions de l’année prochaine.

Villa, 11e, fait obstacle à l’équipe de Tuchel, et un match nul ou une défaite pourrait voir Liverpool et Leicester – tous deux à un point des Blues – les faire sauter à la dernière haie.

L’équipe locale a été stimulée par le retour du milieu de terrain hors pair Jack Grealish, qui s’est blessé au tibia en février après avoir produit six buts et 12 passes décisives lors des 22 premiers matchs de Villa de la saison.

Son absence a été notable. L’équipe de Dean Smith a réussi 11 victoires avant la blessure, mais n’a eu que trois victoires en 14 matchs avant que Grealish ne revienne dans la formation de départ lors de la victoire 2-1 contre les Spurs mercredi.

Alors que le joueur de 25 ans devrait affronter Chelsea dimanche, Tuchel a déclaré: « Regardez les statistiques! Aston Villa avec et sans lui, ce sont des équipes différentes.

« Il est impliqué dans presque toutes les situations offensives. Il est très doué pour la prise de décision.

















«Il a beaucoup de sang-froid pour aider, terminer et amener les gens autour de lui dans des situations de haut niveau, des situations dangereuses pour pouvoir marquer.

« C’est un joueur de haut niveau et [there is] beaucoup de choses à prendre en charge et à prendre en compte pour le contrôler dimanche. Ce qu’il fera à l’avenir est entre ses mains. «

« L’Angleterre a un avenir radieux et des jeunes talentueux »

















Tuchel est arrivé à Chelsea en janvier et a qualifié son expérience du football anglais de «tout ce à quoi je m’attendais et même plus».

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui dirigeait auparavant le Borussia Dortmund, a admis avoir été impressionné par ce qu’il a vu des joueurs anglais, malgré la perception que le football anglais est plus « physique » et pas aussi glamour que dans d’autres pays.

« J’espère que l’Angleterre n’essaiera jamais de jouer comme l’Espagne ou le Brésil », a-t-il déclaré. « Le Brésil joue comme le Brésil, l’Argentine comme l’Argentine et l’Espagne comme l’Espagne. C’est sa beauté.

Tuchel a conduit Chelsea à une victoire en FA Cup et à une finale en Ligue des champions



« C’est comme dans le football de clubs. C’est ce que nous aimons dans les compétitions européennes – c’est un choc des styles, un choc des cultures.

« Vous avez tellement de jeunes joueurs talentueux, vous avez tellement de personnalités expérimentées, et vous avez une équipe anglaise pleine d’expérience avec un calendrier serré et une ligue super difficile.

« Je suis très sûr [England manager Gareth Southgate] est absolument ravi de la sélection qu’il peut choisir.

« Vous avez une équipe très forte et un avenir radieux parce que vous avez beaucoup de jeunes joueurs et vous avez la ligue qui fait ressortir le meilleur de vous. »

















