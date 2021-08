Jack Grealish signe pour Manchester City pour un montant record de 100 millions de livres sterling d’Aston Villa | Actualités footballistiques

Manchester City a battu le record de transfert britannique en signant Jack Grealish d’Aston Villa pour 100 millions de livres sterling – mais où ira l’attaquant soyeux à City ?

Man City a battu toutes les autres équipes de Premier League la saison dernière et a maintenant renforcé ses rangs en recrutant l’attaquant polyvalent de 25 ans, ce qui signifie que Pep Guardiola a désormais neuf attaquants clés pour faire tourner son équipe.

Grealish rejoint Raheem Sterling, Phil Foden, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva et Ferran Torres parmi ses options de milieu de terrain et d’attaquant, avec cinq places de départ généralement à gagner.

Alors, qui commencerait dans l’embarras des richesses ou Guardiola s’appuiera-t-il sur la rotation pour apaiser ses stars ?

Qui joue où ?

L’arrivée de Grealish a exercé une plus grande pression sur Sterling et Foden pour une place de départ, les trois joueurs préférant le canal large gauche, tandis que Gundogan joue généralement plus profondément à gauche d’un milieu de terrain à trois.

Cependant, Sterling peut également se couvrir et avec le départ de Sergio Aguero – et avec tout accord pour Harry Kane incertain – City pourrait bien déployer de faux n ° 9, avec Gabriel Jesus et Sterling les principaux candidats.

Pendant ce temps, Grealish peut être utilisé dans un rôle n ° 10, tout comme De Bruyne – il pourrait donc y avoir de la place pour accueillir les neuf joueurs attaquants avec une fluidité de position et une rotation pour aider à naviguer dans plusieurs compétitions.

Alors, où Grealish pourrait-il s’intégrer?

Grealish a été déployé à gauche des trois premiers d’Aston Villa tout au long de la saison dernière – opérant à peu près dans la même position que celle privilégiée par Sterling. Avec Foden passant également du temps à gauche, il ne serait pas surprenant de voir Grealish utilisé plus profondément à City.

Kevin De Bruyne n’a pas figuré dans le XI le plus utilisé de Man City la saison dernière en raison d’une blessure au tiers de la saison.



Ces positions intérieures – ce qui est devenu connu sous le nom de « huit jumeaux » de Guardiola – sembleraient bien convenir à un joueur heureux de prendre son temps sur le ballon, entraînant les adversaires hors de position et attendant l’ouverture. Il y en aura beaucoup contre des défenses bondées à City.

C’est une zone dans laquelle Gundogan a connu beaucoup de succès la saison dernière et Grealish pourrait sans aucun doute apprendre du mouvement off-the-ball de l’Allemand. Gundogan est suffisamment polyvalent pour figurer lui-même dans trois autres postes, alors peut-être que Grealish pourrait le déplacer là-bas.

Il est facile d’envisager Grealish et De Bruyne dans ces positions avancées de milieu de terrain contre une opposition plus faible alors que City empile les joueurs en avant. Mais n’excluez pas que De Bruyne soit utilisé comme un faux neuf dans le cadre des trois premiers, Grealish assumant la responsabilité créative.

En fin de compte, la rotation sera une caractéristique étant donné les talents disponibles et Grealish peut s’attendre à assumer un certain nombre de rôles différents dans cette équipe de City. Est-il dans le premier XI ? Comme l’a montré la finale de la Ligue des champions, c’est un point discutable. Personne ne peut deviner Guardiola.

Comment Grealish améliorera-t-il City?

Des mesures de données avancées confirment ce qui est clair à l’œil nu : City joue la ligne défensive la plus élevée, progresse le plus loin vers le haut avec des séquences de passes, ouvre la voie aux attaques de construction et devance même Liverpool pour avoir remporté des chiffres d’affaires élevés.

En effet, une ligne haute comprime l’opposition dans une zone plus étroite, ce qui oblige inévitablement les joueurs à travailler dans des espaces plus restreints et à échapper à la presse. Qui est meilleur pour faire ça que Grealish ?

Le graphique ci-dessous trace chaque cas où les adversaires ont exercé une pression sur Grealish par derrière la saison dernière et le résultat, révélant comment le talent en plein essor a presque toujours évité les défis et produit un résultat positif.

Mais Grealish excelle également sur le côté graveleux du jeu : remporter des duels sur le terrain et récupérer le ballon dans le dernier tiers – se classant respectivement sixième et neuvième toutes les 90 minutes en Premier League la saison dernière.

Le don d’être piraté

La statistique des « fautes gagnées » semble avoir pris de l’importance en tandem avec Grealish et il n’y a pas de surprise – son contrôle rapproché a attiré 110 fautes, un record de la ligue la saison dernière, 22 de plus que tout autre joueur – une statistique stupéfiante quand on considère qu’il a raté un tiers de la saison à cause d’une blessure.

Guardiola serait conscient qu’il possède l’un des meilleurs tireurs de coup franc de la ligue à Kevin De Bruyne – qui prospérerait d’un pic dans les livraisons de coups de pied arrêtés. Même lorsque Grealish n’est pas victime d’une faute, ses talents exigent une attention particulière et, dans une équipe comme Manchester City, cela permet à n’importe quelle autre superstar d’entrer dans des poches d’espace.

Les deux meilleurs créateurs maintenant à City

Grealish appartient également à une classe d’élite pour la création de buts : seul De Bruyne a enregistré un ratio supérieur de passes décisives par 90 minutes la saison dernière.

Oui, si City signait Grealish, ils auraient les deux meilleurs créateurs de la ligue dans leurs rangs – une puissante déclaration d’intention pour la défense de leur titre.

Le tableau ci-dessous révèle la qualité de son produit final : seul Adama Traoré était comparable pour se créer des occasions après avoir voyagé avec le ballon aux pieds la saison dernière.

Un nouveau record britannique

Les frais de transfert britanniques ont grimpé en flèche à l’époque de la Premier League depuis que Manchester United a ouvert la voie en signant Andy Cole de Newcastle pour 7 millions de livres sterling en 1995. Dennis Bergkamp et Stan Collymore ont légèrement augmenté ces frais la même année avant que Newcastle ne dépense 15 millions de livres sterling sur Alan Shearer en 1996.

Ces frais ont duré cinq ans jusqu’à ce que Manchester United signe Juan Sebastian Veron pour 28,1 millions de livres sterling et dépasse cette dépense l’année suivante en signant Rio Ferdinand de Leeds pour 29,1 millions de livres sterling.

Le record a augmenté après les arrivées d’Andriy Shevchenko et Robinho au cours des années suivantes, mais le bond exponentiel s’est produit en 2016 lorsque Manchester United a déboursé 93,25 millions de livres sterling pour Paul Pogba – un record qui a duré cinq ans.

City a établi une nouvelle référence avec son acquisition de 100 millions de livres sterling de Grealish et pourrait toujours envoyer ce chiffre à de nouveaux sommets si le club réussit dans sa poursuite de Harry Kane. Pendant ce temps, Chelsea négocie également la démission de Romelu Lukaku de l’Inter Milan pour environ 100 millions de livres sterling.

Jack Grealish est devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire après avoir terminé son transfert de 100 millions de livres sterling à Manchester City



Le facteur X de Grealish et son attrait particulier

Peter Smith de Sky Sports :

Les supporters d’Aston Villa le saluent depuis des années, célébrant un talent spécial qui a émergé de leurs rangs de jeunes. Il a fallu un certain temps pour que les supporters des autres clubs se joignent à eux, mais Grealish et son facteur X ont désormais conquis tous les juges. À l’Euro 2020, le son des supporters anglais acclamant ses échauffements et scandant son nom, exhortant Gareth Southgate à le jeter dans l’action, en était la parfaite illustration.

Il n’est apparu que 137 minutes lors de ce tournoi, mais il a été une histoire majeure tout au long. Ses deux passes décisives et ses camées sur le banc ont donné un aperçu alléchant de ce que l’Angleterre avait dans le casier et ont conduit la conversation sur la façon dont ils devraient attaquer.

C’est ce potentiel de changement de jeu attrayant et excitant qui fait de lui une propriété si intéressante.

Image:

Jack Grealish célèbre après l’Angleterre contre l’Allemagne



À l’intérieur de Wembley cet été, le changement d’approche des défenseurs de l’opposition lorsqu’il est entré dans le match était évident. Ils sont tombés plus profondément. Ils ont doublé. Ils avaient l’air nerveux et méfiants de ce qui pourrait arriver ensuite. C’est une tendance croissante que nous avons observée en Premier League et les compétences et la réputation de Grealish ont également gagné le respect international.

Cette possibilité alléchante de ce que Grealish pourrait faire au sommet de la Premier League ou de la Ligue des champions est clairement une question qui se pose à Manchester City. Le grand Guardiola attiré par le potentiel de grandeur de Grealish.

C’est un moment charnière dans sa carrière et, tout comme lors de l’Euro, il y a une vraie intrigue avec la suite.