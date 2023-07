Jack Grealish semble faire un don de 5 000 £ à un étudiant de Birmingham avec des «semaines à vivre»

Jack Grealish semble avoir fait don de 5 000 £ à un appel de 1 million de livres sterling contre la leucémie pour sauver la vie d’un étudiant.

Plus de 116 000 £ ont été collectés pour Dylan Lamb, qui, selon les médecins, n’a plus que quelques semaines à vivre.

2 Le Birmingham City FC, que Dylan soutient, a soutenu l’appel Crédit : Twitter @BCFC

2 Le don important a été laissé au nom de Grealish mais il n’a pas été confirmé s’il vient de lui Crédit : Getty

Le jeune homme de 20 ans, originaire de Birmingham, s’est rendu chez son médecin généraliste avec un problème de dos en pensant qu’il n’avait tiré qu’un muscle, mais des tests sanguins ont révélé la nouvelle dévastatrice qu’il avait une leucémie aiguë lymphoblastique à précurseurs de lymphocytes T.

Sa famille est dans une course contre la montre pour amasser des fonds pour que Dylan se rende aux États-Unis pour un essai clinique. Sans le traitement, on craint qu’il n’ait plus que quelques semaines à vivre.

La belle-sœur Kelly Payne a déclaré à la Courrier de Birmingham: « Dylan a besoin d’un traitement clinique parce que la chimiothérapie ne fait que prolonger sa vie au lieu de la sauver. Il a vraiment besoin d’aller aux États-Unis.

« Dylan est tellement adorable – vraiment la personne la plus gentille que vous ayez jamais rencontrée. Même s’il traverse tout cela, il parvient toujours à rester positif.

« Il sortait avec ses amis et prenait tout ce qu’il pouvait vraiment. Dylan venait de terminer sa première année et nous espérons qu’il pourra revenir pour son deuxième mandat, mais nous devons collecter l’argent rapidement, et ensuite partez de là. »

Il n’a pas été confirmé si c’est la star de Manchester City et de l’Angleterre Grealish qui a envoyé les 5 000 £ à l’appel, mais le don porte son nom à côté.

Le Birmingham City FC, que Dylan soutient, a également soutenu publiquement l’appel.

« Nous avons envoyé l’appel à de nombreux footballeurs – je pense qu’il l’a probablement vu », a ajouté Kelly. « C’est incroyable que nous ayons réussi à atteindre 91 000 £ en quatre jours. Nous avons un long chemin à parcourir, mais nous avons bon espoir. »

Dylan était auparavant à l’hôpital de Nottingham City où il a subi une chimiothérapie et une greffe de tige. Il a également subi des biopsies de la moelle osseuse, des stéroïdes à forte dose et des injections intrathécales. Il a également pris la décision de faire congeler son sperme au cas où il deviendrait stérile après une chimiothérapie et de se raser les cheveux.

Après un changement de chimiothérapie, Dylan a appris qu’il était en rémission en juillet 2022. Un donneur lui a été trouvé et il a subi une greffe en septembre avant de sortir en octobre.

Il a repris une «vie normale», mais le mois dernier, il a de nouveau ressenti une douleur dans le bas du dos et il a été confirmé que le cancer était devenu encore plus agressif. Le dernier espoir de Dylan est le traitement potentiellement salvateur en Amérique.